Κλέβει την παράσταση στη Marvel και του δίνουν το επόμενο Star Wars

Μετά την ολοκλήρωση του σεναρίου για το Doctor Strange in the Multiverse of Madness αλλά και την πρώτη σεζόν του Loki, όπως φαίνεται ο Michael Waldron έχει γίνει το αγαπημένο «παιδί» του Kevin Feige. Ο πρόεδρος των Marvel Studios αποφάσισε να συνεχίσει τη συνεργασία του με τον Waldron έτσι αυτός θα γράψει το σενάριο για την ταινία του Star Wars που έχει αναλάβει ο Feige αλλά ακόμα δεν έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες, για το πότε αυτή αναμένεται και τι θα αφορά. Θυμίζουμε ότι στην πρόσφατη Investor Day της Disney η μοναδική ταινία που ανακοινώθηκε ήταν το Rogue Squadron που θα σκηνοθετήσει η Πάτι Τζένκινς και θα βγει στους κινηματογράφπους το 2023. Ο Waldron έχει στο βιογραφικό του ένα βραβείο Emmy για το σενάριο στο Rick & Morty ενώ θα δούμε σύντομα στο STARZ το Heels που ασχολείται με τον χώρο του Wrestling. Η ταινία του Star Wars με τον Kevin Feige στην παραγωγή είχε ακουστέι ως φήμη το 2019, επιβεβαιώθηκε στη συνέχεια αλλά αυτά έιναι τα πρώτα νέα που δείχνουν ότι προχωράει. Η πρώτη σεζόν του Loki αναμένεται στο Disney Plus τον Μάιο.

Πηγή