Η μεγάλη καλοκαιρινή έξοδος φαίνεται πως άρχισε ήδη από την προηγούμενη κιόλας εβδομάδα, με το ελληνικό box office να μετρά μια απώλεια 10.000 περίπου εισιτηρίων σε σχέση με την τελευταία φορά. Πράγμα βέβαια εντελώς αναμενόμενο, αν σκεφτεί κανείς την ανάγκη για απόδραση από το κλεινόν άστυ που βράζει (και αναμένεται να βράζει περισσότερο στο επόμενο διάστημα). Την ψήφο εμπιστοσύνης του κοινού έλαβαν Ο Κατάσκοπος του Ψυχρού Πολέμου, με 8.922 εισιτήρια, το πολυαγαπημένο πια Λούκα της Disney, αλλά και ο Πατέρας, με το γουντυαλλενικό Φεστιβάλ του Ρίφκιν να ακολουθεί και τη Black Widow να συμπληρώνει την πεντάδα.

Για να δούμε όμως, που θα πάτε αυτήν την εβδομάδα όσοι ξεμείνετε στις πόλεις, αλλά και όσοι δεν λέτε όχι στο θερινό σε νησί;

Old του M. Night Shyamalan

⭐1/2

ΗΠΑ, 2021

110 λεπτά

Tulip Entertainment

Βασισμένο στο graphic novel Sandcastle των Pierre Oscar Levy και Frederik Peeters, το Old αποτελεί την επιστροφή του αμερικανοϊνδού M. Night Shyamalan που γνωρίσαμε κυρίως μέσα από την επιτυχημένη Έκτη Αίσθηση του 1999. Στο Old όλα ξεκινούν όταν μια τετραμελής οικογένεια φτάνει σε ένα πολυτελές παραθαλάσσιο θέρετρο για τις διακοπές της, για να βρεθεί παγιδευμένη με άλλες δύο οικογένειες σε μια απομονωμένη παραλία χωρίς διέξοδο. Κι εκεί που σκέφτεσαι ότι τα πράγματα δε θα μπορούσαν να πάνε χειρότερα, οι πρωταγωνιστές μας ανακαλύπτουν πως όχι μόνο έχουν εγκλωβιστεί εκεί, αλλά ταυτόχρονα στο σημείο όπου βρίσκεται η παραλία υπάρχει ένα ισχυρό μαγνητικό πεδίο που κάνει τον χρόνο να τρέχει πιο γρήγορα. Τόσο γρήγορα, ώστε ένα πτώμα να αποσυντεθεί σε μισή ώρα, ή ένας έφηβος να γίνει μεσήλικας σε μια μέρα.

Μια ταινία τρόμου που καταφέρνει πανηγυρικά να καταλήξει σε φαρσοκωμωδία, τίγκα στα jump scares και σε cringeworthy διαλόγους, που ούτε η αντιθετικά κλειστοφοβική ατμόσφαιρα της απομονωμένης παραλίας, ούτε οι συμπαθέστατοι Gael Garcia Bernal και Vicky Krieps μπορούν να σώσουν. Αν μη τι άλλο, ο έντονος αφηγηματικός ρυθμός της κρατά το κοινό σε διαρκή εγρήγορση, μια εγρήγορση όμως ώστε να γελάσει στην επόμενη σκηνή και όχι να ανατριχιάσει όπως θα περίμενε κανείς στη θέαση ενός τόσο δυστοπικού story.







Μη Φεύγεις, Βάντα (My Wonderful Wanda) της Bettina Oberli

⭐⭐⭐

Ελβετία, 2020

110 λεπτά

Cinobo

Η Βάντα είναι μια 35χρονη Πολωνή μετανάστρια στην Ελβετία, που εργάζεται στην πολυτελή βίλα μιας εύπορης οικογένειας φροντίζοντας τον γηραιό πατέρα που αναρρώνει από εγκεφαλικό. Η ίδια στέλνει χρήματα στη δική της οικογένεια πίσω στην πατρίδα της, που έχει αναλάβει τη φροντίδα των δύο ανήλικων παιδιών της και δεν χάνει την ευκαιρία να την επικρίνει για τις επιλογές στη ζωή της. Όλα όμως θα αλλάξουν όταν η Βάντα μείνει απρόσμενα έγκυος από τον άνδρα που φροντίζει, γεγονός που θα προκαλέσει μια σειρά από σοβαρές ανακατατάξεις στη ζωή και των δύο οικογενειών.

