LONDON GRAMMAR

Οι Hannah Reid, Dan Rothman και Dominic "Dot" Major σχημάτισαν τους London Grammar το 2009, στο Nottingham, και με το ντεμπούτο τους, “If You Wait” (2013), γνώρισαν αμέσως την επιτυχία. Oι κριτικές ήταν εκστατικές, εστιάζοντας κυρίως στη φωνή και την ερμηνεία της Hannah, συγκρίνοντάς τη με εκείνες των Florence Welch, Annie Lennox και Julee Cruise.

Το 2017, το εξαιρετικό “Truth Is A Beautiful Thing” ανεβαίνει στο νο 1 της Βρετανίας. Το φετινό, τρίτο τους album, με τίτλο “Californian Soil", τους εκτόξευσε ακόμα ψηλότερα. Πανέμορφο, ενίοτε μελαγχολικό αλλά μόνιμα ανυψωτικό, φανερώνει μία μπάντα που πλέον έχει ωριμάσει αλλά ταυτόχρονα αναζητά πάντα νέα ηχητικά μονοπάτια.

Οι εμφανίσεις τους μέσα στο 2021, sold out στο σύνολό τους, έτυχαν διθυραμβικών σχολίων, ενώ το 2022 θα είναι οι special guests στην παγκόσμια περιοδεία των Coldplay αλλά και παρόντες, ως headliners, σε πολλά μεγάλα ευρωπαϊκά φεστιβάλ.

Η συγκυρία είναι ιδανική για να τους υποδεχτούμε κι εδώ, απολαμβάνοντας από κοντά την πανέμορφη μουσική τους και τη μοναδική φωνή της υπέροχης Hannah Reid, που είναι ικανή να διώχνει μακριά κάθε “μαύρη” σκέψη και να προκαλεί ανατριχίλες.

Μια ονειρική βραδιά, γεμάτη αγαπημένα τραγούδια όπως τα “Strong”, “Wasting My Young Years”, “Rooting for You”, “Big Picture”, “Baby It’s You”, “How Does It Feel”, “Oh Woman Oh Man” και πολλά ακόμα που κατέχουν εδώ και χρόνια μόνιμη θέση στο εγχώριο ραδιοφωνικό airplay.

LP

Η Laura Pergolizzi, γνωστή και ως LP, γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη αλλά μετακόμισε στο Λος Άντζελες για να διεκδικήσει τη θέση της στον πυκνοκατοικημένο κόσμο των singers-songwriters. Με την ιδιαίτερη παρουσία της, μια μοναδική μίξη Chrissie Hynde με Patti Smith, τα ξεχωριστά φωνητικά και το αδιαμφισβήτητο συνθετικό ταλέντο, η LP άρχισε να ξεχωρίζει με σταθερά βήματα.

Αν και μπήκε στη δισκογραφία το 2001, έπρεπε να περιμένει μέχρι το 2012 και την κυκλοφορία του single “Into The Wild” για να αναγνωριστούν οι ικανότητες της. Παράλληλα όμως, είχε προλάβει να δώσει τραγούδια της σε μερικά απ’τα μεγαλύτερα pop ονόματα της παγκόσμιας σκηνής, όπως οι Backstreet Boys, η Christina Aguiliera, η Rita Ora και, φυσικά, η Rihanna για την οποία έγραψε (στο αγαπημένο της γιουκαλίλι) το “Cheers (Drink To That)” που έφτασε στο top 10 των charts στις ΗΠΑ.

