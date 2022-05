MANOWAR

Η ακλόνητη αφοσίωση των Ελλήνων Manowarriors τους φέρνει ξανά στην Πλατεία Νερού σε μια υπερπαραγωγή άνευ προηγουμένου, με μια "killer" setlist γεμάτη αθάνατα κλασικά τραγούδια και ένα ειδικό δώρο μόνο για τους Έλληνες οπαδούς!

"Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα παίξουμε ξανά στην Ελλάδα και θα μοιραστούμε το φόρο τιμής μας προς το θαυμαστό παρελθόν και την κουλτούρα της χώρας. Η υποδοχή στο Release Athens 2019 ήταν φανταστική και μας οδήγησε να τιμήσουμε εκ νέου τον Όμηρο και τα έπη του, όπως σχεδιάζαμε χρόνια" είπε ο ίδιος ο Joey DeMaio στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου στην Αθήνα.

Οι Manowar θα παρουσιάσουν το "The Revenge Of Odysseus”, εμπνευσμένο από την "Οδύσσεια", ως φυσική συνέχεια του κλασικού “Achilles, Agony and Ecstasy in Eight Parts” μέσα από το “The Triumph Of Steel” που κλείνει τα 30 χρόνια.

Το νέο τραγούδι ηχογραφήθηκε στη χώρα μας με καλεσμένους τους σπουδαίους ηθοποιούς μας, Κώστα και Κωνσταντίνο Καζάκο, οι οποίοι υποδύθηκαν τον Οδυσσέα και τον Τηλέμαχο αντίστοιχα. Τίμησαν το ομηρικό έπος καθώς το απέδωσαν σε Αρχαία Ελληνικά, σε μετάφραση του Σάκη Τόλη των Rotting Christ!

Η περιοδεία με τίτλο, "CRUSHING THE ENEMIES OF METAL ANNIVERSARY TOUR ’22", θα γιορτάσει τις επετείους έξι εμβληματικών δίσκων! Τραγούδια που ενώνουν και εμπνέουν, μέσα από ένα ηχητικό και οπτικό υπερθέαμα!

40ή επέτειος του "Battle Hymns"

35ή επέτειος του "Fighting The World"

30ή επέτειος του "The Triumph Of Steel"

20ή επέτειος του "Warriors Of The World"

15η επέτειος του "Gods Of War"

10η επέτειος του "The Lord Of Steel"

Από το 1980 που δημιουργήθηκαν, οι Manowar άλλαξαν για πάντα τη metal σκηνή και έφτιαξαν το δικό τους μύθο. Με τραγούδια που έγιναν ύμνοι, με ήχο που δεν έμοιαζε με κανέναν και με ασυναγώνιστη πίστη, επιμονή και αμείλικτο θάρρος να κάνουν πάντα τα πράγματα με τον δικό τους τρόπο!

Η μπάντα έχει καταφέρει να ανταποκριθεί ακόμα και στις δυσκολότερες προκλήσεις. Στην εποχή των talent shows και των αναιμικών παροδικών επιτυχιών, δίνουν στους οπαδούς τους τα στοιχεία για τα οποία τους αγαπούν: ένα τεράστιο, πανίσχυρο soundtrack για τη ζωή τους, τραγούδια που γιορτάζουν την τολμηρότητα του ατόμου και ταυτόχρονα το συλλογικό πνεύμα.

Κατά τη διάρκεια της πορείας τους, έχουν κερδίσει πολλούς χρυσούς και πλατινένιους δίσκους και έχουν πραγματοποιήσει πάνω από 35 headline περιοδείες, ξεπουλώντας χώρους με χωρητικότητα από 10.000 έως 50.000 θέσεις.

Το πόσο ασύγκριτα πιστό είναι το κοινό των Manowar σε ολόκληρο τον κόσμο αντανακλάται στα live τους. Για παράδειγμα, fans από περισσότερες από 40 χώρες ταξίδεψαν για να γιορτάσουν το Magic Circle Festival στη Γερμανία, ενώ το “Thunder In The Sky”, το 2009, έγραψε ιστορία καθώς το “Father” ηχογραφήθηκε σε 18 διαφορετικές γλώσσες!

ROTTING CHRIST

To Release Athens θα έχει την τιμή να υποδεχθεί τους τεράστιους Rotting Christ, την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022, στην Πλατεία Νερού. Η κορυφαία metal μπάντα από την Ελλάδα θα πλαισιώσει τους Manowar, σε μια βραδιά που θα μνημονεύεται χρόνια από τους fans του heavy metal. Η συγκεκριμένη εμφάνιση θα είναι η μοναδική που θα πραγματοποιήσουν οι Rotting Christ στην Ελλάδα μέσα στο 2022 και θα συνοδεύεται από το εντυπωσιακότερο show που έχουν παρουσιάσει ποτέ!

Ελάχιστες μπάντες του metal άντεξαν όσο αυτοί στο χρόνο. Μετρώντας ήδη 33 χρόνια ιστορίας και πάνω από 2.000 shows σε ολόκληρο τον κόσμο, εξακολουθούν να γνωρίζουν την αποθέωση οπουδήποτε εμφανίζονται και να θεωρούνται ως ένα από τα επιδραστικότερα συγκροτήματα του είδους τους.

