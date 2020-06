Astor Piazzolla: The Years of the Shark

Το Piazzolla, the Years of the Shark (Daniel Rosenfeld, 2018) παρουσιάζει τον Astor Piazzolla, τον μεγαλύτερο συνθέτη τάνγκο μουσικής στον κόσμο.

Μοναδικό υλικό από την ιδιωτική συλλογή του Daniel Pazzolla, γιου του Astor, μαζί με πλάνα από συναυλίες και οικογενειακά φιλμ.

Δευτέρα 13/7, δωρεάν προβολή στις 22:00 στο www.avopolis.gr/backstage

Δείτε το trailer:

Λίγα λόγια για το Backstage Festival

Από τις 22 Ιουνίου και μέχρι τις 19 Ιουλίου, το Avopolis μετατρέπεται στο δικό σας home cinema, χωρίς περιορισμούς και χωρίς υποχρέωση εγγραφής. Φτιάχνετε τον δικό σας σκηνικό, κάθεστε στον καναπέ, αυξάνετε την ένταση και απολαμβάνετε. Κάθε βραδιά γίνεται μια interactive μουσικοκινηματογραφική εμπειρία, με δώρα, ειδικές προσφορές και trivia.

Έτσι, καθημερινά στις 22:00, στο Avopolis θα προβάλλεται εντελώς δωρεάν, μια ταινία μουσικού ενδιαφέροντος, με ελληνικούς υπότιτλους, κορυφαία ποιότητα εικόνας και δυνατότητα full screen mode, με σύνθημα το "Films louder than Music".

