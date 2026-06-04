Τι κάνεις το τελευταίο 10ήμερο του μήνα;

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Κάνε βαλίτσες, μην πάρεις βιβλία. 20 – 28 Ιουνίου, το 5ο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων σε περιμένει.

Avopolis Team

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ - ΔΙΕΘΝΗ

Σε όσους ήδη ξέρεις, πρόσθεσε έναν ακόμη λόγο για να βρεθείς στα Χανιά αυτόν τον μήνα. Το Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων επιστρέφει για πέμπτη συνεχή χρονιά, για να μετατρέψει την πόλη σε ένα πολύχρωμο σημείο συνάντησης για συγγραφείς, διανοούμενους, καλλιτέχνες και αναγνώστες από όλο τον κόσμο.

Τα τελευταία χρόνια, το Φεστιβάλ με συνέπεια έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο ζωηρούς πολιτιστικούς προορισμούς της χώρας, που ολοένα και διευρύνει το διεθνές αποτύπωμά του. Το θέμα του φέτος ακουμπάει στο τώρα πιο πολύ από ποτέ, «Κόσμοι σε σύγκρουση». Σε αυτό το πεδίο, τα βιβλία, οι παρουσιάσεις και οι συζητήσεις που θα λάβουν χώρα θα προσπαθήσουν να ερμηνεύσουν τις αντιφάσεις και τα δίπολα που μας κυκλώνουν αυτή την εποχή: Πόλεμος και Ειρήνη, Ανοιχτά σύνορα και Τείχη, Φιλελεύθερες αξίες και Ακροδεξιά, Φεμινισμός και Τοξική αρρενωπότητα, Οικονομική ανάπτυξη και Κλιματική κρίση, Τεχνητή νοημοσύνη και Ανθρώπινη δημιουργικότητα, Ψηφιακή πραγματικότητα και Πραγματική ζωή – αρκετά για να γεμίσουν με ενδιαφέρουν και τις εφτά ημέρες του Φεστιβάλ.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει περισσότερες από 100 εκδηλώσεις: θεματικές συζητήσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, λογοτεχνικές αναγνώσεις, performances και συναντήσεις γύρω από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή λογοτεχνία, την ποίηση και το δοκίμιο. Οι προσκεκλημένοι θα είναι περισσότεροι από 150 προσωπικότητες από 12 χώρες, ενώ μέσα στις επόμενες μέρες θα γίνουν γνωστά το πρόγραμμα και οι παρουσίες, αναλυτικά.  

Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, οι εκδηλώσεις θα φιλοξενηθούν στους υπέροχους χώρους του Ενετικού Λιμανιού, ανάμεσα στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου και το Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης». Μια πόλη που ανέκαθεν ήταν σταυροδρόμι πολιτισμών και αφηγήσεων είναι, αν μη τι άλλο, το ιδανικό backdrop για αυτή την πολύβουη συνάντηση ιδεών.

 

 

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