F9: Έναν χρόνο μετά ήρθε το νέο trailer

Παίρνουμε μια ακόμα γεύση από το επερχόμενο Fast and Furious.

Ένα χρόνο μετά το πρώτο trailer και ενώ στο ενδιάμεσο η ταινία μεταφέρθηκε στα τέλη Μαΐου της φετινής χρονιάς, έχουμε ξανά στα χέρια μας πλάνα από το νέο Fast and Furious. To νέο trailer προβλήθηκε κατά τη διάρκεια του Super Bowl και μέσα σε 30 δευτερόλεπτα προσπαθεί να χωρέσει όλους τους πρωταγωνιστές και τα γνωστά κασκαντεριλίκια. Ο John Cena κάνει ντεμπούτο στο ρόλο του αδελφού του Dom Toretto (Vin Diesel), ενώ ο Han επιστρέφει από τους... νεκρούς στο F9: The Fast Saga όπως είναι ο επίσημος τίτλος.





Πηγή