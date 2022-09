Όχι, δεν είμαι από αυτούς που άρχισαν ήδη το «καλό χειμώνα» επειδή ήρθαν οι πρώτες καλοκαιρινές βροχές ή επειδή τελείωσαν οι διακοπές κάποιων. Όμως αυτό δεν μας εμποδίζει να χαζεύουμε διάφορες ενδιαφέρουσες φθινοπωρινές επανακυκλοφορίες, κασετίνες και box-set που μας θυμίζουν πως σύντομα θα είμαστε σε ένα χειμωνιάτικο mood.

1. The Cure – Wish

Με αφορμή την συμπλήρωση 30 χρόνων από την κυκλοφορία του 9ου άλμπουμ, που έγινε και το πιο πετυχημένο τους, προγραμματίζεται μία επετειακή επανέκδοση του δίσκου, ενώ είμαστε και εν αναμονή ενός καινούργιου δίσκου που φημολογείται πως είναι έτοιμο. Το Wish περιλαμβάνει και το κλασσικό σουξέ του συγκροτήματος: “Friday I’m In Love” και η επανέκδοση σε τριπλό cd θα περιλαμβάνει επιπλέον 24 τραγούδια ενώ θα κυκλοφορήσει και σε διπλό βινύλιο αλλά και μονό cd. Η κυκλοφορία έχει προγραμματιστεί για τις 7 Οκτωβρίου.

2. Joni Mitchell - The Asylum Albums (1972-1975)

Η πρόσφατη επανεμφάνιση επί σκηνής της Joni Mitchell, παρά τα προβλήματα υγείας, έδειξε ότι και υπό αυτές τις συνθήκες παραμένει ένα εμβληματικό πρόσωπο της γυναικείας τραγουδοποιίας που γνωρίζει τώρα ευρεία αποδοχή από τις νεότερες γενιές και δικαίως. Η επιδραστικότητα της στην παρουσία αλλά και την έμπνευση των γυναικών μουσικών ήταν πάντα μεγάλη και είναι από τις δημιουργούς που άνοιξαν την πόρτα για να περάσουν πολλές σπουδαίες γυναίκες της μουσικής από την δεκαετία του ’70 ως και τις μέρες μας.

Η εκτεταμένη επανακυκλοφορία των δίσκων της και του αρχειακού της υλικού συνεχίζεται και τώρα ήρθε η σειρά της εποχής μετά το θρυλικό άλμπουμ Blue με την επανακυκλοφορία των 4 άλμπουμ της που ακολούθησαν αυτόν τον εμβληματικό δίσκο και πιο συγκεκριμένα: For The Roses (1972), Court And Spark (1974), το διπλό live Miles Of Aisles (1974) και The Hissing Of Summer Lawns (1975).

Τα 4 άλμπουμ θα κυκλοφορήσουν σε μία κασετίνα της οποίας το εξώφυλλο έχει ζωγραφήσει η ίδια η Joni Mitchell (άλλωστε εδώ και χρόνια τα εξώφυλλα των δίσκων της προέρχονται από ζωγραφιές της) στις 23 Σεπτεμβρίου σε 4απλό cd ή 5απλό βινύλιο. Στα σκαριά και η συνέχεια της σειράς αρχειακού υλικού με το Joni Mitchell Archives Vol. 3, που θα κυκλοφορήσει το 2023 και θα περιλαμβάνει ηχογραφήσεις που έγιναν την ίδια περίοδο με τα 4 αυτά άλμπουμ.

3. Tom Waits – Alice και Blood Money

Ακριβώς 20 χρόνια πριν ο Tom Waits -σε συνεργασία με την γυναίκα του Kathleen Brennan- κυκλοφορούσε 2 από τα πιο χαρακτηριστικά άλμπουμ της νεότερης περιόδου του. Προσπάθησε να διαφοροποιήσει τον ήχο του όσον αφορά στα έγχορδα και στον τρόπο που αυτά ακούγονταν αλλά και να περιγράψει -όπως έλεγε ο ίδιος- «τρομερά πράγματα με τραγούδια που ακούγονται όμορφα». Οι επανακυκλοφορίες θα γίνουν στις 7 Οκτωβρίου αποκλειστικά σε βινύλιο, ένα μπλε και ένα κόκκινο και θα περιλαμβάνουν επιπλέον υλικό από ζωντανές ηχογραφήσεις όπως το: “All the World Is Green” από το Blood Money, ηχογραφημένο ζωντανά στο Μιλάνο ή μια πιάνο εκδοχή του: “Fish and Bird” από το Alice, ηχογραφημένο στο Λονδίνο το 2004.

