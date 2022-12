Τα τελευταία χρόνια της πανδημίας, των πολέμων, της κρίσης που πάντα βρίσκει τρόπο να επανέρχεται με όλο και εντονότερη σφοδρότητα, οι μέρες των γιορτών κοντά στα αγαπημένα μας πρόσωπα – είτε αυτά ανήκουν στην πραγματική μας οικογένεια, είτε σε αυτήν που συνειδητά επιλέγουμε με το πέρασμα του χρόνου, τη λεγόμενη chosen family – αποκτούν ξανά τη σημασία που πάντα έπρεπε να έχουν. Είναι μέρες ξεγνοιασιάς, καλής παρέας, ξεκούρασης και – όπως είθισται – ανταλλαγής δώρων. Πριν λοιπόν από την πνοή ακόμη μιας χρονιάς, ακολουθούν 14 βιβλιοπροτάσεις από τις πρόσφατες εγχώριες κυκλοφορίες, για τα δώρα που θα κάνετε στους αγαπημένους σας, αλλά και για την προσωπική σας αναψυχή. Γιατί σε έναν κόσμο που κάθε μέρα γίνεται όλο και πιο χαοτικός, ας είναι οι σελίδες των βιβλίων που επιλέγουμε η δική μας απόδραση από όποια πραγματικότητα θέλουμε να ξεφύγουμε.

Πίστη, ελπίδα και πόνος των Nick Cave και Seán O’Hagan

Μετάφραση: Βάσια Τζανακάρη

Εκδόσεις Κλειδάριθμος

Έχοντας χάσει με τραγικό τρόπο τον γιο του, Arthur, το 2015, ο Nick Cave αποτραβήχτηκε σε μεγάλο βαθμό από τις συνεντεύξεις στα ΜΜΕ. Η περίοδος του εγκλεισμού λόγω Covid υπήρξε για τον τραγουδοποιό και ερμηνευτή ένα διάστημα περισυλλογής και προβληματισμού γύρω από όσα συνέβησαν τόσο σε προσωπικό επίπεδο, όσο και σε συλλογικό, από την οποία προέκυψε το Πίστη, ελπίδα και πόνος. Το βιβλίο βασίζεται σε μια εκτεταμένη συνομιλία μεταξύ του ίδιου του Cave και του δημοσιογράφου του Observer, Sean O’Hagan, η γνωριμία των οποίων μετρά τριάντα τουλάχιστον χρόνια. Βασισμένο σε ηχογραφήσεις που διήρκεσαν περισσότερες από σαράντα ώρες, το βιβλίο εξετάζει ζητήματα πίστης, τέχνης, μουσικής, ελευθερίας, θλίψης και αγάπης. Ο Cave μοιράζεται σε αυτό στιγμές από την παιδική του ηλικία μέχρι σήμερα, τους έρωτές του, την εργασιακή του ηθική και τη δραματική μεταμόρφωσή του τα τελευταία χρόνια. Σε μετάφραση της Βάσιας Τζανακάρη, αποτελεί μια ιδανική πρόταση τόσο για τους λάτρεις της μουσικής του, όσο και για όσους και όσες αναζητούν το φως ακόμη και στις σκοτεινότερες στιγμές της ζωής.

Ο νεαρός άνδρας της Annie Ernaux

Μετάφραση: Ρίτα Κολαΐτη

Εκδόσεις Μεταίχμιο

Η ιέρεια του autofiction και νικήτρια του Nobel Λογοτεχνίας για το 2022, Annie Ernaux, αφηγείται την ερωτική ιστορία της με έναν κατά πολύ νεότερό της άνδρα. Μια εμπειρία που, για λίγους μήνες, την έκανε ξανά το κορίτσι που «σκανδάλιζε τους γύρω του», το κορίτσι που ήταν άλλοτε. Ο νεαρός άνδρας είναι ένα ολιγοσέλιδο κείμενο για τη σχέση της Annie Ernaux με τον χρόνο που περνά και τη γραφή που μένει, σε μετάφραση της Ρίτας Κολαΐτη που επιμελείται όλες τις εκδόσεις της συγγραφέα στα ελληνικά.

