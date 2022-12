Όσοι έχουν ιδρώσει την φανέλα σε clubs, parties και φεστιβάλ ξέρουν ότι η χορευτική μουσική είναι κυρίως στιγμές. Οριακές ενίοτε. Από αυτές που συμβαίνουν για δευτερόλεπτα και μέτα είναι ικανές να γίνουν stuff of legend.

Για παράδειγμα είναι αρχές Σεπτέμβρη σε ένα ασφυκτικά γεμάτο Poco στη Λουκιανού στο Κολωνάκι και το “Turn On The Lights” του Fred Again.. βάζει φωτιά στα shazam της πρώτης σειράς. Μια κοπέλα γύρω στα 25 με ρωτάει «τι είναι αυτό το έπος» και απαντάω κοφτά «Fred Again..», για να ενθουσιαστεί και να φωνάξει στις φίλες της, «είναι ο τύπος με το Boiler Room, αυτό που ο Ασιάτης πατάει καταλάθος την παύση στο CD player !!!». Boom, εκείνη ακριβώς την στιγμή ήξερες ότι ο Fred Again... ήταν πολλά περισσότερα από απλά το νέο hot dance act. Και μία στιγμή αρκούσε. Ένα Boiler Room που θα έπιανε σε χρόνο dt θρυλικό status, ήταν η στιγμή που έζησαν εκατοντάδες σε μία Λονδρέζικη αποθήκη και εκατομμύρια χορέψαν σε σπίτια, after parties, σε γράφεια, αποδυκνείοντας το μεγαλείο και το unity που κρύβει μέσα της η χορευτική μουσική.

Και αν τον Σεπτέμβριο δεν ξέραμε ακόμα ότι η χρονιά για την dance θα τελείωνε και με αυτό το Boiler Room, το Fred Again.. κόλπο σφράγισε με το 3ο και καλύτερο επεισόδιο του Actual Life album concept. Κάπως έτσι, το Βρετανικό garage house / 2 step βρέθηκε και πάλι στο επίκεντρο.

Πριν και μετά συνέβησαν εξίσου όμορφα πράγματα σε μια χρονιά που ο κόσμος χόρευε και πάρταρε σαν να μην υπάρχει αύριο, κυρίως γιατί μόλις είχε βιώσει μια εκδοχή του «τέλους» μετά από σχεδόν 3 χρόνια πανδημίας. Η “Queen Bey” το είχε δει να έρχεται πριν από όλους και πήρε το μερίδιο της από το μοναδικό είδος που είχε αφήσει ανεκμετάλλευτο. Το Renaissance στέκεται μεν σαν ένας από τους πιο ενδιαφέροντες ποπ dance δίσκους που έχουν γίνει τελευταία και την τιμά που βρήκε μέσα από τη δημιουργία του να δώσει τα «σπέκια» σε all-time θρύλους της αμερικάνικης dance όπως οι Skrillex, Honey Dijon, Cajmere, Beam και άλλους, αλλά, δεν έχει θέση σε αυτή τη λίστα. Εδώ κουμάντο κάνει το πραγματικό underground και ακριβώς όπως περιμένουμε συνήθως από τους Djs σε ένα σετ να μας διασκεδάσουν και να μας εκπαιδεύσουν, έτσι και στις δύο λίστες που ακολουθούν, θα βρείτε μπόλικα «νέα» ονόματα συγκριτικά πάντα με όσα συνηθίζουν να καλύπτουν οι σελίδες του Αvopolis και του Μypodcasts.

Ξεκινώντας από τις 10 στιγμές που θα μας μείνουν από το χορευτικό 2022 και με το δεδομένο ότι η κορυφή (όπως και στη λίστα των album) είναι καπαρωμένη από το ΒR του Fred Again.. συνοπτικά παρουσιάζουμε 9 ακόμη σκηνικά που μας κέρδισαν.