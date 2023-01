Pop Culture Weekly: τότε που τσακωνόμασταν για το ποιος είναι ο καλύτερος τραγουδιστής

Θυμάστε εκείνο το σκίτσο (αυτό) που φωνάζει ο ένας από μέσα «θα έρθεις να κοιμηθούμε;» και απαντάει ο άλλος (που κάθεται στο λάπτοπ) «δεν γίνεται, κάποιος στο Internet έχει άδικο». Ε λοιπόν, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αλλά αυτή την αίσθηση μας προκαλεί 24 ώρες το 24ωρο το Internet, δημιουργώντας μας μονίμως την λανθασμένη αίσθηση ότι οτιδήποτε συμβαίνει εκεί είναι πιο επείγον (να το δούμε / διαβάσουμε / διευθετήσουμε) από οτιδήποτε συμβαίνει εδώ. Το Rolling Stone είμαι βέβαιη ότι το γνωρίζει αυτό, οπότε πολύ ευφυώς επέλεξε να δημοσιεύσει τη νέα του λίστα με τους 200 καλύτερους τραγουδιστές όλων των εποχών, τις πρώτες μέρες του έτους, όσο ακόμα όλοι ήταν χαλαροί και σε άδεια και σκρόλαραν ανενόχλητοι στα κινητά τους. Ανενόχλητοι δηλαδή, μέχρι να τους ταράξει σε επίπεδα εξαγρίωσης το γεγονός ότι από τη λίστα του RS απουσιάζουν η Celine Dion, η Madonna, o Bruno Mars, o Tony Bennett και όλοι οι τραγουδιστές από την Αυστραλία, συμπεριλαμβανομένης της Kylie Minogue. Ενδέχεται να έχω πάθεια ανοσία στις λίστες και να μην μου προκαλεί πλέον κανένα συναίσθημα το ότι ο Freddie Mercury (No14) είναι πιο κάτω από τη Beyoncé (No8), αλλά αν για εσάς είναι τρομερά σημαντικό να είναι ΟΛΑ ΣΩΣΤΑ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ, μπορείτε να διαβάσετε μία από τις δεκάδες λίστες που δημοσιεύσαμε εδώ στο Avopolis μέσα στις γιορτές κι ύστερα ελάτε να τσακωθούμε, χαρά μας.

RANKING THE 200 GREATEST SINGERS OF ALL TIME 🎤https://t.co/IYXKLlgMds