Βρείτε το εδώ.

Στο Σπίτι των Ονείρων της Κάρμεν Μαρία Ματσάδο

Μετάφραση: Άγγελος Αγγελίδης, Μαρία Αγγελίδου

Εκδόσεις Αντίποδες

Παγκόσμιο best-seller από την ημέρα της κυκλοφορίας του, αλλά και σε λίστες με τα καλύτερα βιβλία του 2019 εμβληματικών εκδόσεων όπως οι New York Times, Paris Review, The New Yorker, TIME Magazine και The Atlantic, στο Σπίτι των Ονείρων της Κάρμεν Μαρία Ματσάδο παρακολουθούμε την αφήγηση της συγγραφέα σχετικά με την κακοποιητική σχέση που η ίδια βίωσε, από την ενθουσιώδη αρχή της μέχρι το επώδυνο τέλος της, προσπαθώντας εν τέλει να κατανοήσει αυτό που της συμβαίνει και αναζητώντας μια έξοδο διαφυγής. Σε μια άκρως ανατρεπτική προσέγγιση και γκρέμισμα ουσιαστικά των ορίων του λογοτεχνικού είδους της αυτοβιογραφίας, η Ματσάδο συνδέει αριστοτεχνικά το προσωπικό της βίωμα με το παραμύθι, τη λογοτεχνία, την queer θεωρία και την ποπ κουλτούρα, διατηρώντας το συναίσθημα έντονο σε ένα από τα πολυαναμενόμενα βιβλία της χρονιάς.

Το Σκοτάδι Παραμένει των Ian Rankin, William McIlvanney

Μετάφραση: Χίλντα Παπαδημητρίου

Εκδόσεις Μεταίχμιο

Βραβευμένο με το British Book Award 2022 στην κατηγορία Crime & Thriller Book of the Year, το βιβλίο Το Σκοτάδι Παραμένει είναι το ιδανικό ανάγνωσμα για τους λάτρεις του σκωτσέζικου ή μάλλον tartan noir, πίσω από το οποίο βρίσκονται δύο θρυλικοί συγγραφείς του είδους. Όταν πέθανε το 2015, ο William McIlvanney άφησε πίσω του ένα μισοτελειωμένο χειρόγραφο με την πρώτη υπόθεση του Λέιντλο, ήρωα των βιβλίων του που αγαπήθηκε όσο λίγοι στο είδος. Ο Ian Rankin ανέλαβε να ολοκληρώσει αυτό που δεν πρόλαβε ο McIlvanney, με τους δύο συγγραφείς να δίνουν τελικά από κοινού ζωή στον υπόκοσμο της Γλασκόβης στη διάρκεια της δεκαετίας του 1970 και στην ανένδοτη αναζήτηση της αλήθειας από τον Λέιντλο.

Βρείτε το εδώ.

Αποσυνάγωγοι του Oğuz Atay

Μετάφραση: Νίκη Σταυρίδη

Απόδοση ποιητικών τμημάτων: Δημήτρης Μαύρος

Εκδόσεις Gutenberg

Ένα από τα κορυφαία εκδοτικά εγχειρήματα της χρονιάς, οι Αποσυνάγωγοι του Oğuz Atay θεωρούνται το σημαντικότερο λογοτεχνικό μυθιστόρημα του 20ου αιώνα για την Τουρκία, σύμφωνα με την Unesco. Έχοντας κυκλοφορήσει ακριβώς μισό αιώνα πριν, το έργο του Atay θεωρείται πηγή έμπνευσης όλων των σύγχρονων Τούρκων λογοτεχνών και διανοουμένων, με πρώτο τον νομπελίστα Orhan Pamuk. Η ανατομία της τουρκικής κοινωνίας, μέσα από την ιστορία μιας μικρής παρέας νέων διανοούμενων στα μέσα του 20ού αιώνα, που δεν βρίσκουν κανένα νόημα και καμιά αξία για να κρατηθούν και νιώθουν αποσυνάγωγοι.

