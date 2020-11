Αυτό είναι το trailer για τη νέα εκδοχή του τρίτου Νονού

Τριάντα χρόνια μετά την πρεμιέρα του τρίτου Νονού, ο Φράνσις Φορντ Κόπολα, έχει έτοιμη μία νέα νέα εκδοχή της ταινίας και μάλιστα αυτή θα προβληθεί στους κινηματογράφους τον Δεκέμβριο, ενώ λίγες μέρες αργότερα θα κυκλοφορήσει σε digital και blu ray. Ο θρυλικός σκηνοθέτης που έκανε κάτι αντίστοιχο με το Αποκάλυψη Τώρα, έκανε νέο μοντάζ, πρόσθεσε πλάνα στην αρχή και το τέλος αλλά και μουσικά θέματα και μάλιστα της έδωσε και νέο τίτλο. Πλέον θα ονομάζεται Mario Puzo’s The Godfather, Coda: The Death of Michael Corleone. Αυτό που ακολουθεί είναι το trailer για τη νέα κυκλοφορία.





