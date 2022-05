Ο Μάιος μπήκε και επίσημα, προετοιμάζοντάς μας για την έλευση ενός καλοκαιριού που χρειαζόμαστε ίσως περισσότερο από ποτέ. Και με τη διάθεσή μας να ανεβαίνει αναπόφευκτα, παρά τις όποιες δυσκολίες των προηγούμενων μηνών, τι καλύτερο από το να συνοδευθεί αυτή η ανάταση με μερικές ξέγνοιαστες στιγμές παρέα με μερικές από τις ολοκαίνουριες σειρές που κάνουν την πρεμιέρα τους αυτό το διάστημα. Ακολουθεί ο οδηγός του Avopolis με πρεμιέρες σειρών που περιμέναμε διακαώς τους προηγούμενους μήνες, αλλά και μερικές που επιστρέφουν ώστε να συνεχίσουν οι ιστορίες που μας καθήλωσαν το προηγούμενο διάστημα. Καθίστε αναπαυτικά και επιλέξτε ποια ή ποιες από αυτές θα συντροφεύσουν εσάς και τους δικούς σας ανθρώπους στα binge watching marathons του τελευταίου μήνα της άνοιξης.

Russian Doll Season 2 (Netflix)

Περισσότερα από τρία χρόνια πέρασαν από τότε που το Russian Doll προσγειώθηκε στην πλατφόρμα του Netflix, καθηλώνοντας τους πανταχού millennials μπροστά από τους δέκτες τους ώστε να παρακολουθήσουν τη δυστοπική περιπέτεια της συμπαθούς, μα και άκρως κυνικής Nadia, του χαρακτήρα που ενσάρκωσε με απόλυτη μαεστρία η ευφυής Natasha Lyonne. Η νεοϋορκέζα Nadia πεθαίνει διαρκώς, επιστρέφοντας ξανά και ξανά στο πάρτι που οι φίλοι της έχουν διοργανώσει για να τιμήσουν την ίδια. Εκείνη θα προσπαθήσει να βρει διέξοδο από το time loop στο οποίο έχει βρεθεί παγιδευμένη, αναστοχαζόμενη όλες τις επιλογές της μέχρι τώρα ζωής της. Στη δεύτερη σεζόν της σειράς που αναμφίβολα αγαπήθηκε από το νεανικό κοινό, η Nadia και ο χαρακτήρας του Alan (Charlie Barnett) θα βρεθούν σε ακόμη μια ιδιόμορφη περιπέτεια, τοποθετημένη τέσσερα χρόνια μετά τα γεγονότα του πρώτου κύκλου του Russian Doll, που περιέχει ένα time portal και αναπόφευκτο χάος. Ήδη διαθέσιμη εδώ και λίγες μέρες από το Netflix, η σειρά προσφέρεται για ένα άκρως fun series session Σαββατοκύριακου, υπενθυμίζοντάς μας κάτι που φαίνεται να ξεχνάμε συχνά: ότι το να πεθαίνει κανείς είναι εύκολο, όχι όμως και το να θυμάται να ζει.

Conversations with Friends (Hulu)

Αν είστε κι εσείς από αυτούς και αυτές που πέρασαν την πρώτη καραντίνα της πανδημίας καταβροχθίζοντας κυριολεκτικά το Normal People του Hulu, τότε τα νέα είναι πολύ καλά. Βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα της συγγραφέα-φαινόμενο, Sally Rooney, το Conversations with Friends έρχεται αυτήν την άνοιξη, ξανά στην πλατφόρμα του Hulu και από την ίδια ομάδα που δημιούργησε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα και ρεαλιστικά ως προς την απεικόνισή τους τηλεοπτικά romances των τελευταίων ετών. Έτσι, ο σκηνοθέτης και executive producer του Normal People, Lenny Abrahamson (Room), επανενώνεται με τη σεναριογράφο Alice Birch, ώστε να φέρουν στις οθόνες μας μια limited series 12 επεισοδίων, μισάωρης διάρκειας. Στο Conversations with Friends παρακολουθούμε την ιστορία της Frances (που ερμηνεύει η Alison Oliver), μιας 21χρονης φοιτήτριας, αλλά και της φίλης της, Bobbi (Sasha Lane), οι οποίες ξεκινούν να κάνουν παρέα με ένα παντρεμένο ζευγάρι, την Melissa (Jemima Kirke) και τον Nick (Joe Alwyn). Σύντομα θα δημιουργηθούν έντονοι δεσμοί και σύνθετες καταστάσεις ανάμεσά τους, σε ακόμη ένα ρεαλιστικό και εντελώς ανθρώπινο ρομάντζο που αναμένουμε με αγωνία να παρακολουθήσουμε, τοποθετημένο μάλιστα στους δρόμους του Δουβλίνου.

