Δείτε το βίντεο του κομματιού “The Dying Song (Time To Sing)”, από τον επικείμενο δίσκο τους, The End, So Far

Τη μεγάλη τους δισκογραφική επιστροφή ανακοίνωσαν οι Slipknot, τρεις μόλις ημέρες πριν από την πολυαναμενόμενη εμφάνισή τους στο Release Athens 2022 στα πλαίσια της ευρωπαϊκής τους περιοδείας. Το αγαπημένο συγκρότημα από την Iowa ανακοίνωσε την κυκλοφορία του έβδομου δίσκου του, The End, So Far, δίνοντας στη δημοσιότητα το βίντεο για το single, “The Dying Song (Time To Sing)”.

Το “The Dying Song (Time To Sing)” αποτελεί στην πραγματικότητα το δεύτερο preview του δίσκου, μιας που στο τέλος της προηγούμενης χρονιάς είχαν κυκλοφορήσει το κομμάτι “The Chapeltown Rag”. Το “The Dying Song (Time To Sing)” συνοδεύει ένα μουσικό βίντεο σε σκηνοθεσία του ίδιου του Shawn ‘Clown’ Crahan των Slipknot.

Δείτε το εδώ:

Το The End, So Far αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 30 Σεπτεμβρίου από τη Roadrunner Records, αποτελώντας το follow-up το We Are Not Your Kind του 2019. Ο δίσκος θα είναι και ο τελευταίος που θα κυκλοφορήσουν στην εν λόγω δισκογραφική, με την οποία και υπέγραψαν για πρώτη φορά το 1998.

Δείτε το artwork και την tracklist του δίσκου εδώ:

‘Adderall’

‘The Dying Song (Time To Sing)’

‘The Chapeltown Rag’

‘Yen’

‘Hivenmind’

‘Warranty’

‘Medicine For The Dead’

‘Acidic’

‘Heirloom’

‘H377’

‘De Sade’

‘Finale’