Με 13 albums στο ενεργητικό τους, ενώ το 14ο ετοιμάζεται ήδη, έχουν εξερευνήσει κάθε πτυχή του ατμοσφαιρικού metal. Έχτισαν τον μύθο τους, δημιουργώντας έναν ιδιόρρυθμο και άκρως αναγνωρίσιμο ήχο, με κλασικούς δίσκους όπως τα "Thy Mighty Contract", "Non Serviam", "Theogonia", "Triarchy Of The Lost Lovers", "A Dead Poem", "The Heretics".

Παράλληλα, οι ασταμάτητες headline περιοδείες και οι συμμετοχές τους σε μεγάλα φεστιβάλ έχουν δημιουργήσει έναν μεγάλο πυρήνα φανατικών οπαδών, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, που συνεχώς αυξάνεται βλέποντας μια μπάντα να εξελίσσεται και να αναζητά νέους εκφραστικούς δρόμους, παραμένοντας σύγχρονη και ουσιαστική μέχρι σήμερα.

Η συνύπαρξή τους με τους Manowar στο lineup της 22ης Ιουνίου στο Release Athens 2022, αποτελεί φυσική συνέχεια της συνεργασίας του Σάκη Τόλη, μετά από πρόσκληση του Joey DeMaio, στο νέο τραγούδι των βασιλιάδων του metal, "The Revenge Of Odysseus", το οποίο θα αποτελέσει δώρο στους Έλληνες fans, αλλά και του αμοιβαίου σεβασμού ανάμεσα σε δύο πραγματικά μεγάλες metal μπάντες.

RHAPSODY OF FIRE

Το Release Athens υποδέχεται τους Rhapsody of Fire. Οι Ιταλοί βετεράνοι του power metal θα πλαισιώσουν τους Manowar και Rotting Christ σε μια βραδιά που θα ενθουσιάσει όλους τους οπαδούς του σκληρού ήχου.

Οι Rhapsody Of Fire, δημιουργήθηκαν το 1993 στην Τεργέστη και με το ντεμπούτο τους, το ρηξικέλευθο "Legendary Tales" (1997), καθόρισαν τι σημαίνει συμφωνικό power metal παίρνοντας έμπνευση από τις ενορχηστρώσεις της κλασικής και κινηματογραφικής μουσικής καθώς και με επιρροές από συγκροτήματα όπως οι Helloween και οι Blind Guardian. Το αποτέλεσμα ήταν πρωτοποριακό και, μαζί με την υπέροχη αφήγηση που συνοδεύει τους δίσκους τους, δημιούργησαν ολόκληρους κόσμους που λάτρεψαν οι οπαδοί του fantasy - και όχι μόνο.

Οι πρώτες τέσσερις κυκλοφορίες τους ξεπέρασαν το ένα εκατομμύριο πωλήσεις και πολύ σύντομα έγιναν ένα από τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά ονόματα της metal σκηνής. Και πως να μη γίνουν, φυσικά, με μια πλειάδα σπουδαίων δίσκων ("Symphony of Enchanted Lands", "Dawn of Victory", "Power of the Dragonflame" κτλ.) και με μια σειρά τραγουδιών που έχουν μείνει κλασικά (“Flames of Revenge”, “Emerald Sword”, “Queen of the Dark Horizon”, “Reign of Terror” κτλ.).

Οι Rhapsody Οf Fire επιστρέφουν στο Release Athens έχοντας μόλις κυκλοφορήσει τον 13ο δίσκο της καριέρας τους, το "Glory for Salvation", που βρίσκει τους συνεπείς βετεράνους Ιταλούς σε μεγάλη φόρμα και δίκαια ενθουσίασε κοινό και κριτικούς.

Η προπώληση συνεχίζεται προς 50€.

Επίσης, διατίθενται περιορισμένα VIP εισιτήρια, προς 140€. Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές: Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους, οpen-bar, προτεραιότητα πρόσβασης στο χώρο, ιδιωτικό parking, ξεχωριστές τουαλέτες, αναμνηστικό δώρο.

Ταυτόχρονα, είναι διαθέσιμα δύο διαφορετικά διήμερα εισιτήρια για όσες και όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν δύο ημέρες του Release Athens 2022, κερδίζοντας ένα σημαντικό ποσό:

1. Manowar, Rotting Christ, Rhapsody Οf Fire (22/6/22, Πλατεία Νερού) + Judas Priest & more tba (15/7/22, Κλειστό Φαλήρου) προς 80€

2. Manowar, Rotting Christ, Rhapsody οf Fire (22/6/22, Πλατεία Νερού) + Sabaton, Blind Guardian, Epica (21/7/22, Πλατεία Νερού) προς 80€

To 2022, το Release Athens στέλνει σε όλους τους φίλους της μουσικής το μήνυμα "Release The Earth From Plastic". Σε όλες τις ημέρες του φεστιβάλ – και όπου αυτό είναι δυνατό – θα χρησιμοποιηθούν βιοδιασπώμενα / ανακυκλώσιμα υλικά και εναλλακτικές πηγές ενέργειας.