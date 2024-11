30 χρόνια Pulp Fiction: Όλες οι ταινίες του Quentin Tarantino σε αξιολογική σειρά

Με αφορμή τα 30 χρόνια από την κυκλοφορία του Pulp Fiction, της εμβληματικής αυτής ταινίας που σάρωσε τη δεκαετία του ’90, παραμένει διαχρονική και προχώρησε τον παγκόσμιο κινηματογράφο πολλά βήματα παραπέρα, διανύουμε, με αξιολογική σειρά, τη σύντομη μα χορταστική και απολαυστική φιλμογραφία του Quentin Tarrantino (9 ταινίες / 10 αν σκεφτούμε ότι το Kill Bill έχει δύο μέρη). Αινιγματικές και κωμικοτραγικές φυσιογνωμίες, γκανγκστερικά σκηνικά, ερωτικές περιπτύξεις, αισθησιασμός, ποδολαγνία, προδοσίες, κυνικό χιούμορ, ωμή βία, αίμα, αξιοσημείωτα cast και εκλεκτές μουσικές, κυρίως από το rock n’ roll και τα blues των '50s και των '60s, είναι κάποια από τα στοιχεία που συνθέτουν το σύμπαν του μοναδικού αυτού σκηνοθέτη, που τάραξε τα νερά με την πρώτη του εμφάνιση στο Reservoir Dogs και συνεχίζει έως σήμερα. Μάλιστα, έχει κάνει όλους τους fans του να αδημονούν για την επόμενη ταινία του, αφού ο ίδιος έχει δηλώσει ότι θα είναι και η τελευταία του.

Επίσης, αξίζει να διαβάσει κανείς το βιβλίο του «Κινηματογραφικοί Στοχασμοί», το οποίο κυκλοφορεί στην Ελλάδα από τις εκδόσεις «Ελληνικά Γράμματα», όπου ο σκηνοθέτης παίρνει την πένα του και πραγματοποιεί ένα ταξίδι στο αμερικανικό σινεμά που τον έχει σημαδέψει μετατρέποντας τον εαυτό του σε έναν αέναο εραστή της έβδομης τέχνης με τη μορφή κριτικού. Συχνά, στα έργα του, είτε στους τίτλους είτε στα σενάριά του, αποδίδει μνεία σε καλλιτεχνικές επιρροές που τον καθόρισαν.

Αξίζει ακόμη να σημειωθεί η ασταμάτητη συνεργασία του με τον Samuel L. Jackson, o oποίος έχει παίξει σε έξι ταινίες του. Επιπλέον, ο ίδιος ο Tarrantino πραγματοποιεί συχνά κάποιους μικρούς αλλά εξαιρετικά αστείους ρόλους ενώ στον κόσμο των ταινιών του, με τεχνάσματα που δε γίνονται αμέσως κατανοητά από τον θεατή, υπάρχουν γεγονότα και πρόσωπα που συνδέονται. Ειδικά, στο Reservoir Dogs και το Pulp Fiction, δύο ταινίες που όπως έχει αναφέρει και ο ίδιος θα μπορούν να συσχετιστούν και με ένα prequel, υπάρχουν αρκετά κοινά σημεία. Π.χ. ο Mr.Blonde (Michael Madsen) στο Reservoir Dogs, που το πραγματικό του όνομα είναι Vic Vega, είναι ουσιαστικά ο αδερφός του Vincent Vega (John Travolta) στο Pulp Fiction ενώ το εστιατόριο "Jack Rabbit Slim’s" υπάρχει και στις δύο ταινίες.

