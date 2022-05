Όλα ξεκίνησαν στην πραγματικότητα στα ‘80s, όταν ο John Hughes με το σκηνοθετικό του ντεμπούτο με το Sixteen Candles θα προσέγγιζε για πρώτη φορά το ζήτημα της ζωής και της αναπαράστασης των εφήβων στη μεγάλη οθόνη με την απαραίτητη σοβαρότητα και νοήματα που μέχρι τότε έλειπαν για τα καλά από το σινεμά. Ανθρώπινες φιγούρες σκεπτόμενες, γεμάτες συναισθήματα που δυσκολεύονται να μοιραστούν και μπόλικους προβληματισμούς, με ελατώμματα, αλλά και θετικά στοιχεία που δύσκολα οι ενήλικες αντιλαμβάνονται. Ο Hughes, «μπαμπάς» ουσιαστικά του teen movie genre όπως το ξέρουμε σήμερα και με διαχρονικές επιτυχίες όπως το Breakfast Club και το Pretty in Pink, έστρωσε με ροδοπέταλα τον δρόμο για τη δεκαετία που αυτό θα έφτανε στο απόγειό του: τα τιμημένα ‘90s. Ακολουθούν οι σημαντικότερες teen movies των ‘90s που καθόρισαν τη νεολαία εκείνης της δεκαετίας και συνεχίζουν να μας θυμίζουν ακόμη και σήμερα ότι τα χρόνια της αθωότητας ήταν και τα καλύτερα.

10 Things I Hate About You (1999)

Julia Stiles και Heath Ledger πρωταγωνιστούν σε μια από τις πιο χαρακτηριστικές teen movies των ‘90s, τα stills της οποίας θα έφταναν να διαμορφώσουν ακόμη και τα Tumblr accounts των late millennials που σίγουρα την είδαν για πρώτη φορά τουλάχιστον μια δεκαετία μετά την κυκλοφορία της. Βασισμένη στο Ημέρωμα της Στρίγγλας του William Shakespeare, η ταινία 10 Things I Hate About You είναι ένα κινηματογραφικό έργο για τον έρωτα που πάντα έρχεται αναπάντεχα από εκεί που δεν το περιμένεις, αλλά και ένα δυνατό μήνυμα γυναικείας ενδυνάμωσης που διαχρονικά χρειαζόμαστε, είτε είμαστε στην εφηβεία, είτε όχι.

Clueless (1995)

Ένα κλασικό coming of age tale, βασισμένο με χαλαρούς όρους στο μυθιστόρημα Emma της Jane Austen, που έχρησε τότε την Alicia Silverstone σε βασίλισσα του teen κινηματογράφου της εποχής. Τοποθετημένο στο Beverly Hills της σύγχρονης εποχής, το Clueless παρακολουθεί τη ζωή της κακομαθημένης Cher, μιας άκρως δημοφιλούς, πλούσιας και όμορφης μαθήτριας λυκείου που φαίνεται να τα έχει όλα. Εκτός φυσικά από τον έρωτα, ο οποίος σύντομα θα της χτυπήσει την πόρτα στο πρόσωπο του Josh (Paul Rudd), κάνοντάς την ταυτόχρονα να επαναπροσδιορίσει τις προτεραιότητές της και το πώς συμπεριφέρεται στους ανθρώπους γύρω της.

Romeo + Juliet (1996)

Αντίθετα από το 10 Things I Hate About You, αυτή η διασκευή του κλασικού σαιξπιρηκού έργου κρατά ολόκληρους διαλόγους από το original Romeo and Juliet ατόφιους, τοποθετώντας βέβαια την πλοκή στη μοντέρνα εποχή και κάνοντας μερικές τολμηρές προσθήκες, όπως συμμορίες, όπλα και κάποια ευφάνταστα κοστούμια. Οι μαθητές λυκείου της εποχής έχουν να ευχαριστούν το Romeo + Juliet με τους Leonardo DiCaprio και Claire Danes για την καλύτερη κατανόηση του σαιξπηρικού λεξιλογίου που αυτή τους προσέφερε. Σκηνοθετημένη από τον Baz Luhrmann, η ταινία προστέθηκε το 2005 στην λίστα του British Film Institute με τις ταινίες που πρέπει οπωσδήποτε να δει κάποιος πριν από τα 14 του χρόνια.

The Virgin Suicides (1999)

Η αριστουργηματική ταινία της Sofia Coppola, βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Jeffrey Eugenides, αποτελεί και μια από τις πιο σημαντικές teen movies, όχι μόνο για τα ‘90s, αλλά γενικότερα για το είδος. Τοποθετημένη στα ‘70s και με πρωταγωνίστρια τη μυστηριώδη Kirsten Dunst, η ταινία Virgin Suicides παρακολουθεί μια παρέα έφηβων αγοριών, τα οποία αποκτούν μια εμμονή με πέντε εξίσου νεαρές αδερφές, όσο εξερευνώνται οι θεματικές της οικογένειας, της ψυχικής υγείας και του έρωτα. Όλα αυτά, προτού επέλθει ένα άκρως τραγικό τέλος για τις πέντε αδερφές.

