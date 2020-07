Αυτή την Κυριακή, το Backstage Festival κλείνει με το Coachella: 20 Years in the Desert

Ένα φεστιβάλ στη μέση της ερήμου. Με αυτή την ιδέα στο μυαλό, ο Paul Tollett, ιδρυτής και διοργανωτής του Coachella, ξεκίνησε το 1999 ένα μουσικό φεστιβάλ στο Ίντιο της Καλιφόρνια που αποδείχθηκε ότι θα γινόταν ένα από τα μεγαλύτερα ετήσια φεστιβαλικά ραντεβού στον πλανήτη.



Με αυτό το εκπληκτικό ντοκιμαντέρ θα ολοκληρώσουμε το Backstage Film Festival powered by Pizza Χρυσή Ζύμη.



Για έναν μουσικό, το να παίξει στο Coachella Valley Music and Arts Festival (όπως και είναι το πλήρες όνομα του φεστιβάλ) είναι κάτι σαν επιβράβευση της επιτυχίας του. Αλλά και μία μεγάλη πρόκληση. Οι εμφανίσεις στο Coachella αποτελούν συχνά “talk of the town” του μουσικού τύπου και αφήνουν το στίγμα τους.

Αρκεί να θυμηθούμε μερικές στιγμές των τελευταίων ετών: η Beyonce με το κίτρινο φούτερ της το 2018 σε μια εντυπωσιακή performance που ένα χρόνο αργότερα θα γινόταν το Homecoming που οι μουσικόφιλοι έσπευσαν να δουν στο Netflix. Ο Kanye West και το Sunday Service του σε ένα λόφο του Coachella το 2019. Το ολόγραμμα που «ζωντάνεψε» για μία νύχτα τον Tupac που «εμφανίστηκε» δίπλα στον Snoop Dogg και τον Dr. Dre, το 2012.

Το Coachella φέτος θα γιόρταζε τα 20 χρόνια του με άλλη μια εντυπωσιακή διοργάνωση που δεν θα πραγματοποιηθεί για τους λόγους που όλοι γνωρίζουμε. Όμως, φρόντισε να το γιορτάσει αλλιώς: με ένα ντοκιμαντέρ για τις δύο αυτές δεκαετίες του φεστιβάλ με υλικό από τις εμφανίσεις, τα παρασκήνια αλλά και τις εξομολογήσεις πολλών από όσους βρέθηκαν σε αυτό.

Το Coachella: 20 Years in the Desert του Chris Perkel είναι το κατάλληλο αντίδοτο για το φετινό καλοκαίρι που θα μας κάνει να αναμένουμε με λίγη ακόμα αγωνία τη στιγμή που θα πατήσουμε και πάλι το πόδι μας σε μεγάλο φεστιβάλ...





