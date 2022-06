CLUTCH

Οι Clutch είναι μια μπάντα που ζει για να δίνει συναυλίες, μπροστά σε οπαδούς κάθε ηλικίας. Από το ξεκίνημά τους, 30 χρόνια πριν, στο Maryland των ΗΠΑ, όποιος τους βλέπει στη σκηνή απλά δεν μπορεί να αντισταθεί στη δύναμή τους. Είτε είσαι 50, είτε 30, είτε 15 ετών είναι αδύνατον να μην τους λατρέψεις από την πρώτη νότα. Γι΄αυτό και κερδίζουν συνεχώς νέους φίλους σε κάθε show που δίνουν, από μικρά clubs μέχρι αρένες και μεγάλα φεστιβάλ.

Άλλωστε, από το ντεμπούτο τους και μέχρι σήμερα, ξεπερνούν τους εαυτούς τους μεγαλώνοντας συνεχώς εμπορικά και καλλιτεχνικά. Κάθε νέο τους album είναι πιο επιτυχημένο από το προηγούμενο αλλά κλασικοί δίσκοι όπως τα "Blast Tyrant", "From Beale Street To Oblivion", "Robot Hive / Exodus", "Earth Rocker" πραγματικά σε πείθουν πως το rock δεν θα πεθάνει ποτέ.

Εδώ και 30 χρόνια το lineup της μπάντας δεν έχει αλλάξει ποτέ, κάτι σπάνιο στην ιστορία της μουσικής. Tim Sult (κιθάρα), Dan Maines (μπάσο), Jean-Paul Gaster (ντραμς) και βέβαια ο Neil Fallon (φωνή, κιθάρα) που κρατά το πλήθος στην παλάμη του, χωρίς την παραμικρή υπερβολή, αποτελούν την τετράδα η οποία συγκροτεί τη μηχανή που παράγει το "διαβολικό" groove ‘n’ roll των Clutch τις τελευταίες τρεις δεκαετίες.

Eτοιμαστείτε για ένα σετ-φωτιά με "Electric Worry", "The Regulator", "Earth Rocker", "The Mob Goes Wild", "Ghost", "Quick Death in Texas", "In Walks Barbarella" καθώς και νέα τραγούδια από τον 13ο δίσκο που θα κυκλοφορήσει σύντομα. "Bang, Bang, Bang, Bang, Vamanos, Vamanos!"

THE HELLACOPTERS

Οι Hellacopters σχηματίστηκαν το 1994 από τους Nicke Andersson (φωνή και κιθάρα), Dregen (κιθάρα), Kenny Håkansson (μπάσο) και Robert Eriksson (drums). Εκείνη την εποχή, ο Andersson ήταν ξακουστός στη metal σκηνή για τη δουλειά του στη σουηδική death metal μπάντα Entombed και ο Dregen είχε αποκτήσει φήμη ως συνιδρυτής και κιθαρίστας της κύριας μπάντας του, Backyard Babies.

Θεωρούνται, δικαίως, ένα από τα σπουδαιότερα και πιο επιδραστικά σουηδικά rock συγκροτήματα με σημαντικά βραβεία (Swedish Grammy, Kerrang κτλ.), δεκάδες εκατομμύρια streams και περιοδείες με ιστορικές μπάντες όπως οι Rolling Stones, Kiss, Black Sabbath, ZZ Top και Foo Fighters. Η δισκογραφία τους είναι γεμάτη με κλασικά άλμπουμ όπως τα garage punk “Supershitty To The Max!” (1996) και“Payin' The Dues” (1997), τα αυθεντικά rock ‘n’ roll “Grande Rock” (1999) και “High Visibility” και μια τεράστια λίστα σπουδαίων τραγουδιών όπως “Killing Allan”, “Tab”, “The Electric Index Eel”, “Soul Seller” και πολλά ακόμα.

