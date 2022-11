Pop Culture Weekly: τότε που η Εθνική Λυρική Σκηνή εξόργισε την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα και ένα καρτούν έκανε coming out

Ένας κάποιος σάλος ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας 3 Οκτωβρίου όταν η Κάθρην Ράιλυ (Ελληνοαμερικανίδα τρανς συγγραφέας, εκπαιδευτικός και ακτιβίστρια) ανακοίνωσε μέσω του λογαριασμού της στο Facebook ότι αποχωρεί από τον ρόλο που είχε αναλάβει ως Σύμβουλος Παραγωγής στην παράσταση «Στρέλλα» της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, αφότου ενημερώθηκε πως ο πρωταγωνιστικός ρόλος δεν δόθηκε σε τρανς γυναίκα. Οι έντονες (έως έξαλλες) αντιδράσεις που ακολούθησαν οδήγησαν σε παράταση των ακροάσεων, με την Λυρική να τονίζει, μεταξύ άλλων, πως η συμπεριληπτικότητα και η τρανς ορατότητα βρίσκονται στον πυρήνα της πρωτοβουλίας της να ανεβάσει τον εν λόγω τίτλο. The plot thickens: η ΕΛΣ ισχυρίστηκε πως η απόφαση να ανατεθεί ο ρόλος σε άνδρα πάρθηκε αφότου έπειτα από σειρά ακροάασεων, δεν βρέθηκε διεμφυλική γυναίκα ερμηνεύτρια που να μπορεί να ανταποκριθεί στις φωνητικές απαιτήσεις του έργου. Έτσι, η σκέψη ήταν ο πρωταγωνιστικός ρόλος να ανατεθεί στον διακεκριμένο βαρύτονο Γιώργο Ιατρού, ο οποίος είναι γνωστός και για το καλλιτεχνικό του alter-ego, την drag queen περσόνα Νίνα Νάη. Η όπερα «Στρέλλα», η οποία έχει προγραμματιστεί να ανέβει τον Ιανουάριο του 2023, σε μουσική του Μιχάλη Παρασκάκη, λιμπρέτο της Αλεξάνδρας Κ* και σκηνοθεσία του Γιώργου Κουτλή, βασίζεται στην ομώνυμη ταινία του 2009, σε σκηνοθεσία Πάνου Κούτρα, με πρωταγωνίστρια την τρανς ηθοποιό Μίνα Ορφανού. Ένα κάποιο σασπένς.

Γράψτε Velma στο Google και θα δείτε την οθόνη σας να γεμίζει κονφετί και σημαιάκια του Pride. Tadah! Η Velma Dinkley, χαρακτήρας στη σειρά κινουμένων σχεδίων Scooby-Doo για πρώτη φορά στα χρονικά (από το 1969 συγκεκριμένα που εμφανίστηκε ο χαρακτήρας της Hanna-Barbera στη μικρή οθόνη) παρουσιάζεται επισήμως ως ομοφιλόφυλη, μετά από δεκαετίες ανεπιβεβαίωτων υποθέσεων και εικασιών. Συγκεκριμένα, στο "Trick of Treat Scooby-Doo!" του HBO Max, υπάρχει μία σκηνή στην οποία η Velma παθαίνει την πλάκα της όταν αντικρύζει τη σχεδιάστρια μόδας Coco Diablo. Για την ιστορία, ο James Gunn, που έγραψε την πρώτη live-action ταινία Scooby-Doo το 2002, ήθελε από τότε να παρουσιάσει την Velma ως λεσβία, αλλά το στούντιο είχε διαφωνίες. Τι να σας πω, θα ήθελα να με νοιάζει περισσότερο, αλλά προσωπικά, πιο πολύ με σοκάρει το ότι υπάρχει ακόμα το Scooby-Doo.

Στη Γαλλίδα Annie Ernaux απονεμήθηκε φέτος το Νόμπελ Λογοτεχνίας (και όχι στον Haruki Murakami, τον Lazlo Krasznahorkai ή τον Michel Houellebecq, όπως ήθελαν τα βιβλιοφιλικά πηγαδάκια). Η 82χρονη συγγραφέας έχει λάβει πλήθος διακρίσεων για το πλούσιο πεζογραφικό της έργο και κείμενά της διδάσκονται στο γαλλικό σχολείο ως σύγχρονη κλασική λογοτεχνία. Αν δεν την γνωρίζετε και θα θέλατε να ξεκινήσετε από κάπου (κυρίως για να πάρετε μέρος στη συζήτηση «δίκαιο!» / «ντροπή!» που έχει ξεσπάσει στα ελληνικά social media), κορυφαίο της έργο θεωρείται το αυτοβιογραφικό «Τα Χρόνια» (2008) -το οποίο κυκλοφορεί και στην Ελλάδα από τις εκδόσεις Μεταίχμιο- ενώ σε δικό της βιβλίο βασίζεται και ο Χρυσός Λέοντας της Βενετίας για το 2021, «Το Γεγονός» σε σκηνοθεσία Audrey Diwan, γύρω από το επίκαιρο θέμα του δικαιώματος στην άμβλωση.

BREAKING NEWS:

The 2022 #NobelPrize in Literature is awarded to the French author Annie Ernaux “for the courage and clinical acuity with which she uncovers the roots, estrangements and collective restraints of personal memory.” pic.twitter.com/D9yAvki1LL