Με αφορμή την κυκλοφορία του πολυαναμενόμενου No Time To Die, ξαναθυμόμαστε τα Bond Girls του αγαπημένου κινηματογραφικού franchise με πρωταγωνιστή τον πράκτορα 007

Μετά από δύο ολόκληρα χρόνια αναμονής λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, το No Time To Die είναι πλέον γεγονός και το Avopolis δεν θα μπορούσαμε παρά να το γιορτάσει με τα ανάλογα αφιερώματα. Μετά λοιπόν από 25 ταινίες με πρωταγωνιστή τον πράκτορα 007, εμείς ξαναθυμόμαστε όχι τα κινηματογραφικά του καμώματα ή τους ηθοποιούς που ενσάρκωσαν τον πολυπόθητο ρόλο του, αλλά τις απαστράπτουσες γυναίκες που παρέλασαν από το φιλμικό του σύμπαν. Και είναι φυσικά πολλές.

Jill St. John στον ρόλο της Tiffany Case στο Diamonds Are Forever

Έχοντας ξεκινήσει την κινηματογραφική της καριέρα στα 6 της μόλις χρόνια, η Jill St. John ερμήνευσε τον χαρακτήρα της Tiffany Case, μιας λαθρεμπόρου διαμαντιών, στο Diamonds Are Forever, εμφανιζόμενη βέβαια στη συντριπτική πλειοψηφία των σκηνών της ταινίας με μπικίνι. Η Jill St. John υπήρξε η πρώτη Αμερικανίδα στον ρόλο του Bond girl και συνέχισε την υποκριτική της καριέρα για μικρό χρονικό διάστημα μετά την ταινία. Η ίδια αφιερώθηκε στη δεύτερη μεγάλη της αγάπη, τη μαγειρική, αποκτώντας μάλιστα μια στήλη στο USA Weekend και κυκλοφορώντας και ένα βιβλίο συνταγών. Προτού το κάνει αυτό, εμφανίστηκε και σε ένα cameo στο Seinfeld, στο επεισόδιο “The Yada Yada”.

Honor Blackman στον ρόλο της Pussy Galore στο Goldfinger

Με ένα σκανδαλώδες για την εποχή του όνομα, η Honor Blackman ενσάρκωσε τον ρόλο της Pussy Galore στο Goldfinger του 1964, εμφανιζόμενη στην πρώτη σκηνή της στην ταινία με την ατάκα “My name is Pussy Galore”. Η Blackman υπήρξε το 8ο Bond girl που έκανε την εμφάνισή του σε ταινία του franchise, ενώ η ίδια ήταν 38 ετών όταν ενσάρκωσε τον πολυπόθητο ρόλο, γεγονός που την κάνει μια από τις γηραιότερες γυναίκες που εμφανίστηκαν ποτέ σε αυτόν. Μετά την ταινία ηχογράφησε έναν δίσκο με τίτλο Everything I Got, ενώ το 2009 κυκλοφόρησε ακόμη ένα single με τίτλο “The Star Who Fell from Grace”.

Mie Hama στον ρόλο της Kissy Suzuki στο You Only Live Twice

Η πρώτη Ασιάτισσα Bond girl έκανε την εμφάνισή της στο You Only Live Twice του 1967, παρά το γεγονός ότι η ίδια παραλίγο να απολυθεί από την ταινία εξαιτίας του ότι καθυστέρησε αρκετά να μάθει Αγγλικά. Η Mie Hama ενσάρκωσε τον ρόλο της ninja-μυστικής πράκτορα με απόλυτη επιτυχία, ενώ μετά την ταινία υπήρξε και η πρώτη Ασιάτισσα που θα εμφανιζόταν στο εξώφυλλο του περιοδικού Playboy.

