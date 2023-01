Pop Culture Weekly: τότε που μας κατέκλυσαν συναισθήματα ετεροντροπής

Όταν στα τέλη της χρονιάς θα κάνουμε την αναδρομή μας, θα 'χουμε να το θυμόμαστε πως την ίδια εβδομάδα του Γενάρη που η Shakira έγινε trending topic με ένα τραγούδι μέσω του οποίου έγινε παγκοσμίως ρόμπα κι εκείνη κι ο Piqué, στην Ελλάδα τον κλαίγανε τον βασιλιά, κι αυτό ξεπέρασε σε ετεροντροπή (sic.) ακόμα και την έξαλλη κερατωμένη Κολομβιανή. Επί του πιεστηρίου, το κομμάτι έχει 158 εκατομμύρια views στο YouTube και 87 εκατομμύρια streams στο Spotify. Προχωράμε.

Δεν έχω αποφασίσει αν όλη αυτή η εμμονή της βιομηχανίας της showbiz (και του πλανήτη ολάκερου) με το content creation είναι θλιβερή ή απλώς μπανάλ. Θέλω να πω, είναι στα αλήθεια έξυπνο promo του ότι η Meryl Streep θα παίξει στο Only Murders in The Building, το να τη βάζεις να ισιώνει το μαξιλαράκι του Steve Martin και να ρωτάει τον Martin Short θέλει τσάι ή είναι ένα σαχλό σκετς που δεν σκέφτηκε καν η Selina Gomez αλλά ένας social media intern του Hulu;

Και πόσο μαϊντανός πρέπει να γίνει ακόμα η Jennifer Coolidge, που, άρτι βραβευμένη στις Χρυσές Σφαίρες, άνοιξε Tik Tok (πιθανώς δασκαλεμένη από το PR team της ταινίας) για να απαγγείλει σαν ποίημα τους στίχους του "Jenny from the Block", στο πλαίσιο προώθησης της κωμωδίας Shotgun Wedding στην οποία συμπρωταγωνιστεί με τη συνονόματη J-Lo;

Και πόσο cringe (να 'τη πάλι η ετεροντροπή) ήταν η ομιλία της Dakota Johnson στο Sundance, που στη βράβευση του Luca Guadagnino είπε: «Ο Luca, στο Call Me By Your Name, μου είχε ζητήσει να παίξω τον ρόλο του ροδάκινου, αλλά τελικά δεν ταίριαξαν τα προγράμματά μας. Ευτυχώς γιατί διαφορετικά θα ήμουν άλλη μια γυναίκα που θα ήθελε να φάει ο Armie Hammer!» Αχ, γιατί.



Κερασάκι στην τούρτα, ο γάμος των Måneskin, που παντρεύτηκαν μεταξύ τους στη Ρώμη, για να γιορτάσουν, λέει, την κυκλοφορία του νέου τους δίσκου, Rush!. Και να 'το πάλι το content creation, και να τα videos και οι φωτογραφίες και οι διάσημοι καλεσμένοι (Baz Luhrmann, Paolo Sorrentino, Machine Gun Kelly, μεταξύ άλλων). Και να και η αποκάλυψη στο τέλος πως όλο αυτό ήταν ένα PR campaign του Spotify. «Ας γιορτάσουμε τον πιο εμβληματικό και εσπευσμένο (rushed) rock 'n' roll γάμο της χρονιάς μαζί. Ακούστε τώρα το RUSH! στο Spotify.» λέει η περιγραφή του video στο YouTube. Μικρά γράμματα. Το θέμα είναι να γίνουν πρώτη είδηση πάλι οι «εκκεντρικοί Ιταλοί ροκάδες», που ανέδειξε η Eurovision πριν δυο χρόνια. Το πρόβλημα είναι ότι όλο αυτό το (πληρωμένο, προσχεδιασμένο, βεβιασμένο) πανηγυράκι είναι ενδεχομένως το λιγότερο rock'n'roll πράγμα που έχει συμβεί ποτέ.