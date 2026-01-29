Βοήθεια!: Ο Sam Raimi ρίχνει το corporate ego σε ερημονήσι και του βάζει φωτιά

Υπάρχει μια φαντασίωση που όλοι έχουμε κάνει έστω και μία φορά, συνήθως Κυριακή βράδυ, συνήθως μετά από ένα mail με subject "URGENT". Να εξαφανιστεί το αφεντικό. Όχι μεταφορικά. Κυριολεκτικά. Kαι κάπου εδώ ο Sam Raimi επιστρέφει με το Βοήθεια! (Send Help) για να παίξει ακριβώς με αυτή τη σκοτεινή, σχεδόν απελευθερωτική σκέψη, μόνο που, επειδή μιλάμε για τον Raimi, τη ντύνει με αίμα, σαρκασμό και λίγο παραπάνω "τσίτα" απ’ όσο χρειάζεται.

Η ταινία μάς πετάει σε ένα ερημονήσι μετά από αεροπορικό δυστύχημα. Δύο επιζώντες. Μια γυναίκα που κανείς δεν άκουγε. Ένας άντρας που όλοι υπάκουαν. Κι εκεί, μακριά από τα δωμάτια συναντήσεων, τα PowerPoints και το βαρετό corporate bullshit, αρχίζει το πραγματικό πείραμα.

Linda vs Bradley: Το corporate hierarchy σε καθεστώς επιβίωσης

Η Rachel McAdams υποδύεται τη Linda Liddle, μια έξυπνη, μεθοδική, παραγνωρισμένη γυναίκα. Μια ερευνήτρια που κρατά όρθια μια εταιρεία γεμάτη άχρηστους τύπους με κοστούμια Patrick Bateman αλλά μηδενικό ταλέντο. Της υπόσχονται προαγωγή. Της την παίρνουν πίσω. Της χαμογελούν. Και μετά τη θάβουν.

Απεναντί της ο Dylan O’Brien, ο CEO από κληρονομικό δικαίωμα Bradley Preston, ένας άνθρωπος που πιστεύει ότι η ηγεσία είναι θέμα στάσης και όχι ικανότητας. Μέχρι που το σύμπαν (και ο φίλος μας ο Raimi) αποφασίζουν να τον βγάλουν από το γραφείο και να τον ρίξουν στη λάσπη.

Και ξαφνικά, όλα αλλάζουν.

Όχι ακριβώς horror, άλλα ένα πολύ κακό team building

Το Βοήθεια! μπορεί να σπέρνει «τρόμο», αλλά στην πραγματικότητα είναι μια μαύρη κωμωδία εξουσίας. Μια παραβολή των σύγχρονων επιχειρήσεων μεταμφιεσμένη σε ταινία επιβίωσης. Ο Raimi, βέβαια, δεν αντιστέκεται στον πειρασμό να προσθέσει gore, κραυγές και μεγάλες «horror» στιγμές που δεν στοχεύουν τόσο στον τρόμο όσο στη διεύρυνση του concept. Εκεί, δηλαδή, που θα μπορούσε να πάρει μια πιο κοφτερή κατεύθυνση, επιλέγει συνειδητά την υπερβολή και την καρικατούρα ως αφηγηματικό εργαλείο.

Κι όμως: η βασική ιδέα δουλεύει. Γιατί όλοι καταλαβαίνουμε τι σημαίνει να αλλάζουν οι ρόλοι όταν πέφτουν οι τίτλοι. Όταν το «CEO» δεν σημαίνει τίποτα αν δεν μπορείς να ανάψεις φωτιά. Όταν η «assistant» ξέρει να επιβιώνει και ο «ηγέτης» όχι.

Το πραγματικό τέρας δεν είναι στο νησί

Το πιο ενδιαφέρον πράγμα στο Βοήθεια! δεν είναι το ποιος θα ζήσει ή ποιος θα πεθάνει. Είναι το πόσο εύκολα καταρρέει η εξουσία όταν δεν την υποστηρίζει το σύστημα. Χωρίς γραμματεία, χωρίς εταιρικό jet, χωρίς «θα το δούμε σε επόμενο meeting», ο Bradley μένει γυμνός. Και η Linda, για πρώτη φορά, ακούγεται. Όχι επειδή γίνεται «κακιά». Αλλά επειδή ήταν πάντα ικανή. Κι αν το φινάλε δεν είναι τόσο αιχμηρό όσο θα ήθελε κανείς, το ερώτημα μένει να αιωρείται... σαν εκείνο το mail της Κυριακής...

Γιατί εσύ, αν έμενες σε ένα νησί με τον Bradley σου… θα ζητούσες βοήθεια ή θα άφηνες τα πράγματα να εξελιχθούν φυσικά;

Send Help, πράγματι. Αλλά όχι γι’ αυτόν που νομίζαμε.

INFO: Κυκλοφορεί στους κινηματογράφους, στις 5 Φεβρουαρίου από την Feelgood.