Famke Janssen στον ρόλο της Xenia Onatopp στο Golden Eye

Εξίσου επιβλητική όσο και επικίνδυνη, η Famke Janssen βρίσκεται στη λίστα κατά βάση λόγω της σκηνής στην οποία η ίδια επιχειρεί να δολοφονήσει τον Bond πιέζοντάς τον ανάμεσα στα πόδια της. Εξίσου εμβληματική είναι και η σκηνή στην οποία η Xenia Onatopp συναντιέται για πρώτη φορά με τον Bond όσο εκείνος οδηγεί στους λόφους του Monte Carlo την εντυπωσιακή του Aston Martin και εκείνη την Ferrari της. Φυσικά όπως σε κάθε ταινία Bond, οι δυο τους θα έχουν και τις πιο steamy σκηνές τους, κυριολεκτικά θα λέγαμε steamy, μιας που θα επιδοθούν σε foreplay αλλά και πάλη σώμα με σώμα μέσα σε μία σάουνα.

Daniela Bianchi στον ρόλο της Tatiana Romanova στο From Russia with Love

Περισσότερες από 200 ηθοποιοί πέρασαν από audition για τον ρόλο της Tatiana Romanova στο From Russia with Love, όμως τελικά η Daniela Bianchi ήταν αυτή που κατάφερε να τον ενσαρκώσει στο κλασικό μέρος της saga του Bond του 1963. Έχοντας υπάρξει στο παρελθόν Miss Rome, αλλά και έχοντας φτάσει και κοντά στον τίτλο της Miss Universe, η Bianchi επιχειρεί στην ταινία να αποπλανήσει τον πράκτορα 007 για λογαριασμό της Μαμάς Ρωσίας. Η ίδια δεν μιλούσε σχεδόν καθόλου Αγγλικά κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να μάθει όλες της τις ατάκες φωνητικά. Παρόλα αυτά, το γεγονός ότι η προφορά της ήταν Ιταλική και βαρύτατη έκανε τους παραγωγούς της ταινίας να ντουμπλάρουν τελικά τις σκηνές της.

Diana Rigg στον ρόλο της Tracy Bond στο On Her Majesty’s Secret Service

Επιχειρώντας να ξεφύγει από τη ζωή της ως κόρη μαφιόζου, η Diana Rigg στον ρόλο της Tracy Bond στο On Her Majesty’s Secret Service αποπειράται να αυτοκτονήσει σε μια παραλία της Πορτογαλίας. Για καλή της τύχη, ο Bond θα βρεθεί στο ίδιο μέρος σώζοντάς την και μετά από πολλές, πάρα πολλές περιπέτειές του, ο πράκτορας 007 θα την ερωτευτεί και οι ίδιοι θα παντρευτούν. Η τύχη της Tracy Bond στην ταινία δεν θα είναι βέβαια ιδιαίτερα καλή, μιας που θα δολοφονηθεί κατά τη διάρκεια του γάμου της από την ορκισμένη εχθρό του συζύγου της, Irma Bunt. Ευτυχώς όμως, η Diana Rigg εκτός του φιλμικού σύμπαντος των ταινιών του Bond θα δημιουργούσε μια εξαιρετική υποκριτική καριέρα, έχοντας αποφοιτήσει από το Royal Academy of Dramatic Art του Ηνωμένου Βασιλείου και πρωταγωνιστώντας σε αρκετές ταινίες και σειρές, μεταξύ των οποίων και το Game of Thrones, όπου ενσάρκωσε τη Lady Olenna Tyrell. Πριν καν εμφανιστεί μάλιστα στο On Her Majesty’s Secret Service, η Rigg είχε ήδη γίνει γνωστή μέσα από τον ρόλο της Emma Peel στη Βρετανική τηλεοπτική σειρά The Avengers.

Maud Adams στον ρόλο της Andrea Anders και Octopussy στα The Man With the Golden Gun και Octopussy

Η Maud Adams ενσάρκωσε επιτυχώς τον απαιτητικό ρόλο του Bond Girl δύο φορές στο πλευρό του Roger Moore, τόσο στο Man with the Golden Gun, όσο και στο Octopussy. Ο χαρακτήρας της μάλιστα στο Octopussy έδωσε και το όνομά του στην κλασική πλέον ταινία του 1983, όπου η ίδια επιχειρεί ανεπιτυχώς να καλύψει μια ολόκληρη επιχείρηση λαθρεμπορίου κοσμημάτων. Η Adams εμφανίστηκε και μια τρίτη φορά σε ταινία του franchise σαν extra στο A View to a Kill.