Η ελβετή Bettina Oberli επιστρέφει γράφοντας και σκηνοθετώντας την έκτη ταινία της, που βραβεύτηκε στο Φεστιβάλ της Tribeca. Η Ευρώπη των ταξικών αντιθέσεων, της εκμετάλλευσης των μεταναστών, των παρεμβατικών και βαθύτατα προβληματικών οικογενειών, αλλά και της γυναικείας ευρηματικότητας, φιλίας και αλληλεγγύης συναντιούνται σε ένα φιλμ που ξεκινά ως δράμα, μέσα από το οποίο ξετυλίγονται όλες αυτές οι ενδιαφέρουσες κοινωνιολογικές παρατηρήσεις, για να εξελιχθεί σε άβολη κατά περιπτώσεις κωμωδία. Και παρά το γεγονός ότι αυτή η εξέλιξη της πλοκής θα μπορούσε κάλλιστα να αποτελέσει το deal breaker για το σύνολο της ταινίας, οι απολαυστικές ερμηνείες όλων ανεξαιρέτως των γυναικών του καστ, με κορυφαία φυσικά την Agnieszka Grochowska στο ρόλο της Βάντα, όχι απλά σώζουν την κατάσταση, αλλά δίνουν το απαραίτητο στοιχείο ενδιαφέροντος για το θεατή του Μη Φεύγεις, Βάντα, που θα φύγει οπωσδήποτε ευχαριστημένος από την αίθουσα προβολής και με μπόλικη τροφή για σκέψη.







Η Νονά της Νύχτας (La Daronne) του Jean-Paul Salomé

⭐⭐1/2

Γαλλία, 2020

106 λεπτά

Weird Wave

Η Πασιάνς Πορτφέ είναι μια μεσήλικη χήρα, που εργάζεται ως διερμηνέας Αραβικών για τη γαλλική αστυνομία, φροντίζοντας παράλληλα τις δυο 20χρονες κόρες της, αλλά και τη μητέρα της που πάσχει από άνοια και ζει πλέον σε γηροκομείο. Η ζωή της θα αλλάξει εντελώς όταν κατά τη διάρκεια απομαγνητοφώνησης ρουτίνας σε υλικό παρακολούθησης υπόπτων, η διερμηνέας θα αντιληφθεί ότι ένας από τους διακινητές ναρκωτικών που πρόκειται να συλλάβει η αστυνομία δεν είναι άλλος από τον γιο της νοσοκόμας της μητέρας της, που τη φροντίζει με κόπο, στοργή και σεβασμό. Η Πασιάνς τότε θα αναλάβει αυθόρμητα δράση, σώζοντας τον νεαρό μετανάστη, ο οποίος θα ξεφορτωθεί 1,5 τόνο χασίς μέσα στο Παρίσι. Με τα χρέη της, όμως, να συσσωρεύονται και τη δυσφορία της με το χαμηλά αμειβόμενο επάγγελμά της να μεγαλώνει, η Πασιάνς θα βρει τότε ευκαιρία να εκμεταλλευτεί στο έπακρο το απούλητο σταφ, λύνοντας το οικονομικό της πρόβλημα για πάντα.

Η πάντα εξαιρετική Isabelle Huppert μεταμορφώνεται σε Νονά της Νύχτας, αποβάλλοντας κάθε ίχνος υπομονής που είχε η συμπαθέστατη Πασιάνς (=υπομονή) στον πρότερο νομοταγή βίο της, σε μια σπαρταριστή γαλλική κωμωδία που χαρίζει άπλετο και άκοπο γέλιο, θίγοντας παράλληλα χωρίς ίχνος διδακτισμών ζητήματα όπως το βάρος της γυναικείας μονογονεϊκότητας, της αντιμετώπισης του παλαιότερου και του επικείμενου πένθους, αλλά και της ανύπαρκτης αφομοίωσης του μεταναστευτικού πληθυσμού στη γαλλική κοινωνία. Εξαιρετική επιλογή για το ζεστό Σαββατοκύριακο που μας έρχεται.







Η Μαύρη Κηλίδα (La Mancha Negra) του Enrique García

⭐1/2

Ισπανία, 2020

90 λεπτά

Tanweer

Ισπανία, αυγή της της δεκαετίας του ’70. Σε ένα απομακρυσμένο χωριό της Ανδαλουσίας, η ζωή κυλά θυμίζοντας παλιότερες, σκοτεινές εποχές. Όταν ο θάνατος θα βρει την ηλικιωμένη πια Matilde Sinceros, μητριάρχη μιας πάλαι ποτέ ισχυρής οικογένειας της περιοχής, η νύχτα της αγρύπνιας της θα αποτελέσει πεδίο συγκρούσεων, αλλά και ανάδυσης μιας σειράς από μυστικά, τόσο της οικογένειας, όσο και ολόκληρης της διεφθαρμένης κοινότητας της περιοχής.

