Ο Blaze Bayley των Iron Maiden στο Avopolis

Καλησπέρα Blaze από το Avopolis.gr. Ας ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, με τα λυπηρά νέα για τον χαμό του Paul Di’Anno. Ξέρουμε πως ήσασταν φίλοι, είχατε περιοδεύσει και κάνατε πολλές εμφανίσεις μαζί. Πώς ενημερώθηκες για το γεγονός; Ποιες ήταν οι πρώτες σου σκέψεις;

Η αρραβωνιαστικιά μου, η Kate, μου είπε τα λυπηρά νέα, δεν μπορούσα να το πιστέψω. Στην αρχή νόμιζα πως ήταν φάρσα, αλλά δυστυχώς επιβεβαίωσα την είδηση στο Planet Rock Radio. Είμαι πραγματικά συντετριμμένος. Την τελευταία φορά που τον είδα, φαινόταν αισιόδοξος για την ανάρρωσή του και την δυνατότητα να περπατήσει ξανά. Τώρα είναι μαζί με τους Lemmy, Dio και Cliff Burton στη "metal Valhalla". Δεν μπορώ να το πιστέψω πως δεν θα τον ξαναδώ.

Και εμείς ως fans, είχαμε την εντύπωση πως η υγεία του πήγαινε καλύτερα από ό,τι πέντε χρόνια πριν, όμως δεν τα κατάφερε. Πότε ήταν η τελευταία φορά που βρεθήκατε μαζί;

Είδαμε τον Paul στο Stonedead Festival αυτό το καλοκαίρι, ήταν μια εξαιρετική εμφάνιση. Η Kate και εγώ σχεδιάζαμε να τον δούμε ξανά τον επόμενο μήνα στο KK's Steel Mill στο Wolverhampton. Τον είχαμε δει και πέρυσι εκεί, και η φωνή του ακουγόταν καταπληκτική, ακόμα καλύτερη από τους δίσκους. Προλάβαμε να τα πούμε λίγο πριν από το show εκείνο το βράδυ, ήταν υπέροχο που τον είδαμε σε τόσο καλή φόρμα.

Έχεις κάποιο σχέδιο να τιμήσεις τη μνήμη του στις εμφανίσεις σου στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία;

Το συζητάμε αυτή τη στιγμή.

Έχεις νέο άλμπουμ, το οποίο ονομάζεται Circle of Stone, και θα θέλαμε να μας πεις λίγα λόγια για τον τίτλο. Νιώθω πως στο Circle of Stone υπάρχουν πιο εξωστρεφή και αισιόδοξα τραγούδια από ό,τι στο War Within Me, το οποίο το θεωρώ πιο σκοτεινό άλμπουμ.

Πολλοί από τους fans θεωρούν πως το Circle of Stone είναι το καλύτερο άλμπουμ μου μέχρι τώρα. Το concept είναι χωρισμένο σε δύο μέρη. Το πρώτο είναι μια συνομιλία μεταξύ εμού και των θαυμαστών μου, με τραγούδια που αναφέρονται στην ταινία Blade Runner και στον ουαλικό θρύλο του Gelert. Το δεύτερο μέρος είναι μια μικρή ιστορία. Αφορά το κάλεσμα των προγόνων μέσα από τον κόσμο των ονείρων στον «δίκαιο άνθρωπο», ώστε αυτός να ταξιδέψει και να βρει την ξεχασμένη πατρίδα και την χαμένη φυλή τους.

Μου αρέσει πολύ το τραγούδι “The Righteous Man”. Έχει ένα πολύ ξεκάθαρο μήνυμα και έχω την αίσθηση πως εσύ είσαι αυτός ο «δίκαιος άνθρωπος» για τον οποίο μιλάει το τραγούδι. Ποιες σκέψεις και συναισθήματα προκάλεσε η συγγραφή αυτού του κομματιού;

Υπάρχουν πολλές περίεργες συμπτώσεις γύρω από τους στίχους του άλμπουμ. Μερικοί πιστεύουν ότι οι στίχοι γράφτηκαν μετά το καρδιακό επεισόδιο που πέρασα τον Μάρτιο του 2023. Στην πραγματικότητα, το άλμπουμ ολοκληρώθηκε την ημέρα πριν το καρδιακό επεισόδιο. Επιπλέον, αρραβωνιάστηκα την Kate στο Stonehenge, στον πέτρινο στύλο Heel Stone, κατά το χειμερινό ηλιοστάσιο του 2022. Μετά από αυτό, αποφάσισα να ονομάσω το άλμπουμ Circle of Stone. Ο Δίκαιος Άνθρωπος ψάχνει έναν μαγικό κύκλο από πέτρες, που είναι μια πύλη προς τον κόσμο των ονείρων.

Τι μουσική σου αρέσει να ακούς αυτή την περίοδο;

Κλασσική μουσική, Dmitri Shostakovich και άλλους.

Θεωρείς τον εαυτό σου ακόμα έναν metalhead που συνεχίζει να ακούει νέες μπάντες, να τσεκάρει καινούρια μουσική ακόμα και από παλιότερες μπάντες;

Εννοείται. Αυτή τη στιγμή ακούω Wytch Hazel, Green Lung, Dark Forest και Tailgunner. Ακούω επίσης το Invincible Shield των Judas Priest, το Hell, Fire and Damnation των Saxon και το The Sinner Rides Again των KK's Priest.

Πολλοί νεότεροι θαυμαστές έρχονται στις συναυλίες σου γιατί θέλουν να ακούσουν τα κομμάτια των Iron Maiden με την αυθεντική φωνή. Αν ήθελες να τους προτείνεις να εξερευνήσουν τη δισκογραφία σου έξω από τους Maiden, από ποια άλμπουμ ή τραγούδια θα τους πρότεινες να ξεκινήσουν;

Το Circle of Stone είναι το καλύτερο άλμπουμ για να ξεκινήσουν.

Δώσε μας ένα μήνυμα για τους Έλληνες φίλους σου που με μεγάλη χαρά θα έρθουν να σε δουν στις συναυλίες σου!!! Σε ευχαριστούμε για τον χρόνο σου.

Ανυπομονώ να επιστρέψω στην Ελλάδα! Αγαπώ τους Έλληνες φίλους μου. Είναι ένα από τα αγαπημένα μου μέρη στον κόσμο, αγαπώ τον πολιτισμό και το φαγητό σας. Θα υπάρξει μια δωρεάν συνάντηση πριν τη συναυλία, όπου οι θαυμαστές μπορούν να υπογράψουν ένα αντικείμενο και να βγάλουν μια φωτογραφία/selfie.

Ο Blaze Bayley γιορτάζει 30 χρόνια από την ένταξη του στους Iron Maiden με δύο μεγάλες συναυλίες στην Ελλάδα, με τραγούδια από τα δύο albums του με το θρυλικό συγκρότημα, την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2024 στο Gagarin 205 της Αθήνας και το Σαββατο 9 Νοεμβρίου 2024 στο Eightball Club της Θεσσαλονίκης. Περισσότερα εδώ.