4. Sandy Denny – Four Studio Albums

Παρ’ ότι δεν ζει εδώ και χρόνια (ανήκει σε αυτή την μυθική κατηγορία των μουσικών που πέθαναν γύρω στα 30), ο χρόνος είναι ανίκανος να την νικήσει και πάντα θα μνημονεύεται σαν μία από τις σπουδαιότερες γυναίκες τραγουδοποιούς της Γηραιάς Αλβιώνος.

Μετά το σύντομο πέρασμα της από τους Fairport Convention στα τέλη της δεκαετίας του ’60 κι αφού δημιούργησε και διέλυσε τους Fotheringay τόσο γρήγορα που δεν το κατάλαβε κανείς, ακολούθησε σόλο καριέρα και πρόλαβε να κυκλοφορήσει 4 άλμπουμ πριν φύγει από τη ζωή το 1978. Αυτοί οι 4 δίσκοι επανακυκλοφορούν σε βινύλιο μετά από χρόνια κι αυτό θα γίνει σταδιακά ξεκινώντας από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Πρόκειται για τους δίσκους: The North Star Grass Man And The Ravens, Sandy, Like An Old-Fashioned Waltz και Rendezvous.

5. Elvis Presley – Elvis On Tour

Ο Elvis μπορεί να ζει… αλλά δεν κάνει πιά συναυλίες. Έχει το ενδιαφέρον της λοιπόν μία κασετίνα που αποτυπώνει μέρος μιας περιοδείας του το 1972. Σε 6 cd και ένα blu-ray έχει συγκεντρωθεί ζωντανά ηχογραφημένο (και μαγνητοσκοπημένο) υλικό από τις εμφανίσεις του σε Virginia, North Carolina και Texas.

Τα 4 cds περιλαμβάνουν αντίστοιχες συναυλίες του, το 5ο και το 6ο ζωντανές ηχογραφήσεις που έγιναν στο στούντιο της RCA λίγο πριν ξεκινήσει η περιοδεία, ενώ το blu-ray περιέχει το βραβευμένο ντοκιμαντέρ (με τον ίδιο τίτλο) των Pierre Adidge και Robert Abel που ακολούθησαν τον Elvis και κατέγραψαν αυτή την περιοδεία. Επειδή σε αυτές τις συλλογές/επανακυκλοφορίες συχνά υπάρχει πολύ υλικό που έχει εμφανιστεί και στο παρελθόν, είναι ενδιαφέρον πως εδώ τα 96 από τα 145 συνολικά τραγούδια που περιλαμβάνονται στην κασετίνα, είναι ακυκλοφόρητα σε αυτή την εκδοχή που εμφανίζονται. Το box-set έχει ως εξώφυλλο την επίσημη αφίσα του ντοκιμαντέρ: Elvis On Tour που πρωτοκυκλοφόρησε το 1973.

6. Eric Clapton - The Complete Reprise Studio Albums Volume 1

Στα τέλη Σεπτεμβρίου θα κυκλοφορήσει μία κασετίνα που θα περιλαμβάνει 6 άλμπουμ βινυλίου (τα 5 διπλά) που αφορούν επίσημους δίσκους του εμβληματικού κιθαρίστα και ένα ακόμη με τίτλο Rarities Volume 1 (1983-1998) με σπάνιο υλικό από την περίοδο της δεκαετίας του ’80 αλλά και του ’90 που ο Clapton δημιουργούσε προσπαθώντας να παλέψει και με τους δαίμονες του.

Πρόκειται για το μονό Money & Cigarettes (1983) και για τα διπλά άλμπουμ Behind The Sun (1985) , August (1986), Journeyman (1989), From The Cradle (1994) και Pilgrim (1998).

Το ότι πρόκειται για την κυκλοφορία: Vol. 1 είναι λογικό -κάποια στιγμή- να ακολουθήσει και η Vol. 2 με τους υπόλοιπους δίσκους του Eric Clapton, από το τέλος της δεκαετίας του ’90 μέχρι τις μέρες μας.

7. Paul Weller – Modern Classics

Το 1998 κυκλοφόρησε η πρώτη «αποτίμηση» της σόλο καριέρας του Paul Weller με ένα best of που περιλάμβανε τα σινγκλάκια και τα πιο πετυχημένα του τραγούδια της περιόδου 1991-1998 όπως: “Into Tomorrow”, “Uh Huh Oh Yeh”, “The Changingman”, “You Do Something To Me”, “Mermaids” και πολλά άλλα.

Τότε η κυκλοφορία έγινε -φυσικά- σε cd ενώ τώρα η επανέκδοση θα γίνει σε βινύλιο και θα συνοδεύεται από έναν ακόμη δίσκο με τίτλο: “Live Classics” που θα περιλαμβάνει μία ζωντανή ηχογράφηση που έγινε στο Victoria Park του Λονδίνου.