Pop Culture Weekly: τότε που ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης μονοπώλησε (δικαίως) τη συζήτηση

Το πρώτο επεισόδιο της πρώτης ελληνικής σειράς που θα έχει παγκόσμια διανομή μέσω Netflix παρακολούθησε το πανελλήνιο την Πέμπτη 13 Οκτωβρίου μέσα από τη συχνότητα του MEGA. Αυτό λένε τουλάχιστον οι έντονες φήμες που ακούγονται μήνες τώρα γύρω από το "Maestro", τη νέα σειρά του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, που σάρωσε στην πρεμιέρα της, σημειώνοντας 34,8% στο δυναμικό κοινό και 31,2% στο γενικό σύνολο. Θεωρώντας πρώιμη οποιαδήποτε κριτική της σειράς πριν δούμε έστω ακόμη ένα επεισόδιο, ως μεγαλύτερη «μαγκιά» του δημιουργού μέχρι στιγμής (πέρα από την αντικειμενικά άρτια, κινηματογραφικού επιπέδου παραγωγή) αναγνωρίζουμε το κλείσιμο ματιού που κάνει διαρκώς στον θεατή, προκαλώντας διαρκώς με μικρά τεχνάσματα την ένστασή του:

«Όλοι οι χαρακτήρες κράτησαν τα ονόματά τους, τον Παπακαλιάτη τον λένε Ορέστη»

«Ο άλλος δεν ξέρει τους Abba» (στο επόμενο καρέ τραγουδάει Queen)

«Η γλυκούλα του πήγε σπανακόπιτα για να τον φλερτάρει» (στο επόμενο καρέ ψάχνεται σε dating app να χάσει την παρθενιά της από άγνωστο)

«Τι orestis87 ρε Παπακαλιάτη, νομίζεις ότι περνάς για 35άρης;» (τελικά είναι 48άρης)

Επιλέγουμε να πιστέψουμε πως είναι απίθανο όλα αυτά να είναι τυχαία και πως ο Παπακαλιάτης ξέρει όλους τους λόγους για τους οποίους μια μερίδα του τηλεοπτικού κοινού θα τον κράξει, τους προβλέπει και τους ενσωματώνει στο σενάριο για να πυροδοτήσει τη συζήτηση. Ενδεχομένως και σεναριακά θα κινηθεί σε εντελώς αντίθετη κατεύθυνση από εκείνη που το κοινό φαντάζεται και αντί να ρομαντικοποιήσει τη σχέση ανάμεσα σε έναν σχεδόν 50άρη και ένα κορίτσι που μόλις τελείωσε το σχολείο, θα της δώσει διαστάσεις θρίλερ προκειμένου να ευαισθητοποιήσει το κοινό (έφηβους, νέους και γονείς). Αν έχουμε πέσει μέσα, fist-bump.

Καθόλου τυχαία, παρεμπιπτόντως, δεν θεωρούμε και την προβοκατόρικη αντιγραφή αυτούσιων σκηνών από ταινίες και σειρές σε όλα τα παλιότερα σήριαλ που έχει υπογράψει. Από το "Friends" κυρίως έκλεβε -υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει δει το πιο διάσημο αμερικανικό sitcom όλων των εποχών; Προφανώς και θα το καταλαβαίναμε. Προφανώς και θα το κάναμε θέμα. Αξίζει να θυμηθείτε ωστόσο τιςστο παρακάτω video, το οποίο ενδέχεται να σας κάνει να θέλετε να περάσετε όλη την υπόλοιπη ημέρα κουλουριασμένοι στον καναπέ βλέποντας "Friends" (ή τα άπαντα του Παπακαλιάτη).

Παραμένουμε για λίγα δευτερόλεπτα ακόμα στην ελληνική τηλεόραση για να αναφέρουμε ότι o ΣΚΑΙ κόβει το "Love Island" λόγω χαμηλής τηλεθέασης. Σύμφωνα με ρεπορτάζ πρωινής εκπομπής, το (γυρισμένο στην Τενερίφη) ριάλιτι / trash show, με παρουσιάστρια την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, κόστισε περισσότερα από 4 εκατομμύρια ευρώ. [Βλέμμα πουλί Αρκά].

Βούρκωσαν τα μάτια όσων τη ζωή σημάδεψε στα 80s το υπερ-απολαυστικό "Back To The Future" του Robert Zemeckis, όταν αντίκρυσαν την αγκαλιά ανάμεσα στον Michael J. Fox και τον Chistopher Lloyd στο Comic Con της Νέας Υόρκης, 37 ολόκληρα χρόνια μετά τη συνύπαρξή τους στη μεγάλη οθόνη. O "Doc" και ο "Marty" βρέθηκαν εκεί για να μιλήσουν μεταξύ άλλων για τη νόσο Parkinson με την οποία ο Fox διαγνώστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 90 όταν ήταν μόλις 29 ετών. Να, το βλέπουμε πάλι και θέλουμε να κάνουμε κι εμείς αγκαλιά αυτά τα υπέροχα πλάσματα:

Ουφ. Ο Bill Murray φέρεται να πλήρωσε 100.000 δολάρια για να διευθετήσει καταγγελία γυναίκας (που δεν έχει κατονομαστεί) η οποία ισχυρίζεται ότι ο 72χρονος ηθοποιός κατά τη διάρκεια γυρισμάτων την αγκάλιασε και τη φίλησε, ενώ και οι δύο φορούσαν μάσκες. Ο ίδιος δηλώνει πως έκανε πλάκα, εκείνη ωστόσο επιμένει πως η συμπεριφορά του ήταν ανάρμοστη και σεξουαλική και πως ένιωσε τρομοκρατημένη. Tο περιστατικό έλαβε χώρα στα γυρίσματα του "Being Mortal", που θα αποτελούσε σκηνοθετικό ντεμπούτο του κωμικού Aziz Ansari ("Master of None"), με την παραγωγή να παγώνει τον Απρίλιο επ' αόριστον. Ουφ.

https://www.instagram.com/p/CjlXGpiPkV8/

Σε άλλα νέα, στο Instagram κυκλοφορεί selfie Άννας Βίσση-James Franco, επειδή γιατί όχι. Ο 44χρονος Αμερικανός ηθοποιός βρέθηκε την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου στο θέατρο Άλσος, όπου η Βίσση έδωσε την τελευταία συναυλία της σεζόν, πριν ξεκινήσει τις χειμερινές της εμφανίσεις στο Hotel Ermou. Εννοείται ότι στα σχόλια πολλοί ρωτούν «ποιος είναι αυτός δίπλα στην Άννα Βίσση» (και το εννοούν).