9. Jackie Brown (1997)

Το Jackie Brown αποτελεί την κινηματογραφική προσαρμογή του μυθιστορήματος Rum Punch του Elmore Leonard και παραμένει η μόνη διασκευή του Tarrantino και η μόνη κινηματογραφική του απόπειρα που βρίσκεται πιο κοντά στην κλασική έννοια του ρεαλισμού. Ο σκηνοθέτης έπλασε τον κεντρικό ρόλο συγκεκριμένα για την Pam Grier, πρωταγωνίστια σε blaxploitation ταινίες του ‘70, αποδίδοντας φόρο τιμής στο είδος και στην ανεπανάληπτη ερμηνεία της ως "Foxy Brown". Η ιστορία είναι ένα αστυνομικό θρίλερ που ακολουθεί την πορεία μιας αεροσυνοδού που δουλεύει κρυφά για τον έμπορο όπλων Ordell Robbie (Samuel L. Jackson). Όταν την ανακαλύπτει το FBI σε μια παράνομη μεταφορά χρημάτων, της προτείνει να τον κατονομάσει και να βοηθήσει στη σύλληψή του. Εκείνος, όταν αντιλαμβάνεται το σχέδιο του FBI και υποψιάζεται την προδοσία της Jackie, απευθύνεται στον Max Cherry (Robert Forster) με σκοπό να την αποφυλακίσει και να τη βγάλουν από τη μέση, ο οποίος όμως καταλήγει να την ερωτευτεί. Ωστόσο, η Jackie δε σκοπεύει να πιαστεί στα δίχτυα του εργοδότη της αλλά επιθυμεί κιόλας να του αποσπάσει ένα μεγάλο ποσό χρημάτων. Από την ταινία περνούν η Bridget Fonda, ο Robert De Niro, ο Michael Keaton κ.α.

8. The Hateful Eight (2015)

Το Hateful Eight προοριζόταν σε πρώτο στάδιο για sequel του Django μέχρι να αποφασίσει ο Tarrantino ότι μπορεί να σταθεί ως αυτόνομη ιστορία. Τα γεγονότα διαδραματίζονται εν μέσω μιας σφοδρής χιονοθύελλας. Ο John Ruth (Kurt Russel) είναι ένας κυνηγός επικηρυγμένων που μεταφέρει μια διάσημη φυλακισμένη Daisy Domergue (Jennifer Jason Leigh) με σκοπό να την ανταλλάξει με ένα μεγάλο χρηματικό ποσό. Στον διάβα τους παρουσιάζονται ο επίσης κυνηγός επικηρυγμένων Marquis Warren (Samuel L. Jackson) και ο σερίφης Chris Mannix (Walton Goggins), ο οποίος ετοιμάζεται να ορκιστεί στην πόλη τους. Όσο όμως η ώρα περνάει και οι καιρικές συνθήκες επιδεινώνονται, πρέπει να βρουν καταφύγιο και βρίσκουν το Minnie's Warehouse, ένα ζεστό σπίτι όπου όλως περιέργως βρίσκονται ακόμη τέσσερις άγνωστοι. Με αργό και βασανιστικό τρόπο, με τη νωχελικότητα που ταιριάζει σε ένα τέτοιο σκηνικό, οι οκτώ ξένοι συστήνονται μεταξύ τους και έρχονται στη φόρα διάφορα σκοτεινά μυστικά, που δε θα τους αφήσουν σε ησυχία. Είναι αλήθεια ότι μόνο ένας θα μπορούσε να γράψει το soundtrack για μια western ταινία θεατρικής υφής και αυτός δεν ήταν άλλος από τον Ennio Morricone. Αυτό ήταν και το τελευταίο soundtrack πριν από τον θάνατό του το 2020.

7. Once upon a Time in Hollywood (2019)

To Once upon a time In Hollywood είναι η πιο πρόσφατη ταινία του σκηνοθέτη και σύμφωνα με τον ίδιο, είναι η καλύτερή του! Πρόκειται για ένα έργο που ισορροπεί ανάμεσα στην κωμωδία, την τραγωδία και διαδραματίζεται το 1969, μια περίοδο που έγιναν συνταρακτικές αλλαγές στον χώρο της κινηματογραφικής βιομηχανίας του Hollywood και αφορά την καθημερινότητα ενός ηθοποιού και του κασκαντέρ του, που δεν ξέρουν πού θα βρεθούν την επόμενη ημέρα. Ο Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) είναι ένας πάλαι ποτέ πετυχημένος πρωταγωνιστής western που προσπαθεί να σταθεί ξανά στα πόδια του. Ο πράκτορας Marvin Schwarz (Al Pacino) τον συμβουλεύει να κάνει ηθικές και αισθητικές εκπτώσεις παίζοντας σε ιταλικά western αλλά εκείνος πιστεύει ότι θα τον βοηθήσουν οι γείτονές του, που τυχαίνει να είναι ο γνωστός σκηνοθέτης Roman Polanski (Rafał Zawierucha) και η σύζυγός του Sharon Tate (Margot Robbie). Παράλληλα, ο Cliff Booth (Brad Pitt) παλεύει να εργαστεί ως κασκαντέρ εν μέσω φημών ότι δολοφόνησε την σύζυγό του. Στην οθόνη εμφανίζονται και άλλα γνωστά πρόσωπα της εποχής όπως ο Bruce Lee και ο Charles Manson. Η ταινία κέρδισε δύο βραβεία Όσκαρ για την ερμηνεία Β’ ανδρικού ρόλου από τον Brad Pitt και για το καλύτερο design παραγωγής.

