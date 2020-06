Το ντοκιμαντέρ για τα 20 χρόνια του κορυφαίου Coachella Festival (2020), που φιλοξενεί 250.000 άτομα κάθε χρόνο, με εμφανίσεις από αγαπημένους καλλιτέχνες (Madonna, Moby, Beck, Radiohead, Billie Eilish, Kanye West, Daft Punk, Rage Against The Machine, Pixies, Björk, The White Stripes).