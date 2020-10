Απίθανα λεφτά για να πάει κατευθείαν στο streaming o James Bond

Έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα με την πανδημία, τα μεγάλα στούντιο έχουν βρεθεί μπροστά σε μεγάλο δίλλημα για κάποια από τα πολύ μεγάλα πρότζεκτ τους. Όλα τα μπλοκμπάστερ πάνε από αναβολή σε αναβολή χωρίς κανένας να είναι σίγουρος για το αν στις νέες ημερομηνίες θα είναι εφικτό να γίνει η πρεμιέρα και το παράδειγμα του Tenet που προβλήθηκε στους κινηματογράφους με μέτρια έως κακά για τα δεδομένα του αποτελέσματα, έχει ήδη αποθαρρύνει πολλούς από τους μεγάλους παίκτες. Η ταινία του James Bond ήταν η πρώτη που αναβλήθηκε τον Μάρτιο που μας πέρασε, ενώ πήρε ξανά μετάθεση πριν από μερικές εβδομάδες για τον Απρίλιο που μας πέρασε. Τώρα και σύμφωνα με δημοσίευμα του Varietyυπάρχει η σκέψη το No Time to Die να πάει κατευθείαν στο streaming, αλλά για να γίνει αυτό θα χρειαστούν πάρα πολλά λεφτά! Το δημοσίευμα αναφέρει ότι η MGM έχει ήδη χάσει ένα ποσό που φτάνει τα 50 εκατομμύρια δολάρια από τις αναβολές και είναι πλέον ανοιχτή στο ενδεχόμενο να παραχωρήσει τα δικαιώματα ζητώντας όμως το αστρονομικό ποσό των 600 εκατομμυρίων δολαρίων. Οι μοναδικές εταιρείες που μπορούν να ανταποκριθούν είναι το Netflix και η Apple και έχουν ήδη μπει στο παιχνίδι. Για να γίνει μία συμφωνία τέτοιου επιπέδου θα πρέπει να συμφωνήσουν όλοι οι συνεργάτες της MGM, όπως η Universal που έχει τη διανομή για τις χώρες πλην Αμερικής, αλλά και οι εμπορικοί συνεργάτες όπως η Land Rover, τα ρολόγια Omega αλλά και η Heineken. Κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει πάντως το ενδεχόμενο, η συμφωνία να αφορά μόνο τα δικαιώματα της Αμερικής και η προβολή στις υπόλοιπες χώρες να γίνει κανονικά. To No Time to Die είναι η τελευταία ταινία του James Bond με τον Daniel Craig στον ομώνυμο ρόλο και το μπάτζετ της έφτασε τα 250 εκατομμύρια δολάρια. Το επόμενο μπλοκμπάστερ που δεν αποκλείεται να πάει κατευθείαν στο streaming είναι η δεύτερη ταινία της Wonder Woman που έχει ήδη πολλές αναβολές στο «τσεπάκι» της, αλλά σε αυτή την περίπτωση ο προορισμός είναι δεδομένος αφού θα πάει στο HBO Max.





