Wonder Woman: Ανακοινώθηκε η τρίτη και τελευταία ταινία

Η δεύτερη ταινία της Wonder Woman έκανε πρεμιέρα μετά από πολλές καθυστερήσεις πριν από λίγες ημέρες και προσέφερε μία ανάσα στα ταμεία, αφού συγκέντρωσε 85 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, από όσες χώρες έχουν ανοιχτούς κινηματογράφους. Έτσι, η Warner Bros δεν έχασε χρόνο και ανακοίνωσε ήδη την τρίτη ταινία με την Γκαλ Γκαντότ να επιστρέφει στον πρωταγωνιστικό ρόλο και την Πάτι Τζένκινς στην σκηνοθεσία. «Όσο οι θεατές σε όλο τον κόσμο συνεχίζουν να αγκαλιάζουν την Diana, δίνοντας ώθηση στο εναρκτήριο τριήμερο, είμαστε ενθουσιασμένοι που θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε να λέμε την ιστορία της με τις πραγματικές Wonder Women μας - Την Gal και την Patty- που θα επιστρέψουν για να ολοκληρώσουν την προγραμματισμένη εδώ και καιρό κινηματογραφική τριλογία» δήλωσε ο πρόεδρος της Warner Bros, Toby Emmerich. Το Wonder Woman 1984 έκανε πρεμιέρα και στο HBO Max και σύμφωνα με τη Warner Bros, την είδαν πάνω από τους μισούς συνδρομητές, ενώ οι ώρες θέασης της πλατφόρμας, τριπλασιάστηκαν σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Η ταινία ήταν η πρώτη στο πείραμα στο Warner για ταυτόχρονη κυκλοφορία σε αίθουσες και streaming.





Πηγή