Morbius: Μεταφέρθηκε τον Οκτώβριο η πρεμιέρα

Την απόφαση της να αλλάξει την ημερομηνία πρεμιέρα του Morbius με τον Jared Leto ανακοίνωσε η Sony την ώρα που η πανδημία σαρώνει στις ΗΠΑ. Η ταινία ήταν προγραμματισμένη για τις 19 Μαρτίου και πλέον μεταφέρθηκε για τις 8 Οκτωβρίου, μειώνοντας ακόμα περισσότερο τον αριθμό των ταινιών που είναι προγραματισμένες για το πρώτο τετράμηνο. Βασισμένη στον χαρακτήρα της Marvel, η ταινία επικεντρώνεται σε έναν βιοχημικό που μετατρέπεται σε βαμπίρ όταν προσπαθεί να βρει θεραπεία για μία σπάνια ασθένεια του αίματος από την οποία πάσχει. Ο Leto υποδύεται τον Michael Morbius και έχει δίπλα του τους Matt Smith, Jared Harris και Tyrese Gibson. Ο Morbius είναι ένας από τους μεγαλύτερους αντιπάλους του Spider-Man στα κόμικ και ανήκει στο σετ χαρακτήρων της Marvel για τους οποίους έχει τα δικαιώματα η Sony και με αυτούς προσπαθεί να φτιάξει το δικό της κινηματογραφικόσ σύμπαν, ειδικά μετά τη μεγάλη επιτυχία του Venom με τον Τομ Χάρντι. Το δεύτερο Venom αναμένεται τον Ιούνιο στους κινηματογράφους αν και η αλλαγή στην πρεμιέρα του Morbius δεν αποκλειέται να οδηγήσει και στην μεταφορά του Venom: Let There Be Carnage. Αυτό που ακολουθεί είναι το πρώτο trailer της ταινίας.





Πηγή