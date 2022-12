Από σαράντα κύματα πέρασε η προγραμματισμένη εδώ και μήνες συναυλία των Shame στη χώρα μας, συναυλία που το εγχώριο κοινό της βρετανικής σκηνής στην οποία ανήκουν και επανεφευρίσκουν τα τελευταία χρόνια περίμενε διακαώς. Διακαώς, μιας που η πρώτη εμφάνιση του συγκροτήματος στην Αθήνα – στο Release Festival του 2019 και στο πλευρό του θρυλικού Iggy Pop – είχε αφήσει και τις καλύτερες των εντυπώσεων, με όσους βρέθηκαν εκεί να μιλούν για τη νέα αποκάλυψη της post-punk revival σκηνής. Κι όμως, μετά από lockdowns, ακυρώσεις και κάθε άλλο πιθανό δεινό, οι Shame ανέβηκαν το βράδυ της Παρασκευής που μας πέρασε στο φιλόξενο stage του Fuzz Club για το πρώτο headline show τους στην Αθήνα, παίρνοντας την «εκδίκησή» τους για όλη την αναμονή και ανταμείβοντας όλους όσους τους παρακολουθούν από την κυκλοφορία του Songs of Praise. Και να λοιπόν που αυτή η αναμονή άξιζε.

Τη συναυλία άνοιξε ο Council Popstar από το Barnsley του Νότιου Yorkshire, ο οποίος – για να είμαστε ειλικρινείς – δεν άφησε καλές εντυπώσεις με το synth punk του στο κοινό που έσπευσε από τις 21.30 για να τον ακούσει. Ο ίδιος εμφανίστηκε μόνος στη σκηνή, για να συνοδευθεί και σε κάποια κομμάτια προς το τέλος από ακόμη ένα άτομο που επιδόθηκε σε χορευτικές κινήσεις, σε ένα θέαμα περισσότερο άβολο, παρά άξιο της προσοχής μας.

Τα πράγματα ευτυχώς άλλαξαν όταν στη συνέχεια το stage κατέλαβαν οι Shame, οι οποίοι και εμφανίστηκαν ενθουσιωδώς υπό του ήχους του εμβληματικού “Live and Let Die”. Ξεκινώντας το set τους με το “Alphabet” του Drunk Tank Pink του 2021, οι Shame φάνηκαν από την αρχή ορεξάτοι και έτοιμοι να χαρίσουν στο αθηναϊκό κοινό ένα γκαζωμένο live γεμάτο κέφι, punk ενέργεια και χορό, συνεχίζοντας με τα “Fingers of Steel” και “Concrete”. Ο θεότρελος frontman του γκρουπ, Charlie Steen, υπήρξε μάλιστα από την πρώτη κιόλας στιγμή σαρωτικός, αφήνοντας τη σκηνή για να βρεθεί πρώτα αγκαλιά με το κοινό και στη συνέχεια κυριολεκτικά σκαρφάλωσε στον εξώστη του Fuzz, σε μια κίνηση-αλητεία που χάρισε χαμόγελα και ενθουσιασμό.

Ανάμεσα στο crowdsurfing, τις θερμότατες αντιδράσεις των θεατών και το απαραίτητο sing-along στις πιο γνωστές τους επιτυχίες, οι Shame παρουσίασαν κομμάτια τους από το προαναφερθέν Drunk Tank Pink και το Songs of Praise, αλλά και το ολοκαίνουριο single τους "Fingers of Steel" από την επερχόμενη δισκογραφική τους επιστροφή, το Food for Worms. Δίνοντας και περαιτέρω γεύση από την νέα τους δουλειά στη μιάμιση ώρα που έπαιξαν, διασκέδασαν για τα καλά όσους συνέρρευσαν στο Fuzz και αποχαιρέτησαν με την υπόσχεση πως θα επιστρέψουν το καλοκαίρι του 2023 (Release Athens, ακούς;). Οι ίδιοι μάλιστα φάνηκαν μέσα από τις κουβεντούλες που αντάλλαξαν κατά τη διάρκεια της συναυλίας να απολαμβάνουν το αθηναϊκό nightlife (μιας που μοιράστηκαν μαζί μας ότι το προηγούμενο βράδυ βγήκαν στο Παγκράτι, που αλλού;), γεγονός που μας κάνει να πιστεύουμε ότι η υπόσχεσή τους είναι πραγματική και προκύπτει από τη γνήσια απόλαυση της επίσκεψής τους στη χώρα μας.

Setlist

Alphabet

Fingers of Steel

Concrete

The Lick

Six Pack

Tasteless

Alibis

Adderall

Born in Luton

6/1

Burning By Design

One Rizla

Angie

Orchid

Snow Day

Encore

Gold Hole