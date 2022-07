Μπορεί το καλοκαίρι η μουσική παραγωγή να κατεβάζει στροφές, όμως οι αναμνήσεις δεν σταματούν ποτέ. Έτσι μέσα στο κατακαλόκαιρο υπάρχουν μερικές ενδιαφέρουσες κασετίνες, box-set, επετειακές επανεκδόσεις και ειδικές κυκλοφορίες για να μας θυμίζουν πως το ένδοξο παρελθόν της ποπ κουλτούρας είναι πραγματικά ανεξάντλητο και πάρα πολύ πλούσιο.

Κι όπως λέω κάθε φορά, μπορεί οι εποχές να είναι δύσκολες για τέτοιες αγορές -που συχνά δεν είναι καθόλου προσιτές- αλλά τίποτα δεν μας εμποδίζει να χαζεύουμε αντικείμενα του πόθου.

1) Blondie - Against the Odds: 1974-1982

Όλη η μουσική ιστορία των Blondie στην κασετίνα Against the Odds: 1974 – 1982 που θα κυκλοφορήσει τον Αύγουστο και θα περιλαμβάνει και τα 6 studio albums του συγκροτήματος Blondie, Plastic Letters, Parallel Lines, Eat to the Beat, Autoamerican και The Hunter. Στο box-set θα περιέχονται ακόμη γύρω περίπου 50 demos -ανάμεσα τους και η πρώτη ever ηχογράφηση του γκρουπ-, διαφορετικές εκτελέσεις και σπάνια τραγούδια, αναλυτική παρουσίαση όλων των τραγουδιών από τα μέλη του συγκροτήματος, σχόλια από τους παραγωγούς των δίσκων και πλούσιο φωτογραφικό υλικό.

2) NEU! – NEU!

Με αφορμή την συμπλήρωση 50 χρόνων από την κυκλοφορία του θρυλικού πρώτου άλμπουμ των NEU! (με τίτλο το όνομα τους), έχει προγραμματιστεί μία επετειακή επανέκδοση για των δίσκο των Michael Rother και Klaus Dinger. Το box-set (σε βινύλιο και cd) θα περιλαμβάνει τους 3 πρώτους δίσκους του γκρουπ καθώς και έναν ακόμη δίσκο/αφιέρωμα με γνωστά συγκροτήματα και μουσικούς να κάνουν remix σε συνθέσεις των NEU! (δες παρακάτω την λίστα) Αξίζει να αναφέρουμε πως πριν από την κυκλοφορία αυτής της κασετίνας, που θα γίνει τον Σεπτέμβριο, θα έχει προηγηθεί η κυκλοφορία του πρώτου τους άλμπουμ σε κασέτα και picture disc.

Neu! Tribute Album Tracklist

01 Im Glück - (The National)

02 Weissensee - (Fink)

03 Super - (Mogwai)

04 4+1=5 – (Alexis Taylor)

05 Hallogallo - (Stephen Morris και Gabe Gurnsey)

06 Lieber Honig - (Yann Tiersen)

07 Super - (Man Man)

08 Negativland - (Idles)

09 Zum Herz - (Guerilla Toss)

10 After Eight - (They Hate Change)

3) Lou Reed – Words & Music, May 1965

Αν ζούσε θα συμπλήρωνε 80 χρόνια ζωής, όμως είναι από τις περιπτώσεις μουσικών που το αποτύπωμα του θα κάνει πολλά χρόνια να ξεχαστεί ούτως ή άλλως. Με την φροντίδα της Laurie Anderson θα κυκλοφορήσει ένα μουσικό υλικό του Lou Reed που θα μας πάει πίσω στα πρώτα δύσκολα χρόνια, τότε που αυτό που ήθελε να κάνει το αντιμετώπιζαν όλοι με επιφύλαξη. Να θυμίσω πως ακόμη κι όταν κυκλοφόρησε η περίφημη «μπανάνα» αντιμετωπίστηκε μάλλον αρνητικά.

Στο τέλος Αυγούστου θα κυκλοφορήσει αυτό το πολύ ενδιαφέρον άλμπουμ που θα περιλαμβάνει πρώιμες εκτελέσεις γνωστών -από τους Velvets- τραγουδιών που ηχογραφήθηκαν σε κασέτες από τον John Cale, όπως είναι τα “Heroin”, “Pale Blue Eyes” και “I’m Waiting For The Man”. Ακόμη θα περιέχονται τραγούδια εντελώς ακυκλοφόρητα όπως τα “Buttercup Song”, “Buzz Buzz Buzz” και “Stockpile”. Το album Words & Music, May 1965 θα κυκλοφορήσει σε όλα τα γνωστά φορμά, βινύλιο, cd, κασέτα, ακόμη και 8 track! Ακόμη θα υπάρξει και μία ειδική έκδοση τριπλού βινυλίου που θα βγει σε 7.500 κόπιες με δύο 12ιντσα και ένα έξτρα 7ιντσο που θα περιέχει 6 τραγούδια που δεν είναι γνωστά όπως η διασκευή του “Don’t Think Twice, It’s All Right” του Dylan.

