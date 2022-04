Οι επανακυκλοφορίες και οι επανεκδόσεις (όπως άλλωστε και οι δίσκοι με τις διασκευές) είναι πιά μια «αυτόνομη» βιοτεχνία μέσα στη μουσική βιομηχανία. Αφορμές πάντα υπάρχουν: Ξεχασμένοι δίσκοι, κυκλοφορίες για τα 50, τα 30, τα 25, τα 10 χρόνια, χαμένα άλμπουμ, δίσκοι που δεν κυκλοφόρησαν ποτέ πριν σε βινύλιο, βινύλια που δεν έχουν κυκλοφορήσει ποτέ σε cd ή σε κασέτα και πάει λέγοντας.

Τι κι αν το καλοκαίρι είναι προ των πυλών. Η βιοτεχνία αυτή δεν σταματάει να δουλεύει ποτέ και για το επόμενο διάστημα έχει προγραμματίσει μερικές ακόμη επανακυκλοφορίες άξιες λόγου. Όρεξη να έχετε να χαζεύετε…

1. Various Artists - Notes From The Underground: Radical Music Of The 20th Century

Το τι είναι “radical music” είναι μια υπόθεση που σηκώνει πολύ συζήτηση και -εν πολλοίς- έχει και αρκετά υποκειμενικά στοιχεία κι έτσι η απόπειρα της Cherry Red να δημιουργήσει μία συλλογή 4ων cd με την «πρωτοποριακή» μουσική του 20ου αιώνα, εύκολα μπορεί να αμφισβητηθεί αλλά σαφώς πιο εύκολα μπορεί να χαρακτηριστεί ενδιαφέρουσα και περιεκτική. Υποθέτω πως η πρόθεση της εταιρίας και όσων επιμελήθηκαν την συλλογή αυτή, ήταν να φανερώσουν στο σύνηθες ακροατήριο της ποπ κουλτούρας και των κυκλοφοριών της Cherry Red κάτι έξω από τα αναμενόμενα που θα μπορούσε να είναι π.χ. ο Frank Zappa, o Brian Eno ή ο Captain Beefheart.

Σε αυτήν την συλλογή όμως συναντάμε από τον Stravinsky το “Rite of Spring”, το “Déserts” του Edgard Varèse, από τον Edith Sitwell το “Façade”, από τον Arnold Schoenberg το “Pierrot Lunaire”, καθώς και ηχογραφήσεις για προπαρασκευασμένο πιάνο του John Cage από την δεκαετία του 1940. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά καθώς η συλλογή περιλαμβάνει ακόμη και Μίκη Θεοδωράκη από την Ηλέκτρα, κινηματογραφική μουσική από την συνεργασία του Luis Bunuel με τον Dali, το ποίημα του Allen Ginsberg: “Howl”, καθώς και συνθέσεις από τους: Miles Davis, Karlheinz Stockhausen, John Coltrane, Pierre Boulez, Bill Evans, Ravi Shankar, Pierre Schaeffer, Erik Satie, Gustav Mahler, Claude Debussy και Charles Ives. Χωρίς αμφιβολία μία πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση, ειδικά για τον «μέσο ακροατή» της pop/rock/indie/alternative πραγματικότητας, για το τι -μπορεί να- είναι πρωτοποριακός ήχος στον 20ο αιώνα.

2. Nancy Sinatra & Lee Hazlewood – Nancy and Lee

Ένα από τα πιο εμβληματικά ζευγάρια «ένας άνδρας και μία γυναίκα» στην ιστορία της ποπ κουλτούρας κι ένας συνδυασμός που απέδωσε τα μέγιστα στην «ελαφρά μουσική». Όλα ξεκίνησαν το 1968 με αυτό το πρώτο τους άλμπουμ που έχει γίνει πλέον κλασσικό καθώς περιέχει τραγούδια που ο χρόνος δεν τα έχει νικήσει όπως τα "Summer Wine", "Some Velvet Morning", "Elusive Dreams" και "You’ve Lost That Lovin’ Feelin" για το οποίο έχει βάλει και ο Phil Spector το χεράκι του. Οι ενορχηστρώσεις του Billy Strange και η τρομερή ομάδα Wrecking Crew που την αποτελούσαν εξαιρετικοί session μουσικοί του Los Angeles χάρισαν στον δίσκο μία απίστευτη μουσικότητα που στέκει άνετα ακόμη και σήμερα. Η ίδια η Nancy Sinatra εμπλέκεται στην φροντίδα της επανέκδοσης που θα περιλαμβάνει 2 επιπλέον τραγούδια που ηχογραφήθηκαν την ίδια περίοδο, τα "Tired Of Waiting For You" και "Love Is Strange".