6. Death Proof (2007)

Το Death Proof είναι ένα shasher (thriller) που αφηγείται το δολοφονικό φετίχ κασκαντέρ του Hollywood, του Stuntman Mike (Kurt Russell), που σκοτώνει νέες κοπέλες βάζοντάς τες στο ανθεκτικό αγωνιστικό του αυτοκίνητο και γκαζώνοντας μέχρι το σημείο που το κοντέρ είναι έτοιμο να εκραγεί. Παρόλο που οι αρχές της περιοχής στέκονται καχύποπτες απέναντι στον κασκαντέρ, κανείς δεν μπορεί να αποδείξει ότι οι συγκρούσεις που προκαλούνται και οδηγούν αυτές τις γυναίκες στον θάνατο, είναι αποτέλεσμα των σατανικών σχεδίων του ίδιου. Μάλιστα, ο δολοφόνος κάνει ό, τι μπορεί για να ελαφρύνει τη θέση του, γι’ αυτό και στο αυτοκίνητό του προσκαλεί γυναίκες που γνωρίζει από πριν ότι είναι μεθυσμένες. Παρ’ όλα αυτά, δεν έχει υπολογίσει τη δύναμη της εκδίκησης και της δικαιοσύνης αλλά και της τρωτής του ανθρώπινης φύσης που μπορεί να σφάλλει ανά πάσα στιγμή. Στην ταινία αυτή υπάρχει και μία από τις πιο χαρακτηριστικές σκηνές του ταρραντινικού κόσμο, γεμάτες από ερωτισμό, ιδανική μουσική υπόκρουση και αφηγηματική ειρωνεία, που είναι ο αισθησιακός χορός της Vanessa Ferlito υπό την υπόκρουση του "Down in Mexico" των Coasters.

5. Reservoir Dogs (1992)

Το 1992 κατέφθασε το ντεμπούτο του σκηνοθέτη που ήδη έδειχνε τον δρόμο, στον οποίο θα περπατούσε και θα τον εξέλισσε στην πορεία. Μια συμμορία από το Los Angeles, που τα μέλη της αποκαλούνται με χρώματα αντί για ψευδώνυμα και δε γνωρίζονται μεταξύ τους για λόγους εχεμύθειας, υπό την καθοδήγηση ενός γέρου απατεώνα (Lawrence Tierney) και του γιου του (Chris Penn) νομίζουν ότι στήνουν με μαεστρία μια ληστεία διαμαντιών που θα τους αλλάξει τη ζωή. Ωστόσο, το σχέδιο ναυαγεί ύστερα από την προδοσία κάποιου ανάμεσά τους και με την πρόωρη άφιξη της αστυνομίας στο μέρος της ληστείας, καταφεύγουν όλοι σε ένα προσυνεννοημένο σημείο συνάντησης, μια αποθήκη, προσπαθώντας να ανακαλύψουν την ταυτότητα του προδότη που βρίσκεται μεταξύ τους. Ο ένας εξ αυτών έχει μάλιστα υπό κράτηση έναν αστυνομικό ώστε να τον βασανίσει μέχρι να μαρτυρήσει την ταυτότητα του χαφιέ. Σταδιακά, ξεδιπλώνονται οι καχυποψίες και το μέχρι πρότινος συναινετικό κλίμα μεταξύ των επίδοξων ληστών, μετατρέπεται σε αρένα δικαιοσύνης και υπερτέρησης του δυνατότερου. Το cast απαρτίζεται επίσης από τους Harvey Keitel, Tim Roth, Michael Madsen, Steve Buscemi, Edward Bunker ενώ μέλος της συμμορίας είναι και ο ίδιος ο σκηνοθέτης.