Ο επιβάτης και Stella Maris του Cormac McCarthy

Μετάφραση: Γιώργος Κυριαζής

Εκδόσεις Gutenberg

Γραμμένα από έναν από τους σημαντικότερους εν ζωή λογοτέχνες στον κόσμο, τον Cormac McCarthy, ο Επιβάτης και η Stella Maris είναι δύο εξαιρετικά πλούσια και πολυσύνθετα έργα που συνδυάζουν τον φιλοσοφικό στοχασμό με το σασπένς, με μια ευρύτερη ματιά στην επιστήμη και στα σημαντικά γεγονότα του 20ού αιώνα, αλλά και στα μεγάλα ζητήματα της ανθρώπινης εμπειρίας όπως είναι η αγάπη, ο έρωτας, ο θάνατος. Όλα τα παραπάνω, με τη γνώριμη πληθωρική, λυρική, και λεπτοδουλεμένη γραφή ενός ασυναγώνιστου στιλίστα που υπογράφει αυτό το μυθιστορηματικό δίπτυχο. Ήρωες των δύο βιβλίων, οι Μπόμπι και Αλίσια, δύο αδέρφια-διοφυΐες που βασανίζονται από την κληρονομιά του πατέρα τους, ο οποίος και υπήρξε ένας από τους εφευρέτες της ατομικής βόμβας.

Οι Υπνοβάτες του Hermann Broch

Μετάφραση-Επιλεγόμενα: Σοφία Αυγερινού

Εκδόσεις Έρμα

Σε μετάφραση Σοφίας Αυγερινού και από τις εκδόσεις Έρμα, η εμβληματική τριλογία του Hermann Broch επανεκδίδεται αυτή τη φορά σε ενιαία έκδοση για να γνωρίσουν και τα νεότερα κοινά τη γραφή ενός από τους σημαντικότερους λογοτέχνες όλων των εποχών, το έργο του οποίου μεταμόρφωσε το ευρωπαϊκό μυθιστόρημα. Μαζί με έργα όπως αυτά του Κάφκα, του Τζόυς και του Προυστ, τα μυθιστορήματα 1888. Πάσενοβ ή Ο ρομαντισμός, Ες ή Η αναρχία και Χούγκεναου ή Ο πραγματισμός αποτελούν έργα μοντέρνας μυθοπλαστικής αφήγησης και επικεντρώνονται αντίστοιχα σε τρεις ήρωες τυπικούς εκπροσώπους της τάξης τους, οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι με την κρίση των αξιών της εποχής τους. Αποδίδοντας με μαεστρία το ψηφιδωτό της κεντροευρωπαϊκής κοινωνίας από τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι την επαναφορά του ολοκληρωτισμού στο προσκήνιο, η τριλογία του Broch διέπεται από λυρισμό αλλά και φιλοσοφικό στοχασμό γύρω από τη θεματική της αξιακής έκπτωσης, που τόσο επίκαιρη μοιάζει και στο σήμερα.

To κρυστάλλινο τρένο του Nicola Lecca

Μετάφραση: Γιώτα Καλογεροπούλου

Εκδόσεις Κέλευθος

Στο To κρυστάλλινο τρένο του Nicola Lecca, παράλληλες ιστορίες ανθρώπων, ακριβώς σαν τις γραμμές του τρένου, διαπλέκονται μεταξύ τους μέσα από τη μοναδική πένα του νομά συγγραφέα από το Κάλιαρι της Ιταλίας, που έχει ζήσει μεταξύ άλλων για μεγάλα διαστήματα στο Ρέικιαβικ, τη Βαρκελώνη, τη Βιέννη, το Ίνσμπρουκ, τη Βενετία και το Λονδίνο. Έχοντας τιμηθεί με το βραβείο Χέμινγουεϊ για τη λογοτεχνία, ο Lecca επιστρέφει με μια κινηματογραφική ιστορία ενηλικίωσης με απρόσμενους συνταξιδιώτες, σε ένα σύγχρονο παραμύθι που ενώνει τα φαινομενικά ασύμβατα πεπρωμένα των ηρώων του.

