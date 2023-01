Pop Culture Weekly: τότε που οι Χρυσές Σφαίρες είχαν μαύρο οικοδεσπότη και Ασιάτες νικητές

Δυσκολεύομαι πάρα πολύ να εκφραστώ, τελευταία, γύρω από θέματα συμπερίληψης και εκπροσώπησης, οπότε έβαλα αυτόν τον τίτλο στη σημερινή στήλη, να ξεμπερδεύουμε μια και καλή με τον «ελέφαντα στο δωμάτιο». Οι Χρυσές Σφαίρες επέστρεψαν «κανονικά» φέτος, και σκοπός τους ήταν λιγότερο το να δώσουν βραβεία και περισσότερο το να ικανοποιήσουν με κάθε τρόπο τη βιομηχανία, προκειμένου να βάλει πίσω της το σκάνδαλο που δυο χρόνια νωρίτερα είχε εκθέσει την Ένωση Ξένων Ανταποκριτών (όταν έρευνες είχαν αποκαλύψει ότι η Ένωση δεν είχε κανένα μαύρο μέλος, με αποτέλεσμα η πεντάδα καλύτερων ταινιών να είναι all white). Στην προσπάθειά τους λοιπόν να δείξουν «νέο πρόσωπο», ανέθεσαν την παρουσίαση στον μαύρο κωμικό Jerrod Carmichael, επιτρέποντάς του μάλιστα να ανοίξει τον λόγο του με τη φράση «Βρίσκομαι εδώ επειδή είμαι μαύρος.»

Στη συνέχεια, η βραδιά κύλησε χωρίς ιδιαίτερες κορυφώσεις, highlight θεωρήθηκε η ομιλία της Jennifer Coolidge (η οποία απόλαυσε απόλυτα το να είναι το κέντρο της προσοχής, χάρη στον ρόλο της στις δύο σεζόν του White Lotus), ενώ ιδιαιτέρως αστεία θεωρήθηκε και η παρέμβαση του Eddie Murphy (στον οποίο απονεμήθηκε το βραβείο συνολικής προσφοράς Cecil B. DeMille) που είπε ότι για να πηγαίνουν όλα καλά στη ζωή μας πρέπει να πληρώνουμε τους φόρους μας, να κοιτάμε τη δουλειά μας και να μη βάζουμε στο στόμα μας τη γυναίκα του Will Smith. Αχ πόσο γελάσαμε (ή και όχι).

Έπειτα βραβεύτηκαν διάφοροι σημαντικοί (Steven Spielberg, Cate Blanchett, Colin Farrell) και νεο-σημαντικοί (Jeremy Allen White, Austin Butler, Zendaya, Julia Garner), καθώς και δύο ηθοποιοί ασιατικής καταγωγής από το (ανεκδιήγητα παλαβό) "Everything Everywhere All At Once" (Ke Huy Quan και Michelle Yeoh) για να πάει η Ένωση σπίτι της με καθαρή συνείδηση. Σε αυτή την απόφαση βράβευσης, οφείλεται και το μοναδικό πραγματικά συγκινητικό (και ουσιαστικό) στιγμιότυπο της βραδιάς, όταν ο Ke Huy Quan ευχαρίστησε με δάκρυα στα μάτια τον Steven Spielberg (που ήταν παρών, φυσικά, λόγω του The Fabelmans) καθώς εκείνος ήταν που του χάρισε την πρώτη του ευκαιρία πριν 40 χρόνια, όταν ήταν ακόμα παιδί, δίνοντάς του έναν ρόλο στο Indiana Jones.

Από κόκκινο χαλί, κρατάμε κυρίως εμφάνιση Emma D'Arcy (House of the Dragon) που είπε ότι έχει ντυθεί «παιδί θαύμα παίζει πιάνο αλλά το ρεσιτάλ δεν πάει και πολύ καλά».

Στο μεταξύ, στην πραγματικότητα αυτό που άλλαξε στα εσωτερικά του οργανισμού είναι πως πλέον έχει 6 μαύρα μέλη (από τα 96 συνολικά) ενώ στη διαδικασία έχουν προστεθεί και 103 ψηφοφόροι, εκ των οποίων μαύροι είναι καμιά δεκαριά.

Αυτά που λέτε, και το μόνο άλλο αξιοσημείωτο που συνέβη στη showbiz αυτή την εβδομάδα είναι το trailer του Super Bowl για την επιστροφή της Rihanna, η οποία στο ημίχρονο του αμερικανικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, από ό,τι φαίνεται, θα μάθει σε όλους μπαλίτσα.