Το τι έγινε στη συνέχεια είναι κάτι που το ελληνικό κοινό γνωρίζει μάλλον καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο. Το “Lost On You” γνώρισε τεράστια επιτυχία, αρχικά στην Ελλάδα πριν σαρώσει τα charts στον υπόλοιπο κόσμο. Όμως, η λίστα με τα εξαιρετικά τραγούδια της δεν εξαντλείται εύκολα. Τα “Tokyo Sunrise”, “Levitator”, “Wasted Love”, “Someday”, “Fighting With Myself”, καθώς και τα κομμάτια που ξεχώρισαν από τον πρόσφατο δίσκο της, ο οποίος γράφτηκε τον καιρό της πανδημίας, όπως τα “One Last Time”, “When We Touch” και “The One That You Love”, έχουν συγκεντρώσει εκατομμύρια plays, αποδεικνύοντας ότι η επιμονή και η ειλικρίνεια ενός καλλιτέχνη δεν περνάει ποτέ απαρατήρητη.

HOOVERPHONIC

Οι Hooverphonic δημιουργήθηκαν το 1995 στο Βέλγιο απ’τους Alex Callier και Raymond Geerts, οι οποίοι αποτελούν τον πυρήνα του συγκροτήματος μέχρι σήμερα. Ξεκινώντας απ’το trip hop των 90s, δεν σταμάτησαν να προσθέτουν νέα στοιχεία στην παλέτα τους με το αποτέλεσμα να είναι πάντα κινηματογραφικό, γι’αυτό και τα τραγούδια τους έχουν ντύσει αρκετές ταινίες και τηλεοπτικές σειρές όπως “Stealing Beauty”, “I Know What You Did Last Summer”, “CSI”, “Entourage”, “The Umbrella Academy” κτλ.

Έχουν συνεργαστεί με αρκετές, ιδιαίτερα ταλαντούχες τραγουδίστριες, αλλά αυτή που ξεχώριζε πάντα ήταν η Geike Arnaert, η φωνή πίσω από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους, που ξαναπήρε τη θέση της ως βασική τους ερμηνεύτρια το 2020. Αξέχαστα τραγούδια, που έχουν αγαπηθεί ιδιαίτερα από το ελληνικό κοινό, όπως τα “Eden”, “Mad About You”, “2 Wicky”, “Anger Never Dies”, “This Strange Effect”, “The World Is Mine”, “Jackie Cane” θα αποτελέσουν το ιδανικό soundtrack στην Πλατεία Νερού αυτό το καλοκαίρι.

Η προπώληση συνεχίζεται προς 45€.

Επιπλέον των εισιτηρίων αρένας, διατίθενται περιορισμένα VIP εισιτήρια. Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές: Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους, οpen-bar, προτεραιότητα πρόσβασης στο χώρο, ιδιωτικό parking, ξεχωριστές τουαλέτες, αναμνηστικό δώρο.

Ταυτόχρονα, είναι διαθέσιμα δύο διαφορετικά διήμερα εισιτήρια για όσες και όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν δύο ημέρες του Release Athens 2022, κερδίζοντας ένα σημαντικό ποσό:

1. London Grammar, LP, Hooverphonic (27/6/22, Πλατεία Νερού) + Pet Shop Boys: 70€ (30/6/22, Πλατεία Νερού)

2. London Grammar, LP, Hooverphonic (27/6/22, Πλατεία Νερού) + Parov Stelar: 60€ (18/6/22, Πλατεία Νερού)

Διάθεση εισιτηρίων:

• Τηλεφωνικά στο 11876

• Online στα releaseathens.gr / viva.gr

• Φυσικά σημεία: Καταστήματα Wind, Public, Media Markt, Ευριπίδης, Yoleni’s και Viva Spot Τεχνόπολης

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr

To 2022, το Release Athens στέλνει σε όλους τους φίλους της μουσικής το μήνυμα “Release The Earth From Plastic”. Σε όλες τις ημέρες του φεστιβάλ – και όπου αυτό είναι δυνατό – θα χρησιμοποιηθούν βιοδιασπώμενα / ανακυκλώσιμα υλικά και εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Ας ξεκινήσουμε όλοι να κάνουμε έστω τα πρώτα βασικά βήματα ώστε να προστατεύσουμε το περιβάλλον και να βελτιώσουμε τη ζωή μας. Περισσότερα, σύντομα.