BLUE PILLS

Μετά από απουσία 8 ετών, επανενώθηκαν το 2016 και έκτοτε έχουν αποδειχθεί μια ασταμάτητη δύναμη, με εμφανίσεις σε μεγάλα φεστιβάλ όπως τα Sweden Rock, Psycho Las Vegas, Hellfest, Roskilde. Με την εμφάνισή τους στο Release Athens 2022 θα ικανοποιηθεί ένα μεγάλο απωθημένο πολλών ετών για τους φανατικούς φίλους της μπάντας στην Ελλάδα, αφού αυτή θα είναι η πρώτη φορά που η κορυφαία rock μπάντα από τη Σουηδία θα επισκεφτεί τη χώρα μας!Follow The Hellacopters:Official site: https://hellacopters.merchants.se/ Facebook: https://www.facebook.com/thehellacopters Instagram: https://www.instagram.com/thehellacopters/ YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCCXYfoQipr6Unnyb-WKbkjw

Το κουαρτέτο των Blues Pills σχηματίστηκε από τους Zach Anderson και Cory Berry, αμφότεροι πρώην μέλη των εξαιρετικών Radio Moscow, στα τέλη του 2011. Η συνάντησή τους με την Elin Larsson στις ΗΠΑ οδήγησε αρχικά στην ηχογράφηση κάποιων demos και στη συνέχεια στο lineup σημαντικών μουσικών φεστιβάλ όπως τα Download, Rock am Ring και Wacken Open Air.

Το ομώνυμο ντεμπούτο άλμπουμ τους μπήκε κατευθείαν στα ευρωπαϊκά charts και έφτασε στο #4 στη Γερμανία και το δεύτερο άλμπουμ, “Lady in Gold”, κατέκτησε το #1 στη Γερμανία. Το 2020, κυκλοφόρησαν τον τρίτο τους δίσκο, “Holy Moly!”, το οποίο γνώρισε την αποθέωση από τους κριτικούς χάρη στο υπέροχο, ψυχεδελικό rock τους και τη, γεμάτη ένταση και ψυχή, φωνή της Elin Larsson που συχνά συγκρίνεται με την Janis Joplin και την Amy Winehouse.

Ιδιαίτερα αγαπητοί και στην Ελλάδα, οι Blues Pills επιστρέφουν στη χώρα μας συμπληρώνοντας ιδανικά ένα απόλυτα ξεσηκωτικό rock'n'roll lineup, στις 19/7.



Το lineup συμπληρώνουν ιδανικά οι εκρηκτικοί Deaf Radio και ΛΔΛΜ!

Η προπώληση συνεχίζεται προς 35€. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στην πορεία.

Επίσης, διατίθενται περιορισμένα VIP εισιτήρια, προς 80€. Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές: Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους, οpen-bar, προτεραιότητα πρόσβασης στο χώρο, ιδιωτικό parking, ξεχωριστές τουαλέτες, αναμνηστικό δώρο.

Ταυτόχρονα, είναι διαθέσιμα δύο διαφορετικά διήμερα εισιτήρια για όσες και όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν δύο ημέρες του Release Athens 2022, κερδίζοντας ένα σημαντικό ποσό:

1. Clutch, The Hellacopters, Blues Pills, Deaf Radio, ΛΔΛΜ (19/7/22, Πλατεία Νερού) + Slipknot, Sepultura & more tba (23/7/22, Πλατεία Νερού) προς 85€ (κέρδος 15€)

2. Clutch, The Hellacopters, Blues Pills, Deaf Radio, ΛΔΛΜ (19/7/22, Πλατεία Νερού) + Iggy Pop, Liam Gallagher, Sleaford Mods, The K’s, The Noise Figures (2/7/22, Πλατεία Νερού) προς 70€ (κέρδος 15€)

Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 11876

Online στα releaseathens.gr / viva.gr

Φυσικά σημεία: Καταστήματα Public, Wind, Media Markt, Ευριπίδης, Yoleni’s και Viva Spot Τεχνόπολης.

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr

To 2022, το Release Athens στέλνει σε όλους τους φίλους της μουσικής το μήνυμα “Release The Earth From Plastic”. Σε όλες τις ημέρες του φεστιβάλ – και όπου αυτό είναι δυνατό – θα χρησιμοποιηθούν βιοδιασπώμενα / ανακυκλούμενα υλικά και εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Ας ξεκινήσουμε όλοι να κάνουμε έστω τα πρώτα βασικά βήματα ώστε να προστατεύσουμε το περιβάλλον και να βελτιώσουμε τη ζωή μας. Περισσότερα, σύντομα.

