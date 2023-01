Τι και αν πραγματικά βρίσκομαι θαμμένος κάτω από σκονισμένα βινύλια ξεδιαλέγοντας samples και ψάχνοντας τα originals από την ιστορική golden era του αμερικανικού rap, χρειάστηκαν μόλις 10 λεπτά ανοίγματος νέων promo emails για να συγκεντρωθούν 10 cool τραγούδια από τις πρώτες 10 μέρες του 2023, που αν πραγματικά υπήρχε δικαιοσύνη και ο θεός του internet χάριζε στο Avopolis μια ραδιοφωνική εκπομπή, θα μαθαίναμε λίγο μπαλίτσα τα FM.



Χρειάζεται άραγε να γράψω περισσότερα σε ένα εισαγωγικό σημείωμα που σε λίγο θα δώσει χώρο σε νέα μουσική από τους Skrillex feat. Fred Again.., SZA, M83, Everything But The Girl, Ezra Collective, Popcaan feat. Drake, abracadabra και Young Fathers μεταξύ άλλων; Δε νομίζω… Πατήστε το play, το 2023 μουσικά μπήκε με μπαντιλίκια και η βιομηχανία είναι έτοιμη να πάρει όλα τα λεφτά μας, για μία ακόμη χρονιά.

1. Ezra Collective - Lady (Partisan Records)

Πριν βάλουμε τις πραγματικά νέες κυκλοφορίες σε σειρά, κάνουμε εισπνοές - εκπνοές με αυτή την απίστευτη διασκευή που μοιράστηκαν μόλις, οι Ezra Collective στο “Lady” του Fela Kuti. Οooff.

2. TRY - Fire Sign (with Mikky Ekko) (Spectrophonic Sound)

Ραδιοφωνικό χιτ που φωνάζει “make my day” από χιλιόμετρα. Οι TRY είναι το νέο super project του Dj / παραγωγού Sam i (aka Sam Spiegel, πρώην μέλος του hip-hop duo N.A.S.A.) και του συνθέτη Shmuck the Loyal. Στο εντυπωσιακό πρώτο single και video η φωνή του Mikky Ekko δίνει στην pop εκδοχή του project, Grammy διαστάσεις.