Ο Enrique García σκηνοθετεί μια ταινία εποχής που από την πρώτη κιόλας σκηνή της ξεδιπλώνεται με εξαιρετικά βαριά και σκοτεινή ατμόσφαιρα, για να εξελιχθεί μέχρι το φινάλε της σε gore splatter χωρίς πραγματικά κανέναν προφανή λόγο. Σεναριακά κλισέ που προκαλούν αμηχανία, ερμηνείες που προκαλούν ετεροντροπή μέσα στην υπερβολή τους και μια γενικότερη αίσθηση σοβαρότητας που πρόκειται προφανώς για σοβαροφάνεια, αν σκεφτεί κανείς τι πραγματικά βλέπει εκείνη τη στιγμή στη μεγάλη οθόνη. Μια ισπανική telenovela στη μορφή μιας «ποιοτικής» ταινίας, ή μια κακή ταινία που θα τα κατάφερνε καλύτερα ως telenovela, εσείς θα αποφασίσετε.







Λάσι, Γύρνα Σπίτι (Lassie, Go Home) του Hanno Olderdissen

⭐

Γερμανία, 2020

96 λεπτά

Rosebud

Το διασημότερο τετράποδο στην ιστορία του κινηματογράφου επιστρέφει στις αίθουσες σε ένα remake γερμανικής παραγωγής για τους μικρούς μας φίλους. Ο 12χρονος Flo ζει σε ένα γραφικό γερμανικό χωριό με την οικογένειά του και την αγαπημένη του σκυλίτσα, Lassie, που του κρατά συντροφιά και τον προστατεύει από τους bullies που τον παρενοχλούν στο σχολείο. Η απώλεια της δουλειάς του υαλοπαρασκευαστή πατέρα του όμως, σε συνδυασμό με τη μετακόμιση της οικογένειας σε ένα διαμέρισμα όπου απαγορεύονται τα κατοικίδια, θα σηματοδοτήσει τον αποχωρισμό του Flo από τη μικρή του φίλη, που θα μεταφερθεί σε άλλο σπίτι. Εκείνη όμως θα δραπετεύσει και μια ιστορία αναζήτησης θα ξεκινήσει.

Η νέα περιπέτεια της Lassie απευθύνεται σε μικρά παιδιά, που θα περιμέναμε να απολάμβαναν με ευκολία στην μεγάλη οθόνη μια real action περιπέτεια με ένα συμπαθητικό τετράποδο και πλάνα της μαγευτικής Γερμανικής εξοχής. Στην πραγματικότητα, όμως, κάτι τέτοιο μάλλον δεν συμβαίνει, αφού το Λάσι, Γύρνα Σπίτι είναι τόσο εντυπωσιακά βαρετό, που ένα 3χρονο, όπως και οι συνοδοί του, κινδυνεύει να αποκοιμηθεί στο σινεμά πριν καλά καλά δούμε κατά πού πάει η υπόθεση. Πληκτικοί διάλογοι, καμία αίσθηση του χιούμορ και ένα σενάριο τόσο προβλέψιμο που οριακά προσβάλει τους μικρούς θεατές, αντιμετωπίζοντάς τους ως εύκολο κοινό με περιορισμένες απαιτήσεις. Μια απογοήτευση.

Παίζονται επίσης:

Περιπέτεια στη Ζούγκλα (Jungle Cruise) του Jaume Collet-Serra (ΗΠΑ, 2020, 127 λεπτά, Feelgood Entertainment)

Η Emily Blunt, θαρραλέα εξερευνήτρια, ξεκινά μαζί με τον αδελφό της από την Αγγλία για τα βάθη του Αμαζονίου, αναζητώντας ένα αρχαίο δέντρο με θεραπευτικές ικανότητες στην αυγή του προηγούμενου αιώνα. Μαζί τους ο Dwayne Johnson σε ρόλο καπετάνιου τουριστικού πλοιαρίου, αλλά και οδηγού τους σε μια εξαιρετικά επικίνδυνη αποστολή. Περιπέτεια για όλη την οικογένεια από τα στούντιο της Disney, βασισμένη στο διάσημο παιχνίδι- ατραξιόν Jungle Cruise της Disneyland.





