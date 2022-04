60 ολόκληρα χρόνια πέρασαν από τότε που ο Ian Fleming δημιούργησε τη θρυλική σειρά James Bond και τίποτα δεν προμήνυε τότε ότι εκείνος θα μετατρεπόταν στον πιο αναγνωρίσιμο και iconic κινηματογραφικό πράκτορα όλων των εποχών. Ο Bond θα έκανε την πρώτη του εμφάνιση στη μεγάλη οθόνη μέσα από την ταινία Dr. No του Terence Young, με τον Sean Connery στον ομώνυμο ρόλο. Έκτοτε, 25 ταινίες James Bond θα συνέχιζαν τη συναρπαστική saga του ήρωα που αγαπήθηκε όσο λίγοι από γενιές και γενιές σινεφίλ που λάτρεψαν το απαράμιλλο στιλ του, την (κυρίως) ψυχροπολεμική ατμόσφαιρα των ταινιών του, αλλά και τις λαμπερές γυναικείες παρουσίες που βρέθηκαν στο πλάι του.

Με αφορμή λοιπόν την επέτειο της γέννησης του ήρωα που άφησε για πάντα το στίγμα του στην ποπ κουλτούρα, αυτόν τον μήνα, ο James Bond αναμένεται να προσγειωθεί στη Nova και το κανάλι Novacinema007. Έτσι, από τις 28/3 μέχρι και τις 17/4, το κανάλι θα μας «ταξιδέψει» στο συναρπαστικό κινηματογραφικό σύμπαν του James Bond! Σε αυτό πρόκειται να μεταδοθούν και οι 25 συνολικά ταινίες του θρυλικού πράκτορα, με την πιο πρόσφατη ταινία του, No Time to Die, να περιλαμβάνεται φυσικά σε αυτές.

Ακολουθούν οι αγαπημένες μας ταινίες από το κινηματογραφικό σύμπαν του Bond.

Dr. No

Sean Connery και Ursula Andress πρωταγωνιστούν στην πρώτη ταινία της σειράς James Bond, που γυρίστηκε το μακρινό 1962. Σε αυτήν, οι βρετανικές μυστικές υπηρεσίες θα αναθέσουν στον Bond την εύρεση πληροφοριών για μια υπόθεση σχετικά με την εξαφάνιση ενός από τους ανθρώπους τους, η οποία θα οδηγήσει σύντομα τον πράκτορα στην υπόγεια βάση του Dr. Julius No, που σκοπεύει να αναστατώσει ολόκληρο το διαστημικό πρόγραμμα των ΗΠΑ. Η ταινία εισήγαγε το κοινό στο σύμπαν του πράκτορα 007, δημιουργώντας ταυτόχρονα ολόκληρη παράδοση στις κατασκοπευτικές ταινίες της δεκαετίας του ’60.

On Her Majesty’s Secret Service

Ο George Lazenby αναλαμβάνει αυτή τη φορά τον ρόλο του Bond, έπειτα από την απόφαση του Connery να αποσυρθεί από τη σειρά. Και ο πρωτάρης Lazenby θα τα πάει μια χαρά στον ρόλο του πράκτορα, που αυτή τη φορά έρχεται αντιμέτωπος με τον Blofeld, που ερμηνεύει αριστοτεχνικά ο Telly Savalas. Η ταινία θεωρείται από πολλούς ως μια από τις πιο πιστές διασκευές των βιβλίων του Fleming.

Octopussy

Στο Octopussy, ο Roger Moore βρίσκεται στον ρόλο του Bond, σε μια ταινία βασιμένη σε ένα μικρό διήγημα του Fleming από το σύμπαν του πράκτορα 007. Στον ρόλο της Octopussy, η σαγηνευτική Maud Adams, που θεωρείται μια από τις πιο εντυπωσιακές παρουσίες στην ιστορία της σειράς ταινιών του Bond.

Casino Royale

Σε σκηνοθεσία Martin Campbell και με πρωταγωνιστή τον Daniel Craig, το Casino Royale είναι η πρώτη ταινία από το φιλμικό σύμπαν του Bond, όπου οι θεατές βλέπουν έναν Bond πιο ευάλωτο και με μικρότερη εμπειρία σε σχέση με ό,τι είχαν συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια. Το cast συμπληρώνει η μοναδική Eva Green, όπως και οι Mads Mikkelsen, Jesper Christensen, Judi Dench και Jeffrey Wright.

Απολαύστε αυτές αλλά και τις ταινίες From Russia with Love, Goldfinger, Diamonds Are Forever, Die Another Day, Thunderball, You Only Live Twice, The Man with the Golden Gun, The Spy Who Loved Me, Moonraker, For Your Eyes Only, A View to a Kill, The Living Daylights, Licence to Kill, GoldenEye, Tomorrow Never Dies, The World Is Not Enough, Live and Let Die, Quantum of Solace, Skyfall και Spectre, στο κανάλι Novacinema007 που προσγειώνεται στη Nova. Συντονιστείτε τις καθημερινές στις 21:00 για δύο ταινίες back-to-back, και τα Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι.

Και μην ξεχνάτε, με το Catch Up 7 ημερών για το live πρόγραμμα, η ΕΟΝ από τη Nova σας δίνει τη δυνατότητα να «γυρίσετε» πίσω το χρόνο μέχρι και 7 ημέρες και να παρακολουθήσετε το αγαπημένο σας τηλεοπτικό πρόγραμμα. Μπορείτε να ξεκινήσετε από την αρχή, να γυρίσετε προς τα πίσω ή να το διακόψετε και να συνεχίσετε την παρακολούθηση αργότερα.

Μην χάσετε αυτό το μοναδικό ταξίδι στον κόσμο του James Bond!