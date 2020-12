DC: Έξι ταινίες τον χρόνο από το 2022 μέσα από το multiverse

Μετά από αρκετά χρόνια αναταράξεων, η DC βάζει πλώρη ξανά για το δικό της κινηματογραφικό σύμπαν που θα μπει σε φουλ ρυθμούς από το 2022. Όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος της DC Films, Walter Hamada, σε συνέντευξη του στους New York Times, η εταιρεία σχεδιάζει να κυκλοφορεί τέσσερις ταινίες τον χρόνο στους κινηματογράφους από το 2022, ενώ δύο ακόμα θα πηγαίνουν στο HBO Max. Και όχι μόνο αυτό, αλλά κάνουν και επίσημα πραγματικότητα το multiverse, κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να έχουμε ταυτόχρονα δύο Batman ή άλλους ήρωες. Το ευρύτερο κινηματογραφικό σύμπαν της DC, θα ονομάζεται DC Extended Universe (DCEU) ενώ στο DC Films multiverse θα μπαίνουν ταινίες όπως το Joker και το Batman του Matt Reeves που θα στέκονται και μόνες τους άσχετα με το τι συμβαίνει στις υπόλοιπες. Στο DCEU θα βλέπουμε ταινίες σαν τα Wonder Woman, Shazam!, Aquaman και Flash μαζί με μελλοντικά πρότζεκτ του Superman και του Green Lantern. H ιδέα του Multiverse θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στην ταινία του Flash που αναμένεται το 2022 και εκεί ξέρουμε ήδη ότι θα δούμε τον Batman του Μπεν Άφλεκ αλλά και αυτόν του Μάικλ Κίτον. Ο Walter Hamada τόνισε επίσης ότι στο επίκεντρο θα μπουν επίσης και spin off σειρές για το HBO Max, όπως αυτές έχουν ήδη ανακοινωθεί για το Gotham αλλά και το Suicide Squad.