Όλα θα συνοδεύονται από βιβλιαράκι 28 σελίδων που θα περιέχει στίχους, αρχειακό υλικό και φωτογραφίες καθώς και μία επιστολή του Lou Reed στον ποιητή Delmore Schwartz που ήταν και καθηγητής του.

Η έκδοση των 2LP και του 7ιντσου θα περιλαμβάνει τα εξής:

“I’m Waiting For The Man (May 1965 Demo)”

“Men Of Good Fortune (May 1965 Demo)”

“Heroin (May 1965 Demo)”

“Too Late (May 1965 Demo)”

“Buttercup Song (May 1965 Demo)”

“Walk Alone (May 1965 Demo)”

“Buzz Buzz Buzz (May 1965 Demo)”

“Pale Blue Eyes (May 1965 Demo)”

“Stockpile (May 1965 Demo)”

“Wrap Your Troubles In Dreams (May 1965 Demo)”

“I’m Waiting For The Man (May 1965, διαφορετική εκτέλεση)”

7ιντσο:

“Gee Whiz (1958 δοκιμή)”

“Baby, Let Me Follow You Down (1963/4 σπιτική ηχογράφηση)”

“Michael, Row The Boat Ashore (1963/4 σπιτική ηχογράφηση)”

“Don’t Think Twice, It’s All Right (1963/4 σπιτική ηχογράφηση)”

“W & X, Y, Z Blues (1963/4 σπιτική ηχογράφηση)”

“Lou’s 12-Bar Instrumental (1963/4 σπιτική ηχογράφηση)

4) Little Feat – Waiting For Colombus

Σε ένα μήνα από τώρα το θρυλικό διπλό live άλμπουμ των Little Feat Waiting For Columbus, που πρωτοκυκλοφόρησε το 1978, θα βγει σε μία επετειακή επανέκδοση για τα 45 χρόνια του.

Το box-set θα περιέχει συνολικά 8 cd με τα 2 να περιέχουν το άλμπουμ και τα υπόλοιπα 6 να περιλαμβάνουν ηχογραφήσεις από συναυλίες που έγιναν την ίδια περίοδο. Φυσικά θα υπάρξει και έκδοση βινυλίου με 2 LP, όπως αρχικά είχε κυκλοφορήσει. Τo Waiting For Colombus βασίζεται σε συναυλίες των Little Feat στο Λονδίνο και την Ουάσιγκτον το καλοκαίρι του 1977, ενώ στο επιπλέον υλικό θα υπάρχουν αποσπάσματα από συναυλίες τους σε άλλες πόλεις από την ίδια περιοδεία.

Αξίζει να αναφέρουμε πως η σύνθεση του σπουδαίου αυτού συγκροτήματος -που κατά τη γνώμη μου του άξιζε μεγαλύτερη αναγνώριση από όση κέρδισε- ήταν η καλύτερη που είχε ποτέ και συγκεκριμένα: Lowell George (φωνή και κιθάρα), Paul Barrere (κιθάρα και φωνητικά), Bill Payne (πλήκτρα και φωνητικά), Richie Hayward (τύμπανα και φωνητικά), Sam Clayton (κρουστά και φωνητικά) και Kenny Gradney (μπάσο), ενώ τους συνόδευε και το σύνολο πνευστών, Tower of Power.

5) Paul McCartney – McCartney I, II & III

Ο πιο πρόσφατος «τίτλος» του είναι: Ο γηραιότερος headliner του Glastonbury και ποιος καλύτερος τρόπος να γιορτάσει τα 80α του γενέθλια, από την κυκλοφορία μίας κασετίνας που θα περιλαμβάνει τα 3 άλμπουμ που φέρουν το όνομα του. Οι δίσκοι: McCartney I, II και III θα βγουν σε cd, σε χρωματιστό και μαύρο βινύλιο και θα περιέχουν σχόλια γραμμένα από τον ίδιο τον McCartney για κάθε άλμπουμ. Η κυκλοφορία θα γίνει την 1η εβδομάδα του Αυγούστου.