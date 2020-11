Απόφαση-σταθμός για την ταινία της Wonder Woman!

Η δεύτερη ταινία της Wonder Woman θα βγει σε όσους κινηματογράφους είναι ανοιχτοί τα Χριστούγεννα

Ήταν αναμενόμενο ότι με την εξέλιξη της πανδημίας θα φτάναμε κάποια στιγμή σε αυτό το σημείο και τελικά ήταν η Warner Bros αυτή που αποφάσισε να κάνει το μεγάλο βήμα. Η εταιρεία ανακοίνωσε το βράδυ της Πέμπτης ότι η δεύτερη ταινία της Wonder Woman δεν θα αλλάξει ξανά ημερομηνία πρεμιέρας, θα βγει σε όσους κινηματογράφους είναι ανοιχτοί τα Χριστούγεννα, αλλά την ίδια ημέρα θα γίνει διαθέσιμη και για streaming στο HBO Max. Έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, αυτή η απόφαση ήταν μονόδρομος για τη Warner Bros, που είχε αλλάξει ημερομηνία πρεμιέρας πέντε φορές στην ταινία της Πάτι Τζένκινς. Οι ημερομηνίες που μπορούν να χωρέσουν τα μπλοκμπάστερ μέσα στο 2021 έχουν αρχίσει και λιγοστεύουν, αφού έχουν μαζευτεί όλα τα μεγάλα πρότζεκτ του 2020 που μεταφέρθηκαν συν οι ταινίες που ήταν ήδη προγραμματισμένες για του χρόνου. Σε αντίθεση πάντως με τη Disney που χρεώσε 30 δολάρια για τη Mulan στο Disney Plus, το Wonder Woman 1984 θα γίνει διαθέσιμο χωρίς έξτρα χρέωση για τους συνδρομητές του HBO Max και μένει πλέον να δούμε ποιοι άλλοι θα ακολουθήσουν τον δρόμο του streaming αφού και οι επόμενοι μήνες αναμένεται να είναι δύσκολοι λόγω του κορωνοϊού. Δείτε το νέο trailer που συνόδευσε την ανακοίνωση:





Πηγή