Shining Girls (Apple TV+)

Βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Lauren Beukes, το Shining Girls που προσγειώθηκε στην πλατφόρμα της Apple TV+ αυτόν τον Απρίλιο, αφηγείται την ιστορία της Kirby Mazrachi, μιας γυναίκας που βλέπει τα δημοσιογραφικά της όνειρα να συντρίβονται έπειτα από ένα άκρως τραυματικό περιστατικό. Η ίδια θα δει τον εαυτό της να εμπλέκεται στον κόσμο των ερευνών γύρω από ειδεχθή εγκλήματα, όταν μια σειρά από υποθέσεις αρχίζουν να θυμίζουν την επίθεση που και εκείνη είχε υποστεί πριν από χρόνια. Η αστέρας του Handmaid’s Tale και δεκάδων άλλων κινηματογραφικών και τηλεοπτικών επιτυχιών, Elisabeth Moss, ερμηνεύει τον ρόλο της Kirby, σε ένα μεταφυσικό thriller που υπόσχεται να μας καθηλώσει. Η ίδια βρίσκεται επίσης στον ρόλο της executive producer, ενώ δοκιμάζεται και στην σκηνοθεσία της σειράς, μαζί με τις Michelle MacLaren και Daina Reed. Το cast συμπληρώνεται από τους Wagner Moura, Jamie Bell, Philippa Soo και Amy Brenneman.

We Own This City (HBO)

Η μεγάλη επιστροφή του μαέστρου David Simon στην Βαλτιμόρη και το HBO με το We Own This City είναι ίσως ένα από τα σημαντικότερα τηλεοπτικά γεγονότα αυτής της άνοιξης. Ο δημιουργός που έδωσε ζωή στο αριστουργηματικό The Wire επιστρέφει αυτή τη φορά στους τηλεοπτικούς μας δέκτες για να αφηγηθεί το χρονικό της δημιουργίας του Gun Trace Task Force (GTTF) του Αστυνομικού Τμήματος της Βαλτιμόρης, αλλά και τη σταδιακή του παρακμή, έπειτα από τις καταιγιστικές αποκαλύψεις για το επίπεδο της διαφθοράς εντός αυτού. Η σειρά αφηγείται ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα σε σχέση με το σώμα της αστυνομίας της Βαλτιμόρης, που σύντομα θα έπαιρνε εθνικές διαστάσεις στις ΗΠΑ, ενώ βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίου του ρεπόρτερ της εφημερίδας Baltimore Sun, Justin Fenton. Στη σειρά πρωταγωνιστεί ο Jon Bernthal στον ρόλο του Sgt. Wayne Jenkins, πρώην επικεφαλής του GTTF, αλλά και οι Josh Charles, Jamie Hector και Wunmi Mosaku. Μην το χάσετε.

