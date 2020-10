Αυτή είναι ολόκληρη η νέα Suicide Squad

Αν όλα πάνε καλά το νέο Suicide Squad θα κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους τον Αύγουστο που μας έρχεται, αν και έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος ακόμα και όταν μιλάμε για τόσους μήνες μετά. Μπορούμε μόνο να ελπίζουμε ότι η κατάσταση θα έχει ισιώσει. O James Gunn στο διάστημα της προσωρινής -όπως αποδείχθηκε- απόλυσης του από τη Disney, μετακόμισε στη DC και αποφάσισε να ασχοληθεί με μία νέα εκδοχή της Suicide Squad που δεν είναι ακριβώς σίκουελ αλλά ούτε και ολικό reboot , αφού θα δούμε αρκετούς πρόσωπα γνωστά από την ταινία του 2016. Στη DC Fandome του Αυγούστου πήραμε μία πρώτη γεύση από τους χαρακτήρες ενώ είδαμε και ένα backstage βίντεο, ενώ τώρα το περιοδικό Empire φέρνει αποκλειστικά στις σελίδες του το καστ και τον δημιουργό της ταινίας. Αυτά που ακολουθούν είναι τα δύο εξώφυλλα του περιοδικού και φυσικά οταν θα κυκλοφορήσει επίσημα θα έχουμε περισσότερα με τις δηλώσεις του. Αυτό είναι το καστ και οι χαρακτήρες που υποδύονται: Viola Davis-Amanda Waller while Joel Kinnaman – Colonel Rick Flag Michael Rooker – Savant Flula Borg – Javelin Margot Robbie – Harley Quinn David Dastmalchian – Polka Dot Man Daniela Melchior – Ratchatcher Idris Elba – Bloodsport Steve Agee – King Shark Mayling Ng – Mongal Peter Capaldi – Thinker Alice Braga – Sol Soria Pete Davidson – Blackguard Nathan Fillion – TDK Sean Gunn-Weasel Jai Courtney – Captain Boomerang John Cena – Peacemaker Θυμίζουμε, ότι πριν την πρεμιέρα της ταινίας η DC θα παρουσιάσει ένα spin-off που θα προβληθεί στο HBO Max. Η σειρά θα αποτελείται από οκτώ επεισόδια και θα επικεντρώνεται στον Peacemaker του John Cena και το πως οδηγείται στα γεγονότα της ταινίας. Ο James Gunn θα γράψει το σενάριο για όλα τα επεισόδια και αναμένεται να σκηνοθετήσει αρκετά από αυτά, ενώ η παραγωγή θα ξεκινήσει στις αρχές του 2021, πριν αρχίσει ο σκηνοθέτης να ασχολείται με το επόμενο Guardians of the Galaxy.





Πηγή