4. Inglourious Basterds (2009)

Το Inglorious Basterds είναι μια πολεμική ταινία που πραγματεύεται τον συνωμοσιολογικό σχεδιασμό της κατάρρευσης των ναζί μέσα από κάποια σενάρια που ανήκουν στη σφαίρα της φαντασίας. Ο τίτλος είναι εμπνευσμένος από την ιταλική ταινία The Inglorious Bastards του Enzo G. Castellari το 1978 και μάλιστα το σενάριο του Tarrantino ήταν σχεδόν έτοιμο πολλά χρόνια πριν. Η αφήγηση αποτελείται από πολλές μικρές ιστορίες ανθρώπων που προέρχονται από τις δύο πλευρές της ιστορίας. Από τη μία, εμφανίζεται ο αδίστακτος και αμφιλεγόμενος συνταγματάρχης των SS "Hans Landa" (Christoph Waltz), ο οποίος απέσπασε βραβείο Όσκαρ για την καλύτερη ερμηνεία Β’ ανδρικού ρόλου και ο απλός στρατιώτης Fredrick Zoller (Daniel Brühl). Από την άλλη, υπάρχουν οι κατατρεγμένοι Εβραίοι που στήνουν την ενέδρα τους κρυφά ώστε να μην κινούν υποψίες, όπως η Shosanna (Mélanie Laurent), την οποία ερωτεύεται ο Fredrick αλλά και μια ομάδα συμμάχων, της οποίας ηγείται ο Aldo Raine (Brad Pitt) αλλά συμπεριλαμβάνει πολλούς ακόμα, κάποιοι εκ εξ αυτών ενσαρκώνονται από τους Diane Kruger, Michael Fassbender, Eli Roth, Til Schweiger κ.α.). Όλοι μαζί θα αιματοκυλήσουν μέσω μιας ασταμάτητης αλυσίδας διπλωματικών, προδοτικών και επαναστατικών κινήσεων.

3. Pulp Fiction (1994)

To Pulp Fiction είναι ένα νεονουάρ έργο που απεικονίζει τα αλλόκοτα και βίαια επεισοδία μεταξύ ανθρώπων του υποκόσμου στο Los Angeles. Με μη γραμμική αφήγηση, ξετυλίγονται τρεις διαφορετικές ιστορίες που έχουν ως πρωταγωνιστές τον Vincent Vega (John Travolta), τον συνεργάτη του Jules Winnfield (Samuel L. Jackson) και τον Butch Coolidge (Bruce Willis). Χωρίς να το γνωρίζουν, οι ζωές τους διασταυρώνονται με άγριο, κωμικοτραγικό και καθοριστικό τρόπο. Με αναφορές στις παλιότερες pulp και hardboiled αστυνομικές περιπέτειες, το παζλ της ταινίας αφορά ειδύλλια, καταχρήσεις και αγριότητες, όλα αυτά μπολιασμένα μέσα σε ένα ευφυές μείγμα ειρωνείας και έντασης. Οι κωμικές και οι δραματικές καταστάσεις διαδέχονται η μία την άλλη και πάντα στα κομβικά σημεία, το φαινόμενο της αντίστιξης έρχεται να προσδώσει τη χαρακτηριστική ταρραντινική αύρα που δημιουργήθηκε έκτοτε, εκτελώντας ένα έργο που αναπηδά ανάμεσα σε γέλια και δάκρυα. Φυσικά, πρέπει οπωσδήποτε να αναφερθεί η χαρακτηριστική φυσιογνωμία της Mia Wallace (Uma Thurman) που επίσης πρωταγωνιστεί, ο αξέχαστος χορός της με τον Vincent υπό τους ήχους του Chuck Berry και το κλασικό πλέον soundtrack που στιγμάτισε μια ολόκληρη γενιά ενώ η ταινία τιμήθηκε και με το Όσκαρ καλύτερου κινηματογραφικού σεναρίου.

