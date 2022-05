SABATON

Οι τρομεροί Sabaton και οι καθηλωτικοί Blind Guardian, με τη συνοδεία και άλλων ονομάτων που θα ανακοινωθούν σύντομα, δημιουργούν ένα πανίσχυρο lineup που υπόσχεται μια θρυλική εμπειρία!

Oι θηριώδεις Sabaton είναι, χωρίς αμφιβολία, μία από τις πιο σκληρά εργαζόμενες μπάντες του πλανήτη. Προοδεύοντας ακατάπαυστα, συνεχίζουν να κατακτούν κάθε μουσικό πεδίο μάχης, «ισοπεδώνοντας» τα πάντα στο πέρασμά τους ως μια ανίκητη πολεμική μηχανή του heavy metal!

Είκοσι χρόνια μετά το ξεκίνημά τους, στο Falun της Σουηδίας, έχουν καταφέρει ήδη να πετύχουν όσα χρειάζεται μια μπάντα για να θεωρείται κλασική, έχοντας αποκτήσει έναν αληθινό “στρατό” που αριθμεί εκατομμύρια αφοσιωμένους οπαδούς σε ολόκληρο τον κόσμο.

Πλατινένιοι δίσκοι, headline shows στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά φεστιβάλ, sold-out περιοδείες σε Βόρεια και Νότια Αμερική, Αυστραλία και Ασία. Πλέον, έχουν αλλάξει επίπεδο, γεμίζοντας αρένες και χαρακτηριζόμενοι ως ένα από τα κορυφαία metal live acts της εποχής μας, προσφέροντας στο κοινό ένα επικό show, με ένα φαντασμαγορικό stage set, κάθε φορά που εμφανίζονται.

BLIND GUARDIAN

Οι θρυλικοί Blind Guardian δεν χρειάζονται συστάσεις. Για πολλούς, παραμένουν η επιτομή του heavy metal, μουσικά και αισθητικά. Επιδραστικοί για πάνω από 30 χρόνια, ανακαλύπτουν συνεχώς εκ νέου τους εαυτούς τους. Κάθε δίσκος είναι για αυτούς ένα ακόμα magnus opus!

Αγαπημένοι του ελληνικού κοινού και κορυφαίοι εκπρόσωποι του progressive-power metal, αγαπούν τη μελωδία αλλά και τα επιθετικά riffs, κατορθώνοντας να ηχούν πάντα μοντέρνοι και μεγαλοπρεπείς. Τη δισκογραφία των Γερμανών Βάρδων πολλοί ζηλεύουν αλλά ελάχιστοι κατέχουν. "Imaginations From The Other Side", "Nightfall In Middle-Earth", "A Night At The Opera", "Tales From The Twilight World", "Somewhere Far Beyond" είναι μερικοί κλασικοί δίσκοι τους.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας τους, έχουν περιοδεύσει ασταμάτητα και δίκαια τους συνοδεύει ο χαρακτηρισμός τους ως μία από τις πιο τελειομανείς μπάντες του κόσμου επί σκηνής. Η ατμόσφαιρα που δημιουργούν είναι μοναδική. Ποιος δεν θέλει να την ξαναζήσει και ποιος δεν θα ανατριχιάσει όταν βρεθεί να τραγουδάει, μαζί με όλο τον κόσμο γύρω του, το "The Bard's Song (In The Forest)".

EPICA

Το Release Athens υποδέχεται τους μεγαλοπρεπείς Epica. Η μπάντα από την Ολλανδία θα πλαισιώσει τους Sabaton και Blind Guardian την Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2022, στην Πλατεία Νερού, σε μία πολύ μεγάλη βραδιά για τους οπαδούς του heavy metal η οποία προβλέπεται, πλέον στην κυριολεξία, επική!

Oι Epica πλησιάζουν τα 20 χρόνια ζωής και παραμένουν μια σταθερή υπερδύναμη για το symphonic metal! Από το ντεμπούτο τους, "The Phantom Agony" (2002) και το εμβληματικό "Design Your Universe" (2009), που τους πήγε σε άλλο επίπεδο, μέχρι το εξαιρετικό φετινό, "Ωmega", η θεϊκή φωνή της Simone Simons "κοντράρεται" με την σφοδρότητα του ηγέτη της ολλανδικής μπάντας, Mark Jansen, με μνημειώδη αποτελέσματα.

Η μουσική τους εξελίσσεται και μαζί γιγαντώνεται το κοινό τους, ήδη πολυπληθές και στην Ελλάδα. Ένα επικό αμάλγαμα ορχηστρικής ομορφιάς, progressive κομψότητας και επιθετικών riffs που οδηγεί σε έναν κολοσσιαίο ήχο.

Το "Ωmega" είναι ακριβώς αυτό και μαζί ένας δίσκος ενότητας και αγάπης μεταξύ των μελών. Το 13λεπτο "Kingdom of Heaven pt 3 - The Antediluvian Universe" είναι από τα πιο συγκινητικά και φιλόδοξα τραγούδια τους, το φινάλε μιας μεταφυσικής τριλογίας!

Η προπώληση συνεχίζεται προς 50€. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στην πορεία.



Επίσης, διατίθενται περιορισμένα VIP εισιτήρια, προς 100€. Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές: Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους, οpen-bar, προτεραιότητα πρόσβασης στον χώρο, ιδιωτικό parking, ξεχωριστές τουαλέτες.



Ταυτόχρονα, είναι διαθέσιμα πλέον τρία διαφορετικά διήμερα εισιτήρια για όσες και όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν δύο ημέρες του Release Athens 2022, κερδίζοντας ένα σημαντικό ποσό:

1. Sabaton, Blind Guardian, Epica (21/7/22, Πλατεία Νερού) + Manowar, Rotting Christ & more tba (22/2/22, Πλατεία Νερού) προς 80€

2. Sabaton, Blind Guardian, Epica (21/7/22, Πλατεία Νερού) + Judas Priest & more tba (15/7/22, Κλειστό Φαλήρου) προς 80€

3. Sabaton, Blind Guardian, Epica (21/7/22, Πλατεία Νερού) + Slipknot & more tba (23/7/22, Πλατεία Νερού) προς 95€

Τα εισιτήρια που έχουν ήδη προπωληθεί ισχύουν κανονικά.

Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 11876

Online στα releaseathens.gr / viva.gr

Φυσικά σημεία: Καταστήματα Wind, Public, Media Markt, Ευριπίδης, Yoleni’s και Viva Spot Τεχνόπολης