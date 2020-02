Δόθηκαν στη δημοσιότητα -από τον σκηνοθέτη της νέας κινηματογραφικής περιπέτειας «The Batman»- οι πρώτες εικόνες από το κοστούμι που θα χρησιμοποιηθεί στην ταινία.

Το πρώτο teaser από την ταινία, που σκηνοθετεί ο Ματ Ριβς, έχει ήδη κυκλοφορήσει. Στo ενός λεπτού βίντεο, που έχει σκοτεινό ύφος, ακούγεται η μουσική του Μάικλ Γκιατσίνο. Στην αρχή φαίνεται το μπροστινό μέρος της στολής του ήρωα, ενώ σιγά σιγά το πλάνο ανοίγει και εμφανίζεται σε προφίλ ο (ήρωας) Ρόμπερτ Πάτινσον.

Το νέο Bat-suit φαίνεται να είναι σε γκρι αποχρώσεις και διατηρεί όλα τα βασικά στοιχεία (μπέρτα, μάσκα/κουκούλα, σήμα κτλ), ενώ υπάρχει μια αίσθηση πανοπλίας. Το σήμα της νυχτερίδας μοιάζει να είναι φτιαγμένο από διαφορετικά κομμάτια μετάλλου και δίνει την εντύπωση μιας hi-tech κατασκευής, ότι δηλαδή είναι... smart σήμα το οποίο θα αξιοποιεί ο Μπάτμαν / Πάτινσον.

Η θεωρία των fans που αναπαράγει το Screenrant

Σύμφωνα με το Screenrant.com, το σήμα ουσιαστικά αποτελείται από δύο κομμάτια ενός όπλου, το οποίο ο Μπάτμαν έκοψε στη μέση και τοποθέτησε στον κορμό της πανοπλίας του. Στις εικόνες μπορεί όντως κανείς να διακρίνει στοιχεία όπλου. Εκείνο όμως που αναφέρει αυτή η θεωρία είναι ότι δεν πρόκειται για ένα οποιοδήποτε όπλο αλλά για εκείνο με το οποίο δολοφονήθηκαν οι γονείς του ήρωα, η Martha και ο Thomas Wayne...

Πρωταγωνιστές

Σύμφωνα επίσης με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά για την ταινία The Batman, πρόκειται για ένα φιλμ με έντονο το στοιχείο «noir» στην οποία πρωταγωνιστής θα είναι ο «καλύτερος ντετέκτιβ στον κόσμο», όπως άλλωστε περιγράφεται το alter ego του Bruce Wayne στις κλασικές ιστορίες κόμικς που αποτέλεσαν τη βάση για το όραμα του Matt Reeves. Ο τελευταίος να θυμίσουμε ότι έχει σκηνοθετήσει τα Cloverfield (2008), Dawn of the Planet of the Apes (2014) και War for the Planet of the Apes (2017).

Στην ταινία θα πρωταγωνιστήσουν επίσης οι Colin Farrell (Penguin), Zoë Kravitz (Catwoman), Paul Dano (Riddler), Jeffrey Wright (Commissioner Gordon), Andy Serkis (Alfred Pennyworth), John Turturro (Carmine Falcone) και Peter Sarsgaard (Gil Colson).

Δημοσιεύματα θέλουν το "The Batman" να γίνεται η αρχή μιας τριλογίας.



Photos από τα γυρίσματα στο Λονδίνο (πηγή: twitter)

Διάβασε επίσης: Stranger Things 4: Πέθανε ή ζει ο Τζιμ Χόπερ;

Υπόθεση

Η υπόθεση θα λαμβάνει χώρα τη δεκαετία του '90 και θα φέρει νεότερες εκδοχές αρκετών γνωστών χαρακτήρων. Ο Reeves έχει γράψει ένα σενάριο με μια παραπάνω δόση δράσης, χωρίς όμως να χαθεί το κύριο συστατικό του ήρωα, το οποίο είναι οι ερευνητικές του ικανότητες στην επίλυση μυστηρίων. Η ταινία δεν θα συνδέεται με καμιά ταινία του DCEU, αν και θα ανήκει σε αυτό.

Κυκλοφορία

Το "The Batman" είναι προγραμματισμένο να κυκλοφορήσει στις 25 Ιουνίου 2021 (ΗΠΑ).

Θέλεις να αγοράσεις comics της Marvel (Avengers, Wolverine, Deadpool κ.α.) και της DC (Batman, Superman κ.α.), με 1,59 ευρώ; Δες εδώ τις προσφορές, για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι την εξάντληση των αποθεμάτων.

Με πληροφορίες από το screenrant.com, ethnos.gr, news247.gr