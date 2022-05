SLIPKNOT

Aπό την πρώτη στιγμή που οι Slipknot συστήθηκαν στο κοινό, ήταν ολοφάνερο πως ο πλανήτης δεν είχε ξαναδεί κάτι παρόμοιο! Η προκλητική εννεαμελής “συμμορία” από την Iowa των ΗΠΑ, κατέκτησε τα πάντα με κλασικούς δίσκους και, κυρίως, με τα όσα κάνει πάνω στη σκηνή. Εκεί δεν υπάρχει τίποτα και κανείς που να μπορεί να συγκριθεί μαζί τους.

Ταυτόχρονα, άλλαξαν για πάντα το χάρτη του σκληρού ήχου και απέκτησαν μεμιάς εκατομμύρια πιστούς οπαδούς, απλώνοντας το σκοτάδι και την οργή με κλασικούς δίσκους, όπως τα "Ιowa", "Vol.3: (The Subliminal Verses)" και το καταπληκτικό "We Are Not Your Kind" που βρέθηκε ψηλά σε κάθε λίστα με τους κορυφαίους δίσκους τoυ 2019.

Επιστρέφουν στη χώρα μας, μετά από πολλά χρόνια, φέρνοντας στο Release Athens το εκπληκτικό show τους, σε μία φεστιβαλική εμπειρία επικών διαστάσεων που όμοιά της δεν έχουν ξαναδεί οι πιστοί Maggots! Άλλωστε, τα λόγια του Corey Taylor είναι ξεκάθαρα και δεν επιδέχονται καμία αμφισβήτηση: “We don’t play shows. We start wars.”

Στις 23 Ιουλίου 2022, στην Πλατεία Νερού, θα υποστούμε μια ηχητική επίθεση σε κάθε μας αίσθηση. Τραγούδια όπως τα “People = Shit”, “Surfacing”, “Duality”, “Wait and Bleed”, “Unsainted”, “Disasterpiece”, “Before I Forget”, “Psychosocial” απλά σου υπενθυμίζουν τον λόγο που είναι αδύνατον να χάσεις αυτή τη βραδιά!

SEPULTURA

Τo Release Athens υποδέχεται τους σπουδαίους Sepultura τo Σάββατο 23 Ιουλίου 2022, στην Πλατεία Νερού, στο πλευρό των Slipknot! Oι Βραζιλιάνοι θρύλοι του metal θα εξαπολύσουν τον πανίσχυρο και τόσο αναγνωρίσιμο ήχο τους, προς κάθε κατεύθυνση και χωρίς σταματημό, σε μια βραδιά που προβλέπεται καταιγιστική!

Tίποτε δεν θα ήταν ίδιο στην παγκόσμια σκηνή του σκληρού ήχου αν δεν είχαν υπάρξει οι Sepultura! Για περισσότερα από 30 χρόνια βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, παραμένοντας πρωτοπόροι και επιδραστικοί. Ξεκινώντας από το thrash και το death metal και στη συνέχεια πειραματιζόμενοι με το groove και alternative metal, χάραξαν τη δική τους πορεία ως μια μπάντα που απλά δεν έχει όμοιά της.Με περισσότερα από 20 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως είναι, με διαφορά, η πιο επιτυχημένη metal μπάντα στην πατρίδα τους. Μνημειώδη albums - όπως τα “Beneath the Remains” (1989), “Arise” (1991), “Chaos A.D.” (1993), “Roots” (1996) - δεν έχουν χάσει ίχνος από την μεγαλοπρεπή σφοδρότητα τους μέχρι σήμερα και αποτελούν σημεία αναφοράς και βασική επιρροή για αμέτρητες νέες μπάντες!

Οι ζωντανές εμφανίσεις τους είναι πραγματικά εκρηκτικές. Με τους «παλιούς» Andreas Kisser (κιθάρα, φωνητικά) και Paulo Xisto Pinto Jr. (μπάσο) ως κινητήρια δύναμη, παρέα με τη… δύναμη της φύσης που ονομάζεται Derrick Leon Green (φωνή) και τον «τσιμεντένιο» Eloy Casagrande (drums), οι Sepultura βρίσκονται σε τρομερή φόρμα και η τελευταία ημέρα του Release Athens 2022 θα ξεκινήσει με μια κραυγή: “Roots, Bloody Roots!”Follow Sepultura:Official Website: https://www.sepultura.com.br/ Facebook: https://www.facebook.com/sepultura Instagram: https://www.instagram.com/sepultura/ Twitter: https://twitter.com/sepulturacombr YouTube: https://www.youtube.com/user/sepulturacombr Spotify: https://open.spotify.com/artist/6JW8wliOEwaDZ231ZY7cf4 Η προπώληση συνεχίζεται προς 65€. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στην πορεία.Επίσης, διατίθενται περιορισμένα VIP εισιτήρια, προς 150€. Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές: Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους, οpen-bar, προτεραιότητα πρόσβασης στον χώρο, ιδιωτικό parking, ξεχωριστές τουαλέτες.Ταυτόχρονα, είναι διαθέσιμα πλέον τρία διαφορετικά διήμερα εισιτήρια για όσες και όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν δύο ημέρες του Release Athens 2022, κερδίζοντας ένα σημαντικό ποσό:

1. Slipknot, Sepultura & more tba (23/7/22, Πλατεία Νερού) + Judas Priest & more tba (15/7/22, Κλειστό Φαλήρου) προς 95€

2. Slipknot, Sepultura & more tba (23/7/22, Πλατεία Νερού) + Clutch & more tba (19/7/22, Πλατεία Νερού) προς 85€ (κέρδος 10€)

3. Slipknot, Sepultura & more tba (23/7/22, Πλατεία Νερού) + Sabaton, Blind Guardian, Epica (21/7/22, Πλατεία Νερού) προς 95€

Τα εισιτήρια που έχουν ήδη προπωληθεί ισχύουν κανονικά.

Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 11876

Online στα releaseathens.gr / viva.gr

Φυσικά σημεία: Καταστήματα Wind, Public, Media Markt, Ευριπίδης, Yoleni’s και Viva Spot Τεχνόπολης

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, προσφορές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr

To 2022, το Release Athens στέλνει σε όλους τους φίλους της μουσικής το μήνυμα “Release The Earth From Plastic”. Σε όλες τις ημέρες του φεστιβάλ – και όπου αυτό είναι δυνατό – θα χρησιμοποιηθούν βιοδιασπώμενα / ανακυκλούμενα υλικά και εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Ας ξεκινήσουμε όλοι να κάνουμε έστω τα πρώτα βασικά βήματα ώστε να προστατεύσουμε το περιβάλλον και να βελτιώσουμε τη ζωή μας. Περισσότερα, σύντομα.