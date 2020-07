Απόψε στο Backstage Film Festival, The Decline οf Western Civilization Part II: The Metal Years

Κιθάρες, ιδρώτας, κορίτσια, καταχρήσεις και πολλά μαλλιά. Η hard rock/hair metal σκηνή της δεκαετίας του ‘80 δεν νοείται χωρίς τα παραπάνω, μιας και υπήρξε από αυτές τις «φυλές» του rock ‘n’ roll που το attitude, η κουλτούρα και το στυλ (λέγε-με-και-ποζεριά) που χτίστηκε γύρω από τη μουσική υπήρξαν σχεδόν ισοδύναμα με αυτήν για να χτιστεί η μυθολογία της.



Αυτό το ντοκιμαντέρ θα απολαύσουμε απόψε στο Backstage Film Festival powered by Pizza Χρυσή Ζύμη.



Μία από τις πιο ειλικρινείς κινηματογραφικές αφηγήτριες που καταπιάστηκε με τις (μουσικά προσδιοριζόμενες) νεανικές υποκουλτούρες στα 80s και τα 90s, η Penelope Spheeris, ήξερε πάντα πώς να συνομιλήσει με τη γλώσσα της κάθε υποκουλτούρας. Τόσο στις ταινίες μυθοπλασίας, όσο κυρίως, στην τριλογία ντοκιμαντέρ με (τον καταπληκτικό) τίτλο The Decline of Western Civilization.

Αν το πρώτο και το τρίτο μέρος της τριλογίας (το ένα αφορά την punk σκηνή του Λος Άντζελες στα 80s, το άλλο καταγράφει τη ζωή των άστεγων punk εφήβων) επιμένει σε μια απόλυτα ρεαλιστική αφήγηση, στο Decline of Western Civilization Part II: The Metal Years, η σκηνοθέτις ξέρει ακριβώς πως να «νερώσει το κρασί της» ώστε να αποδώσει το «μεταλλικό» πνεύμα των 80s.

Έτσι, στο δεύτερο μέρος του Decline (1988) παρελαύνουν μερικές από τις χαρακτηριστικότερες φιγούρες του ήχου της περιόδου όπως οι Aerosmith, οι Kiss, o Lemmy, οι London, οι W.A.S.P. και φυσικά, ο Ozzy Osbourne. Η Spheeris εδώ, βάζοντας μια μικρή αλλά αισθητή πινελιά στυλιζαρίσματος στη ντοκιουμαντερίστικη αφήγηση, καταφέρνει, τελικά, να αποδώσει ακόμη πιο γλαφυρά το πνεύμα και τις προσδοκίες όλων εκείνων των παιδιών που με δερμάτινα παντελόνια, καρφιά και φουσκωμένα μαλλιά ονειρεύονταν να κατακτήσουν τον κόσμο, μέσα από το rock ‘n’ roll πρίσμα που τον όριζαν.

Άλλωστε, όποιος έχει δει την ταινία είναι αδύνατο να ξεχάσει τον Chris Holmes αγκαλιά με ένα μπουκάλι βότκα σε μια πισίνα και τον Ozzy με λεοπάρ ρόμπα να τηγανίζει αυγά. Νομίζουμε πως σας είπαμε αρκετά για να σας ιντριγκάρουμε να δείτε τα υπόλοιπα επί της οθόνης...