2. Django Unchained (2012)

Ήταν αρχές των ‘10s όταν άρχισε να κυκλοφορεί η φήμη ότι ο Quentin Tarrantino θα ετοίμαζε την τελευταία του ταινία, που όπως αποδείχτηκε, δεν ήταν αληθινή. Ωστόσο, το Django Unchained παραμένει έως και σήμερα η μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία του σκηνοθέτη αφού του προσέφερε 426.000 δολάρια σε παγκόσμιο επίπεδο. Πρόκειται για ένα καλοστημένο western με παραδοσιακά και σύγχρονα στοιχεία, που απαρτίζεται από ένα εξαιρετικό cast (Jamie Foxx, Christopher Waltz, Leonardo DiCaprio, Kerry Washington και Samuel L. Jackson) ανακαλώντας στο μυαλό του θεατή ένα παρελθόν εξαιρετικά άδικο και βάναυσο από τους λευκούς απέναντι στους μαύρους. Συγκεκριμένα, το 1858, στο Texas, ένας Γερμανός κυνηγός επικηρυγμένων (Christopher Waltz), που κέρδισε και εδώ Όσκαρ καλύτερου δεύτερου ανδρικού ρόλου, ελευθερώνει τον σκλάβο Django με σκοπό να τον βοηθήσει στον εντοπισμό των αδερφών Brittles, που είχαν μέχρι πρότινος υπό την κατοχή τους τον Django και τη σύζυγό του Broomhilda (Kerry Washington), η οποία είναι πλέον σκλάβα ενός δημοφιλούς ιδιοκτήτη φυτείας ονόματι Calvin Candie (Leonardo DiCaprio). Στο όνομα της ελευθερίας και της αξιοπρέπειας, οι δύο άνδρες θα αναπτύξουν μια σύντομη μα αμοιβαία ισχυρή συνεργασία και φιλία που θα τους οδηγήσει σε άγνωστα μονοπάτια όπου θα πρέπει να περάσουν μέσα από σκληρές δοκιμασίες με κίνδυνο την ίδια τους τη ζωή. Επιπλέον, στην ταινία απονεμήθηκε το Όσκαρ Καλύτερου Σεναρίου.

1. Kill Bill (2003 & 2004)

Η αλήθεια είναι, όπως λέχθηκε και στην αρχή, το σύμπαν του σκηνοθέτη δεν είναι πελώριο αλλά έχει κτιστεί πάνω σε γερά θεμέλια μέσα από έναν σχετικά μικρό αριθμό ταινιών, σε αντίθεση με άλλους διάσημους Αμερικανούς σκηνοθέτες. Ωστόσο, πρόκειται για τόσο μεστές, ολοκληρωμένες και ανατρεπτικές δουλειές, που κανείς δεν μπορεί να αμφιβάλλει, για παράδειγμα, για τη σημαντικότητα του Reservoir Dogs, την πρωτοτυπία του Pulp Fiction, τη λάμψη του Django Unchained ή την πολυσυλλεκτικότητα του Once upon a Time in Hollywood. Παρ’ όλα αυτά, η ηχηρότητα του Kill Bill, αυτής της διμερούς ιστορίας δράσης που σχετίζεται με την εκδίκηση, τη δικαίωση και τις πολεμικές τέχνες, επιβεβαίωσε ότι το σπουδαίο αλλά μικρό μέχρι εκείνη τη στιγμή στίγμα του σκηνοθέτη, επρόκειτο να μετατραπεί σε στιβαρό όνομα της pop κουλτούρας που θα συνέχιζε την ένδοξη πορεία του και με την αλλαγή του αιώνα. Παρόλο που προοριζόταν αρχικά για μια ταινία, τα δύο μέρη της ιστορίας, στέκονται τόσο αριστουργηματικά αυτόνομα, που η αλληλοσυμπλήρωσή τους, αν και μοναδική, δεν είναι απαραίτητη. Η υπόθεση αφορά την Black Mamba (Uma Thurman), ένα πρώην μέλος της συμμορίας δολοφόνων "Deadly Viper" υπό την καθοδήγηση του Bill. Λίγο πριν βρεθεί στα σκαλιά της εκκλησίας με τον Bill, της επιτίθενται οι υπόλοιποι της συμμορίας, σε συνεργασία με τον Bill, ο οποίος την έχει αφήσει έγκυο, αποπειρώντας να τη σκοτώσουν. Ωστόσο, η ψυχή και το σώμα της αποδεικνύουν ότι η θνητή της φύση είναι πιο ανθεκτική από όσο νομίζουν και τότε ξεκινάει το ταξίδι της λύτρωσης. Με δυναμισμό, εξυπνάδα, αισιοδοξία αλλά και φόβο, η Black Mamba περνάει μέσα από δεκάδες εμπόδια, που ομολογουμένως θυμίζουν συχνά αρχαία ελληνική τραγωδία, ώστε να πάρει το αίμα της πίσω από τον Bill και την παρέα του. Η ταινία κέρδισε δύο Όσκαρ, Καλύτερης Ταινίας Δράσης και Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας για την Uma Thurman.