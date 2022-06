Με αφορμή τη συναυλία των Manowar στο Release Athens παραθέτουμε 6 λόγους για τους οποίους θα πρέπει να βρεθούμε εκεί. Κανονικά το άρθρο θα άρχιζε και θα τελείωνε με την πρόταση «Γιατί είναι οι Manowar» δίχως καμιά άλλη επεξήγηση, αλλά για αυτούς που τους είχαν δει το 2019 και έχουν δεύτερες σκέψεις εάν πρέπει να έρθουν ξανά, παραθέτουμε ορισμένους λόγους:

1) Γιατί οι συναυλίες τους είναι κάτι παραπάνω από καλές: Οι Manowar έχουν έρθει αρκετές φορές στην Ελλάδα, ξεκινώντας από τις 21η Νοεμβρίου 1992 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας μέχρι και στο Release Athens 2019 . Και είναι γεγονός ότι στην δεκαετία των 90ς οι συναυλίες τους στην χώρα μας, με εξαίρεση την πρώτη τους, ήταν γεμάτες «προβλήματα», όσοι ήταν στο Αγκάθι ή στον Άγιο Κοσμά, έχουν πολλά να θυμούνται. Όμως από το 2007 και μετά η μία είναι καλύτερη από την άλλη: Set list βασισμένα στις πρώτες κυκλοφορίες, δίχως πολλά ανούσια solo, φοβερά visual show και ένας Eric Adams που παρόλο τα πατημένα 69 του χρόνια, η φωνή του παραμένει όπως παλιά. Οπότε γιατί και η φετινή συναυλία τους να μην είναι καλύτερη από την προηγούμενη;

2) Γιατί οι Manowar θα παρουσιάσουν(;) το "The Revenge Of Odysseus”, εμπνευσμένο από την "Οδύσσεια", ως φυσική συνέχεια του κλασικού “Achilles, Agony and Ecstasy in Eight Parts” μέσα από το The Triumph Of Steel που κλείνει τα 30 χρόνια: Όπως είναι γνωστό, το τραγούδι ηχογραφήθηκε στη χώρα μας με καλεσμένους τους σπουδαίους ηθοποιούς μας, Κώστα και Κωνσταντίνο Καζάκο, οι οποίοι υποδύθηκαν τον Οδυσσέα και τον Τηλέμαχο αντίστοιχα. Καθώς στο πρόγραμμα της περιοδείας τους, η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα που θα παίξουν για το 2022, θα έχουμε την αποκλειστικότητα να ακούσουμε πρώτοι το τραγούδι

3) Γιατί η περιοδεία με τίτλο "CRUSHING THE ENEMIES OF METAL ANNIVERSARY TOUR '22" θα γιορτάσει τις επετείους έξι εμβληματικών δίσκων: 40ή επέτειος του Battle Hymns, 35ή επέτειος του Fighting The World, 30ή επέτειος του The Triumph Of Steel , 20ή επέτειος του Warriors Of The World , 15η επέτειος του Gods Of War , 10η επέτειος του The Lord Of Steel. Θα περιμένουμε λοιπόν πολλά και αγαπημένα τραγούδια και εάν λάβουμε υπόψη ότι έπαιξαν μερικές συναυλίες πριν από λίγες ημέρες ως The Lords Of Steel στην Γερμανία για να προετοιμαστούν για την περιοδεία, και μαθαίνοντας μερικά από τα τραγούδια που έπαιξαν, τότε θα έχουμε πολλές συγκινήσεις στην Αθήνα. Λέτε να ακούσουμε και Orson Welles στην συναυλία;

4) Γιατί μαζί με τους Manowar θα είναι οι Rotting Christ: Προσωπικά μιλώντας έχω δει πολλές φορές τους Rotting Christ πάντα σε φεστιβάλ. Οπαδό τους δεν με λες, ξέρω καμιά 20αριά τραγούδια τους, αλλά δεν υπάρχει φορά που να μην τους έχω δει και να μην έχω περάσει καλά. Για να δούμε ο Σάκης Τόλης θα εμφανισθεί και αργότερα μαζί με τους Manowar;

5) Γιατί οι Rhapsody of Fire και Meden Agan θα είναι το ιδανικό «ζέσταμα» πριν τους Manowar: Οι Rhapsody Οf Fire επιστρέφουν στο Release Athens έχοντας μόλις κυκλοφορήσει τον 13ο δίσκο της καριέρας τους, το Glory for Salvation, που βρίσκει τους συνεπείς βετεράνους Ιταλούς σε μεγάλη φόρμα και δίκαια ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, ενώ οι Meden Agan ίσως να παίξουν ένα κομμάτι από τον επερχόμενο δίσκο τους με τα υπόλοιπα τραγούδια από τους προηγούμενους.

6) Γιατί είναι η πρώτη μεγάλη metal συναυλία μετά από σχεδόν 3 χρόνια: Ποιος να το φανταζόταν ότι από τότε που είδαμε τους Slayer το καλοκαίρι το 2019, θα έπρεπε να περάσουν 3 χρόνια για να δούμε metal συναυλία τέτοιου μεγέθους λόγω του Covid. Πήραμε βέβαια την δόση μας, με Accept, Mayhem, Dark Tranquility, Up The Hammers Festival και άλλες metal συναυλίες, τους τελευταίους 3 μήνες, και έπονται πολλές και καλές metal συναυλίες το καλοκαίρι , αλλά η αίσθηση να μαζευτούν πάνω από 8000 άτομα σε ένα μεγάλο καλοκαιρινό φεστιβάλ για πρώτη φορά μετά από 3 χρόνια είναι διαφορετική.

https://www.releaseathens.gr/en/event/manowar/