Συζητήθηκε πολύ η πρώτη σαιζόν του The Witcher, της τηλεοπτικής σειράς του Netflix που ήρθε να καλύψει το κενό από το φινάλε του A Game Of Thrones για τους φίλους της φαντασίας.Τα γυρίσματα για τη δεύτερη σαιζόν έχουν πλέον ξεκινήσει (στο Dorking της Αγγλίας) κι έτσι αρχίζουν και αποκαλύπτονται διάφορες ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες.Μία από αυτές, σύμφωνα με το Redanian Intelligence, είναι ότι θα δούμε επί της οθόνης και έναν στρατό από ξωτικά, τους Scoia'tael, που οι πρώτες πληροφορίες τους θέλουν φοβερούς και τρομερούς στη μάχη. Μαζί τους εμφανίζεται και μια βασίλισσα των ξωτικών, η πανίσχυρη μάγισσα Francesca Findabair, αλλά αγνοούμε ποια ηθοποιός έχει επιλεχθεί για τον ρόλο.Πολλοί φίλοι των βιβλίων του The Witcher στα οποία βασίζεται το σίριαλ περίμεναν βέβαια την εμφάνισή τους, καθώς είναι ακριβώς η παρουσία τους και η βάναυση συμπεριφορά τους απέναντι στους ανθρώπους (οι οποίοι βέβαια πρώτοι τους πίεσαν μέχρι εκεί που δεν πήγαινε άλλο, όπως έδειξε το 2ο επεισόδιο της πρώτης σαιζόν) που εκτροχιάζει την πολιτική κατάσταση στη φανταστική γη The Continent όπου εκτυλίσσεται η πλοκή.Θα περιμένουμε αρκετά πάντως για να τα δούμε όλα αυτά, καθώς το Netflix θα προβάλλει τη δεύτερη σαιζόν του The Witcher το 2021.