Cruel Intentions (1999)

Βασισμένo στην ταινία Dangerous Liaisons του Stephen Frears (που με της σειρά της βασίζεται στο κλασικό Les Liaisons dangereuses του Pierre Choderlos de Laclos από το 1782), το Cruel Intentions του Roger Kumble παρακολουθεί τους τότε αστέρες του teen κινηματογράφου, Sarah Michelle Gellar και Ryan Philippe, να αναλαμβάνουν τους ρόλους των κακών, παγιδεύοντας την έφηβη και αθώα Reese Witherspoon στα δίχτυα τους. Μια ταινία για την εξουσία, τους πόθους, τη χειριστικότητα και τον φθόνο μεταξύ εφήβων, που έγινε instant cult classic στο είδος της. Στα συν της το soundtrack της, με κομμάτια συγκροτημάτων που μεσουράνησαν στα ‘90s (και όχι μόνο), όπως οι Placebo, The Verve, Blur, Skunk Anansie κ.α.

Dazed And Confused (1993)

Πάρτι, ναρκωτικά και πολύ σεξ στην αγαπημένη ταινία του Richard Linklater, που παρακολουθεί την τελευταία μέρα στο σχολείο το καλοκαίρι του 1976 για διάφορες παρέες μαθητών. Οι Ben Affleck, Parker Posey, Milla Jovovich και Matthew McConaughey στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, σε μια ταινία που παρότι όταν πρωτοπαίχτηκε στις αίθουσες είχε απογοητευτική εισπρακτική επιτυχία, εξελίχθηκε σε cult classic, επικεντρωμένη στο αιώνιο πρόβλημα όλων των εφήβων: την ανάγκη να είναι απλά ο εαυτός τους.

The Doom Generation (1995)

Βασισμένο στο comic strip του Mark Beyer, Amy and Jordan, το Doom Generation του Gregg Araki αποτελεί τη δεύτερη ταινία της τριλογίας του, Teenage Apocalypse, η οποία ξεκινά με το Totally Fucked Up του 1993 και ολοκληρώνεται με το Nowhere του 1997. Ο master του New Queer Cinema δοκιμάζεται αυτή τη φορά σε μια ετεροφυλόφιλη μαύρη κωμωδία που παρακολουθεί τους έφηβους Amy Blue (Rose McGowan), Jordan White (James Duval) και Xavier Red (Johnathon Schaech), σε ένα ταξίδι γεμάτο από σεξ, βία και ανθρώπους από το παρελθόν της Amy. Η ταινία έκανε την πρεμιέρα της στο Sundance Film Festival του 1995, ενώ η McGowan εισέπραξε για αυτήν την υποψηφιότητα για το Best Debut Performance στα 11α Independent Spirit Awards.

Kids (1995)

Σε σκηνοθεσία Larry Clark και γραμμένο από τον χαρισματικό Harmony Korine, το Kids παρακολουθεί τους Leo Fitzpatrick, Justin Pierce, Chloë Sevigny και Rosario Dawson, όλοι τους στα κινηματογραφικά τους ντεμπούτα, οι οποίοι και ερμηνεύουν μια ομάδα (προ)εφήβων της Νέας Υόρκης όσο αυτοί πειραματίζονται με τον ηδονισμό στο σεξ, τα ναρκωτικά και πολλά ακόμη, κατά τη διάρκεια μίας μόλις ημέρας. Έχοντας ως budget μόλις 1,5 εκατομμύριο δολάρια, η ταινία κατάφερε να φτάσει σε εισπράξεις περισσότερων από 20 εκατομμύρια, χάρη στις άκρως controversial κριτικές που εισέπραξε τότε ως προς την αναπαράσταση των εφήβων, η οποία και τρομοκράτησε το κοινό. Ο Korine έγραψε το σενάριο της ταινίας δύο χρόνια προτού αυτή κυκλοφορήσει, όταν ο ίδιος ήταν μόλις 19 ετών, ενώ αυτή είναι γυρισμένη σε στυλ ντοκιμαντέρ, παρότι όλες της οι σκηνές είναι σεναριακά προκαθορισμένες. Ο συντάκτης των New York Times, Ben Detrick, χαρακτήρισε το Kids τη χρονιά της κυκλοφορίας του ως το Lord of the Flies με skateboards, νιτρικό οξύ και hip-hop.