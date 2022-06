P όπως λέμε POP. Όταν μιλάμε για το Λονδρέζικο group, συζητάμε για το απόλυτο pop duo που έχει συμβάλει τα μέγιστα στην διαμόρφωση, αυτού που λέμε, pop culture. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι Pet Shop Boys και Pop είναι έννοιες απόλυτα συνυφασμένες με κάποιο τρόπο.

E όπως λέμε EXTRAVAGANZA. Τα live shows των Pet Shop Boys. είναι ο ορισμός του φαντασμαγορικού. Ένα μοναδικό υπερθέαμα που πρέπει να βιώσεις. Μόνο ιδίοις όμμασι μπορείς στα αλήθεια να αντιληφθείς το συναυλιακό τους μεγαλείο.

T όπως λέμε TENNANT. Ο Neil Tennant, τραγουδιστής των Pet Shop Boys, είναι ένας χαρισματικός front man και το απόλυτο pop icon. Λίγο πριν κλείσει τα 68 εξακολουθεί να μαγεύει στην σκηνή κινούμενος πλάι και μπροστά από τον συνοδοιπόρο του Chris Lowe.

S όπως λέμε SINGLES μοναδικής αισθητικής. Ποιο να πρωτοαναφέρεις; "West End Girls", "Love Comes Quickly", "Suburbia", "It’s A Sin", "Always on My Mind", "Rent", "Domino Dancing", "Being Boring", "Go West", "Paninaro ’95", "Home and Dry" και πόσα ακόμα… Συνολικά οι Pet Shop Boys έχουν δει 42 singles τους να φτάνουν στο TOP 30 των UK Charts, εκ των οποίων 22 έφτασαν στο TOP 10, συμπεριλαμβανομένων 4 singles που έπιασαν την απόλυτη κορυφή των charts.

H όπως λέμε HONESTY. Οι Pet Shop Boys παραμένουν αληθινοί και πιστοί σε αυτό που κάνουν σε όλη την διάρκεια αυτής της, σχεδόν, 40ετούς πορείας ενώ οι στίχοι τους είναι οι πλέον ειλικρινείς και αληθινοί σε σημείο που, συχνά, πονάνε (πάντα με γλυκό τρόπο ωστόσο).

O όπως λέμε ONE & ONLY. Πρόκειται για ένα μοναδικό group που (καθ)όρισε μουσικά αλλά και από άποψης αισθητικής τις δεκαετίες του ’80 και ’90, συνεχίζοντας παράλληλα να είναι επιδραστικοί τόσο για τις δεκαετίες που ακολούθησαν όσο, όπως αναμένεται, και για εκείνες που θα έρθουν.

P όπως λέμε PRICELESS. Η συνεισφορά του γκρουπ στην διαμόρφωση της pop κουλτούρας είναι ανεκτίμητη από όποια μεριά κι αν το κοιτάξεις. Είπαμε, Pet Shop Boys και Pop πάνε μαζί παντού και πάντα.

B όπως λέμε BRIT-AWARD WINNERS. Τρεις φορές έχουν κερδίσει βραβεία στα Brit-Awards, την κορυφαία μουσική εκδήλωση στην Μεγάλη Βρετανία. Το 1987 κέρδισαν στην κατηγορία καλύτερου single για το West End Girls, το 1988 κέρδισαν στην κατηγορία καλύτερου Βρετανικού συγκροτήματος και το 2009 βραβεύτηκαν για την εξαιρετική συνεισφορά τους στην ίδια την μουσική.

O όπως λέμε ORCHESTRA. Γιατί ο πολύς Chris Lowe, κιμπορντίστας των Pet Shop Boys και «Διόσκουρος» του Neil Tennant, είναι μια ορχήστρα μόνος του.

Y όπως λέμε YES. ΝΑΙ λοιπόν, θα τους δούμε ζωντανά στο Release Athens Festival και είμαστε παραπάνω από ευτυχείς για αυτό! Γιατί οι συναυλίες των Pet Shop Boys είναι το απόλυτο pop γεγονός!

S όπως λέμε SYNTH-POP. Γιατί τελικά όπως και να το δεις, οι Pet Shop Boys είναι οι βασιλιάδες της synth-pop μουσικής.