Βρείτε το εδώ.

Μας Καταβροχθίζει η Φωτιά του Jaume Cabré

Μετάφραση: Ευρυβιάδης Σοφός

Εκδόσεις Πόλις

Ιδιαίτερα αγαπητός στο ελληνικό κοινό, ο Jaume Cabré επιστρέφει με το πιο πρόσφατο μυθιστόρημά του, γραμμένο με τη δημιουργική ελευθερία και τη συνειρμική γραφή του που γνωρίσαμε μέσα από τα έργα Confiteor (Πόλις, 2016) και Η σκιά του ευνούχου (Πόλις, 2019), αλλά και το παλαιότερο Οι φωνές του ποταμού Παμάνο (Πάπυρος, 2008). Συνδυάζοντας τα κλασικά συστατικά των παραδοσιακών νουάρ, στο Μας Καταβροχθίζει η Φωτιά παρακολουθούμε την ιστορία του Ισμαήλ, ενός καθηγητή λογοτεχνίας, που έπειτα από μια τυχαία συνάντηση, ξυπνά στο κρεβάτι ενός νοσοκομείου χωρίς να θυμάται ποιος είναι και πώς κατέληξε εκεί. Εκτός από τα βιβλία που τον σημάδεψαν.

Βρείτε το εδώ.

Ο νόμος του μίσους του Alberto Garlini

Μετάφραση: Βασιλική Πέτσα

Εκδόσεις Πόλις

Ο Alberto Garlini μας μεταφέρει στη Ρώμη της Ιταλίας και τον Μάρτιο του 1968, όπου ο εικοσάχρονος φοιτητής Στέφανο Γκουέρρα, λαϊκής καταγωγής και νοσταλγός του φασιστικού καθεστώτος, συμμετέχει στη Μάχη της Βάλλε Τζούλια. Εκεί, αριστεριστές φοιτητές συγκρούονται με την αστυνομία και με νεοφασιστικές φοιτητικές οργανώσεις, εγκαινιάζοντας την περίοδο των λεγόμενων «μολυβένιων χρόνων». Με αφηγηματική τόλμη και πρωτοτυπία, ο συγγραφέας παρουσιάζει το λογοτεχνικό πορτρέτο ενός ακροδεξιού τρομοκράτη ως νεαρού άνδρα, εξετάζοντας μέσα από την ιστορία του ολόκληρη την πρόσφατη ιταλική πολιτική ιστορία, ρίχνοντας παράλληλα φως στο πώς συντίθεται η νεοφασιστική βία. Πολυεπίπεδο και συναρπαστικό μυθιστόρημα, δυστυχώς πιο επίκαιρο από ποτέ, τόσο για τη Ιταλία, όσο και για σύσσωμη την ευρωπαϊκή κοινωνία.

Βρείτε το εδώ.

H Μercury παρουσιάζει του Anthony Marra

Μετάφραση: Αχιλλέας Κυριακίδης

Εκδόσεις Ίκαρος

Ο σημαντικότερος ίσως πεζογράφος της σύγχρονης αμερικάνικης γενιάς, Anthony Marra, επιστρέφει μετά τα πολυβραβευμένα έργα του, Αστερισμός ζωτικών φαινομένων (2013) και Ο Τσάρος της αγάπης και της τέκνο (2016), με μια ιστορία που διαδραματίζεται στο Λος Άντζελες της δεκαετίας του 1940. Σε μια ιστορία αγάπης και ψευδαισθήσεων, τοποθετημένη στη «χρυσή» μεταπολεμική εποχή της μεγαλύτερης κινηματογραφικής βιομηχανίας του πλανήτη, παρακολουθούμε τη Μαρία Λαγκάνα και τη μητέρα της, που καταφθάνουν στις ΗΠΑ ως πρόσφυγες από τη φασιστική Ιταλία. Χρόνια αργότερα και όσο η αμερικανική κοινωνία διχάζεται για το αν πρέπει ή όχι οι ΗΠΑ να εμπλακούν στον ευρωπαϊκό πόλεμο, η Μαρία βρίσκεται επικεφαλής παραγωγός σ’ ένα μεσαίο στούντιο του Χόλιγουντ που, για να αποφύγει την χρεωκοπία, αναγκάζεται να συνεργαστεί με την κυβέρνηση στην παραγωγή ταινιών πολεμικής προπαγάνδας. Από τις 12 Δεκεμβρίου στα βιβλιοπωλεία.