Η έκδοση βινυλίου (σε πολλά και διαφορετικά χρώματα εκτός από μαύρο) θα περιλαμβάνει και ένα 20σέλιδο ένθετο με πολλές φωτογραφίες από το προσωπικό αρχείο της Nancy η οποία απαντάει και σε μία σειρά ερωτήσεων για τον δίσκο και τις ηχογραφήσεις. Θα κυκλοφορήσει ακόμη σε cd, σε κασέτα και πιθανότατα ακόμη και σε 8-track!

3. The House of Love – Burn Down The World: The Fontana Years 1989-1993

Μία κασετίνα με 8 cds θα μας θυμίσει ξανά την μουσική ιστορία των House of Love που μπορεί να μην έζησαν πολύ (όσον αφορά στην πρώτη τους περίοδο) αλλά κατόρθωσαν να αφήσουν το στίγμα τους στην δεκαετία του ’90 με τον folk/pop/rock ήχο τους και την ευχάριστη παρουσία τους. Η έκδοση θα περιλαμβάνει τα άλμπουμ The House Of Love (γνωστό και ως The Butterfly Album), Babe Rainbow του 1992 και το Audience With The Mind του 1993. Ακόμη τη συλλογή A Spy in the House of Love η οποία όμως «επεκτείνεται» σε 3 cd για να περιλάβει 46 επί πλέον demos, ζωντανές ηχογραφήσεις, b-sides και ξεχασμένα τραγούδια από το αρχείο της Fontana. Τέλος θα υπάρχουν και 2 live cds με την συναυλία τους στο Leicester το 1990 αλλά και στο Λονδίνο και την Νέα Υόρκη το 1991 και το 1992.

Η έκδοση γίνεται με την επιμέλεια του αρχηγού του γκρουπ Guy Chadwick που δίνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την εποχή και το συγκρότημα αλλά και πλήθος από άγνωστες φωτογραφίες.

4. Yo La Tengo – I Can Hear the Heart Beating as One

Πέρασαν 25 χρόνια αλλά αυτός ο δίσκος ακούγεται άνετα και σήμερα σαν μια πρόσφατη κυκλοφορία. Η επετειακή επανέκδοση του κλασσικού πιά δίσκου των Yo La Tengo από το 1997 θα κυκλοφορήσει σε κίτρινο βινύλιο και η deluxe έκδοση θα περιλαμβάνει επίσης τις ηχογραφήσεις που έκαναν το 1997 για τα περίφημα Peel Sessions αλλά και remix από τους Kevin Shields, μ-Ziq και Tortoise.

5. Elton John – Madman Across The Water

Τα 50 χρόνια είναι το «χρυσό ιωβηλαίο» για τα άλμπουμ που άντεξαν στον χρόνο και γι’ αυτό τον λόγο δικαιούνται μία σούπερ επανέκδοση, όπως έχουμε δει να συμβαίνει κατά κόρον τα τελευταία χρόνια, για all time classic δίσκους της pop/rock ιστορίας. Το Madman Across The Water του Elton John συμπληρώνει φέτος 50 χρόνια από την κυκλοφορία του κι έτσι έρχεται μια κασετίνα με 3 cd και 1 blue-ray ή με 4 βινύλια ή 1 βινύλιο και 2 cd. Διαλέγετε και παίρνετε…

6. Pavement – Slanted & Enchanted

Το συγκρότημα επαναλειτουργεί με καλοκαιρινή περιοδεία μετά από χρόνια σιωπηρής διάλυσης και ταυτόχρονα επανακυκλοφορεί τον πρώτο του δίσκο για να μας θυμίσει ότι είναι ένα γκρουπ που έχει πίσω του 30 χρόνια ιστορίας. Η επανέκδοση του δίσκου που μας έκανε το 1992 να στρέψουμε το κεφάλι μας προς αυτό το ιστορικό alternative συγκρότημα θα κυκλοφορήσει σε πολύχρωμο βινύλιο (είναι άραγε τα "πιτσιλωτά" βινύλια είναι το καινούργιο hype;) και θα συνοδεύεται από μία κασέτα με τίτλο Courting Shutdown Offers που είναι ίδια με την κασέτα με τις demo ηχογραφήσεις που μοίραζαν στις εταιρίες όταν αναζητούσαν ετικέτα για να κυκλοφορήσει αυτό το άλμπουμ.