Κάτι Τρέχει στο Σεν Τροπέ (Mystère à Saint-Tropez) του Nicolas Benamou (Γαλλία, 2021, 89 λεπτά, Spentzos Film)

Ένα πάρτι σε μια πολυτελή βίλα στο Σεν Τροπέ του 1970 θα πάει εντελώς λάθος, όταν, μετά από μια απόπειρα δολοφονίας εντός αυτού, ο μόνος διαθέσιμος επιθεωρητής στο καλοκαιρινό Παρίσι θα καταφτάσει για να ερευνήσει την υπόθεση. Αμέσως θα θέσει σε εφαρμογή τις ανορθόδοξες μεθόδους του, χωρίς όμως να αποφύγει μια σειρά από ξεκαρδιστικές γκάφες. Ξεκαρδιστική γαλλική κωμωδία, ό,τι πρέπει για θερινό.





Η Διπλή Ζωή της Βερόνικα (La double Vie de Véronique) του Krzysztof Kieślowski (Γαλλία, Πολωνία, Νορβηγία 1991, 98 λεπτά, Summer Classics)

Η Βερόνικα είναι μια ταλαντούχα σοπράνο που ζει στην Πολωνία, ενώ η Βερονίκ που της μοιάζει σαν δίδυμη αδερφή της, έχει μεγαλώσει στη Γαλλία κι επίσης ασχολείται με τη μουσική. Αγνοούν η μία την ύπαρξη της άλλης, αλλά μοιράζονται το ίδιο πάθος για τη μουσική και μια απροσδιόριστη εντύπωση ότι «δεν είναι μόνες». Διαισθάνονται η μία την άλλη σε ένα μεταφυσικό επίπεδο, κι η Βερονίκ που διακατέχεται από μια αίσθηση ανολοκλήρωτου, αναζητά το συμπληρωματικό της κομμάτι σε μια διαδικασία εσωτερικής αναζήτησης, που σημαδεύεται από τον θάνατο της Βερόνικα. Το αριστουργηματικό ψυχολογικό δράμα του Krzysztof Kieślowski, βραβευμένο με από το Φεστιβάλ των Καννών και τη Διεθνή Ένωση Κριτικών, σε επανέκδοση για την 30η επέτειο από την κυκλοφορία του.





Η Νύχτα των Βρικολάκων (The Fearless Vampire Killers) του Roman Polanski (Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, 1967, 108 λεπτά, Odeon)

Ο καθηγητής Αμπρόνσιους και ο ατζαμής βοηθός του, Άλφρεντ, βρίσκονται στη χιονισμένη Τρανσυλβανία, όπου και κυνηγούν βρικόλακες. Η αποστολή τους δε θα είναι δύσκολη, μιας και βρίσκονται στο άντρο των βρικολάκων. Έτσι, θα δεχτούν την πρόσκληση του μυστηριώδη Κόμη Φον Κρόλοκ να μείνουν στο ετοιμόρροπο, γοτθικό κάστρο του, ενώ σύντομα θα προσπαθήσουν να τον σκοτώσουν αλλά και να σώσουν την όμορφη Σάρα, την κόρη του υπερπροστατευτικού ιδιοκτήτη του πανδοχείου, με την οποία ο Άλφρεντ είναι ερωτευμένος. Η πρώτη έγχρωμη ταινία του Ρόμαν Πολάνσκι είναι μία απίθανη κωμωδία τρόμου με ξεκαρδιστικές σκηνές και άφθονο γέλιο. Η ταινία, επίσης, αποτελεί τη μοναδική κοινή εμφάνιση του Ρόμαν Πολάνσκι με τη σύζυγό του Σάρον Τέιτ στη μεγάλη οθόνη.





To Κεντρί (The Sting) του George Roy Hill (ΗΠΑ, 1973, 129 λεπτά, Tulip Entertainment)

Στην κλασική γκανγκστερική περιπέτεια του George Roy Hill, οι Paul Newman και Robert Redford συμμαχούν στην Αμερική της δεκαετίας του ’30 ώστε να εκδικηθούν έναν αδίστακτο αρχιμαφιόζο. Βραβευμένη με επτά Όσκαρ, ανάμεσά τους και αυτά της καλύτερης ταινίας, της σκηνοθεσίας και του πρωτότυπου σεναρίου. Must watch για τις καλοκαιρινές επανεκδόσεις.