PAROV STELAR

Ο διάσημος Αυστριακός καλλιτέχνης και η καταπληκτική μπάντα του θα μας χαρίσουν μία βραδιά αποθέωση της διασκέδασης και του ασταμάτητου χορού, από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό!

O Marcus Fuereder, γνωστός σε όλους μας ως Parov Stelar, είναι ο καλλιτέχνης που καθιέρωσε τον όρο Electro Swing. Μάγεψε το κοινό από την αρχή της καριέρας του, κατακτώντας παράλληλα το ραδιοφωνικό airplay, με μια σειρά από μεγάλες επιτυχίες, όπως τα "Catgroove", "Booty Swing", "All Night", "The Princess", "Chambermaid Swing", "The Sun", "Matilda" και πολλά ακόμα.

Η μεγάλη του δύναμη παραμένει η σκηνική του παρουσία, παρέα με την πολυμελή μπάντα του. Πλέον, μετράει περισσότερα από 1.000 shows, με απανωτά sold-out σε εμβληματικούς χώρους όπως το Play Station Theater στη Νέα Υόρκη, το Alexandra Palace στο Λονδίνο και το Zenith στο Παρίσι, αλλά και σε πολλά σπουδαία φεστιβάλ, όπως τα Coachella, Glastonbury, Sziget, Lollapalooza, Pukkelpop, μεταξύ άλλων.Την ίδια στιγμή, είναι περιζήτητος remixer - με συνεργασίες από Tony Bennett & Lady Gaga μέχρι Lana Del Rey, Lukas Graham, Marvin Gaye, Bryan Ferry - ενώ έχει ντύσει με τη μουσική και τα τραγούδια του αμέτρητες διαφημίσεις, ταινίες και σειρές.

ARTBAT

Η πιο πρόσφατη δουλειά του, "Voodoo Sonic - The Trilogy", χωρίζεται σε τρία μέρη που κυκλοφόρησαν από τον Νοέμβριο του 2019 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2020. Ένα ακόμα ταξίδι προς τη μουσική ελευθερία και την εξερεύνηση νέων ηχητικών τοπίων που φαίνεται πως θα τον οδηγήσει ακόμα ψηλότερα.Σε κάθε περίπτωση, αν η ερώτηση που κάνεις στον εαυτό σου είναι "πως θα διασκεδάσω;" o Parov Stelar είναι η απάντηση! Το ελληνικό κοινό το γνωρίζει, ίσως καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο στον κόσμο, γι' αυτό και δίνει πάντοτε βροντερό παρών στις ζωντανές εμφανίσεις του.Links:Official website: http://www.parovstelar.com/ Facebook: https://www.facebook.com/parovstelar/ YouTube: https://www.youtube.com/user/etagenoirrec Instagram: https://www.instagram.com/parovstelarofficial/ Twitter: https://twitter.com/parov_stelar

Οι Ουκρανοί superstars της μελωδικής techno θα πλαισιώσουν τον Parov Stelar, στην πιο χορευτική βραδιά του φετινού φεστιβάλ. Η συμμετοχή τους θα είχε ανακοινωθεί αρκετά νωρίτερα, όμως τα γεγονότα στην πατρίδα τους τέθηκαν, αναπόφευκτα, σε πρώτο πλάνο. Τους υποδεχόμαστε με μεγάλη χαρά και με την ευχή - και την ελπίδα - πως ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει άμεσα.

Οι ARTBAT δημιουργήθηκαν από τους Artur και Batish, δύο έμπειρους DJs και παραγωγούς της underground χορευτικής σκηνής του Κιέβου. Σε ένα χώρο με πραγματικά σκληρό ανταγωνισμό, κατάφεραν να ξεχωρίσουν από την πρώτη στιγμή αφού η παρθενική τους κυκλοφορία, “Mandrake”, γρήγορα μπήκε στα DJ sets των πλέον θρυλικών techno ονομάτων, όπως ο Richie Hawtin και ο Maceo Plex. Μέσα σε ένα χρόνο, εκτοξεύτηκαν στην κορυφή της χορευτικής μουσικής, έπαιξαν σε όλα τα μεγάλα dance events που πρέπει να παίξεις για να ανέβεις επίπεδο και κατέκτησαν την κορυφή των charts στο Beatport.

Η συνέχεια ήταν παρόμοια. Ο Solomun τους υπογράφει στην εταιρεία του και αμέσως μετά κυκλοφορούν τη δεύτερη, μεγάλη τους επιτυχία, “Uplift”. Με το “Tabu”, που ακολούθησε, επιβεβαιώνουν τη φοβερή αίσθηση μελωδίας που τους διακρίνει. Μέχρι το τέλος του 2019, συμμετέχουν σε μερικά από τα μεγαλύτερα dance festivals του πλανήτη, αναδεικνύονται Stars of the Year στο Mixmag, κατακτούν την κορυφή στις πωλήσεις του Beatport και κυκλοφορούν το πρώτο τους Essential Mix στο BBC Radio 1, την εμβληματική εβδομαδιαία εκπομπή του Pete Tong που βγαίνει στον αέρα εδώ και τρεις δεκαετίες.

Οι ARTBAT είναι ικανοί να ταρακουνήσουν το πιο μικρό dancefloor αλλά και τις πιο μεγάλες αρένες, οπότε ετοιμαστείτε για την απόλυτη, χορευτική εμπειρία του καλοκαιριού.

Follow ARTBAT:

Facebook - https://www.facebook.com/artbatmusic

Instagram - https://www.instagram.com/artbatmusic/

YouTube - https://www.youtube.com/channel/UCkFgRdbsN5d6gVqMB_lVaQg

Soundcloud - https://soundcloud.com/artbatmusic

Η προπώληση συνεχίζεται προς 35€.



Επίσης, διατίθενται περιορισμένα VIP εισιτήρια, προς 100€. Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές: Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους, οpen-bar, προτεραιότητα πρόσβασης στο χώρο, ιδιωτικό parking, ξεχωριστές τουαλέτες, αναμνηστικό δώρο.



Ταυτόχρονα, είναι διαθέσιμα δύο διαφορετικά διήμερα εισιτήρια για όσες και όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν δύο ημέρες του Release Athens 2022, κερδίζοντας ένα σημαντικό ποσό:



1. Parov Stelar, ARTBAT & more tba (18/6/22, Πλατεία Νερού) + London Grammar, LP, Hooverphonic (27/6/22, Πλατεία Νερού) προς 60€ (κέρδος 15€)

2. Parov Stelar, ARTBAT & more tba (18/6/22, Πλατεία Νερού) + Pet Shop Boys, Thievery Corporation & more tba (30/6/22, Πλατεία Νερού) προς 60€ (κέρδος 15€)

Διάθεση εισιτηρίων:



Τηλεφωνικά στο 11876

Online στα releaseathens.gr / viva.gr

Φυσικά σημεία: Καταστήματα Wind, Public, Media Markt, Ευριπίδης, Yoleni’s και Viva Spot Τεχνόπολης



Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr



To 2022, το Release Athens στέλνει σε όλους τους φίλους της μουσικής το μήνυμα “Release The Earth From Plastic”. Σε όλες τις ημέρες του φεστιβάλ – και όπου αυτό είναι δυνατό – θα χρησιμοποιηθούν βιοδιασπώμενα / ανακυκλώσιμα υλικά και εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Ας ξεκινήσουμε όλοι να κάνουμε έστω τα πρώτα βασικά βήματα ώστε να προστατεύσουμε το περιβάλλον και να βελτιώσουμε τη ζωή μας. Περισσότερα, σύντομα.