Ζυθοποιείο Μαργαριταριών της Jenny Hval

Μετάφραση: Κρυστάλλη Γλυνιαδάκη

Εκδόσεις Πλήθος

Ήδη γνωστή στους μουσικούς κύκλους μέσα από την σημαντικότατη nordic folk δισκογραφία της από εμβληματικά labels όπως η 4AD και η Sacred Bones, η Νορβηγή Jenny Hval πέρα από τη μουσική της καριέρα έχει εδώ και χρόνια διακριθεί και στη συγγραφή, έχοντας η ίδια σπουδάσει άλλωστε λογοτεχνία και εργαστεί ως freelance αρθρογράφος. Οι εκδόσεις Πλήθος μεταφράζουν το πρώτο της βιβλίο στα ελληνικά, το Ζυθοποιείο Μαργαριταριών, που κυκλοφόρησε το 2009 στη Νορβηγία, για να μεταφραστεί και στα αγγλικά εννέα χρόνια αργότερα ως Paradise Rot: A Novel από τις εκδόσεις Verso. Στο ντεμπούτο μυθιστόρημά της παρακολουθούμε την Jo, μια νεαρή φοιτήτρια που βρίσκεται σε μια ξένη χώρα για σπουδές, διαμένοντας σε ένα σπίτι δίχως τοίχους και μια συγκάτοικο που δεν σέβεται τα όριά της. Σύντομα, οι αισθήσεις της ίδιας θα οξυνθούν σε τέτοιο βαθμό, που η γραμμή ανάμεσα στην πραγματικότητα και την ονειροπόληση θα γίνει εξαιρετικά θολή. Εξαιρετικά σύνθετο μα και ποιητικό, το Ζυθοποιείο Μαργαριταριών αποτελεί ένα μυθιστόρημα για τα σώματα, τη σεξουαλική αφύπνιση και τον queer πόθο, γραμμένο με την ίδια ατμοσφαιρικότητα της μουσικής της Hval. Από τις 12 Δεκεμβρίου στα βιβλιοπωλεία.

Bowie αστρόσκονη, ακτινοπίστολα & ονειροπόληση στην εποχή του φεγγαριού των Michael Allred, Steve Horton και Laura Allred

Πρόλογος: Neil Gaiman

Εκδόσεις ΟΞΥ και Avopolis

Το Avopolis και οι εκδόσεις ΟΞΥ συνεργάζονται για ακόμη μια φορά, για μια έκδοση σχετικά με ένα από τα πιο μαγνητικά είδωλα της σύγχρονης ποπ κουλτούρας. Η εικονογραφημένη βιογραφία του Bowie παρουσιάζεται μέσα από στις graphic αφηγήσεις του μπεστ-σέλερ καλλιτέχνη των New York Times, Mike Allred, και της Laura Allred, μαζί με τα κείμενα του αναγνωρισμένου από τους κριτικούς συγγραφέα, Steve Horton. Αστρόσκονη, ακτινοπίστολα & ονειροπόληση στην εποχή του φεγγαριού, σε μια έκδοση-κόσμημα που εκκινεί από τα πρώτα βήματα του Bowie στο μουσικό στερέωμα, φτάνοντας στα χρόνια της απόλυτης δόξας του. Χαρίστε το στους μουσικόφιλους δικούς σας ανθρώπους, αλλά και σε μικρότερης ηλικίας φίλους που θα εκτιμήσουν την πολύχρωμη εικονογράφησή του.

Βρείτε το εδώ.

Και καλές αναγνώσεις!