The Man Who Fell to Earth (Showtime)

Αν ο τίτλος της σειράς σας φέρνει στον νου τον θρυλικό David Bowie και το ομώνυμο φιλμ όπου έκανε το ερμηνευτικό του ντεμπούτο πίσω στο 1976, είναι επειδή και το The Man Who Fell to Earth που έρχεται στο Showtime αυτήν την άνοιξη είναι επίσης βασισμένο στο sci-fi μυθιστόρημα του Walter Tevis που κυκλοφόρησε το μακρινό 1963. Έπειτα από την πρώτη απόπειρα απόδοσης του έργου στην μεγάλη οθόνη από τον σκηνοθέτη Nicolas Roeg, αλλά και μια δεύτερη κινηματογραφική διασκευή το 1987, ο εξωγήινος Faraday προσγειώνεται αυτή τη φορά στη Γη, αλλά και στην μικρή οθόνη, όπου και θα προσπαθήσει να βρει αποθέματα νερού ώστε να σώσει τον δικό του πλανήτη που κινδυνεύει να αφανιστεί. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο βρίσκεται ο αφροαμερικανός Chiwetel Ejiofor, ενώ το cast συμπληρώνεται από τους Naomie Harris, Clarke Peters, Jimmi Simpson και Rob Delaney. Πίσω από τη δημιουργία της σειράς βρίσκονται οι Alex Kurtzman και Jenny Lumet, οι οποίοι δεν φαίνεται να επιθυμούν μια αυστηρή απόδοση της ιστορίας του Tevis, αλλά επιχειρούν μια πιο ελεύθερη προσέγγιση με έμφαση στο ζήτημα των φυλετικών διακρίσεων, που παίζουν κεντρικό ρόλο ως προς το πολιτικό συγκείμενο στον κόσμο στον οποίο προσγειώνεται ο εξωγήινος ήρωας του The Man Who Fell to Earth. Αναμφίβολα μια σειρά που θα μας απασχολήσει.

Better Call Saul Season 6 (Netflix)

Έπειτα από την ανάρρωσή του από μια σοκαριστική καρδιακή προσβολή που έλαβε χώρα όσο βρισκόταν on-set την περασμένη χρονιά, ο Bob Odenkirk επιστρέφει για την έκτη και τελευταία σεζόν της σειράς-φαινόμενο, με εκατομμύρια θαυμαστές ανά τον κόσμο. Το Better Call Saul κυκλοφορεί αυτήν την άνοιξη το πρώτο μέρος του τελευταίου του κύκλου επεισοδίων, με το δεύτερο να αναμένεται για τον ερχόμενο Ιούλιο, όπου παρακολουθούμε φυσικά την πορεία του Jimmy McGill προς το να εξελιχθεί στον go-to ποινικολόγο της περιοχής του Albuquerque του New Mexico. Μαζί του βρίσκονται φυσικά και οι Mike (Jonathan Banks) και Gus Fring (Giancarlo Esposito) από το Breaking Bad, της σειράς για την οποία και το Better Call Saul αποτελεί το spin-off prequel. Με κοινό και κριτικούς να την χαρακτηρίζουν ως μια από τις κορυφαίες τηλεοπτικές παραγωγές όλων των εποχών, είναι σίγουρα η κατάλληλη ευκαιρία να την ξεκινήσετε από την αρχή, αν δεν είστε ήδη fanatic αυτής.

Obi-Wan Kenobi (Disney+)

Η 27η Μαΐου αναμένεται να είναι μια μεγάλη μέρα για τους θαυμαστές του Star Wars franchise, αφού εκείνη θα είναι και η μέρα που θα κάνουν την πρεμιέρα τους τα πρώτα δύο επεισόδια του πολυαναμενόμενου Obi-Wan Kenobi από το Disney+. Ο Ewan McGregor επιστρέφει στον ομώνυμο ρόλο που ενσάρκωσε στην ταινία Star Wars: Episode III — Revenge of the Sith, συνεχίζοντας τη saga δέκα ολόκληρα χρόνια μετά τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στο φιλμ που έσπασε ταμεία. Στο πλάι του θα βρεθεί και ο Hayden Christensen, στον ρόλο φυσικά του Anakin Skywalker, σε ένα project που πέρασε από σαράντα κύματα μέχρι να πάρει τελικά την πολυπόθητη έγκριση από την Disney ώστε να υλοποιηθεί. Αναμένουμε με τα lightsabers μας!