Barbara Bach στον ρόλο της Major Anya Amasova, a.k.a. Agent XXX στο The Spy Who Loved Me

Η Barbara Bach στον ρόλο της Major Anya Amasova, ή καλύτερα της πράκτορα XXX στο The Spy Who Loved Me, αποτελεί ίσως το πρώτο κάπως χειραφετημένο Bond Girl της σειράς. Η ίδια, που ερμηνεύει μια πράκτορα της KGB, έχοντας μάθει ότι ο Bond είναι αυτός που έχει σκοτώσει τον εραστή της στο κλασικό opening sequence της ταινίας, αντιστέκεται σθεναρά να τον σκοτώσει μέχρι η αποστολή της να στεφθεί από επιτυχία. Αυτός φυσικά την γλιτώνει, όπως πάντα άλλωστε, και τελικά κάνουν έρωτα συνοδεία μιας παγωμένης Dom Perignon του ’52.

Eva Green στον ρόλο της Vesper Lynd στο Casino Royale

Ένα από τα πιο γοητευτικά και μυστηριώδη Bond girls όλων των εποχών, η Vesper Lynd, είναι και ο λόγος για τον οποίο ο Bond μεταμορφώνεται στον κυνικό womanizer που το κοινό αγάπησε στο franchise ταινιών του πράκτορα 007. Η Eva Green ενσάρκωσε με απόλυτη επιτυχία τον ρόλο της στο Casino Royale του 2006, όπου ο Bond την ερωτεύεται και φτάνει ακόμα και στο να παραιτηθεί από τον ρόλο του στην MI6. Ο ίδιος μάλιστα ονομάζει το ποτό του Vesper σαν ένδειξη της αφοσίωσής του προς εκείνη. Για κακή του τύχη όμως η ίδια όχι απλά τον προδίδει, αλλά αυτοκτονεί και στο τέλος της ταινίας.

Halle Berry στον ρόλο της Jinx Johnson στο Die Another Day

Η Halle Berry, η πρώτη μαύρη Bond Girl όλων των εποχών, εμφανίστηκε στο Die Another Day του 2002 με την πρώτη της σκηνή να αποτίει φόρο τιμής στην Ursula Andress και το iconic μπικίνι της από το Dr. No του 1962. Στον ρόλο της Jinx Johnson, η Berry υποδύεται μια καυτή πράκτορα της NSA, που κατά τη διάρκεια της ταινίας επιβιώνει από πνιγμό και διαλύει την αντίπαλό της σε μια ακραία μονομαχία μέσα σε ένα… αεροπλάνο.

Ursula Andress στον ρόλο της Honey Ryder στο Dr. No

Το πρώτο Bond Girl και ένα από τα καλύτερα στην ιστορία της κινηματογραφικής σειράς, η Ursula Andress εμφανίστηκε στο Dr. No του 1962. Η σκηνή στην οποία αναδύεται από τη θάλασσα φορώντας ένα λευκό μπικίνι και κρατώντας ένα μαχαίρι αποτελεί μια από τις κλασικότερες κινηματογραφικές σκηνές όλων των εποχών. Γεννημένη το 1936 στη Σουηδία, η Andress απέσπασε Χρυσή Σφαίρα για τον ρόλο της στο Dr. No, ενώ συνέχισε μια επιτυχημένη πορεία στον κινηματογράφο μέχρι και το 2005, όταν και εμφανίστηκε για τελευταία φορά σε κινηματογραφική ταινία. Η ίδια υπήρξε σύντροφος του James Dean προτού παντρευτεί τον John Derek, ενώ παραλίγο να έχει την ίδια κατάληξη με τον πρώτο, αφού λίγο έλειψε να βρεθεί και η ίδια στο μοιραίο αυτοκίνητο όπου επέβαινε ο Dean την ημέρα που βρήκε τραγικό θάνατο σε αυτοκινητιστικό ατύχημα.