Εν μέσω πολέμων, καταστροφών, πανδημίας και ενός μέλλοντος που δείχνει όλο και πιο αβέβαιο, το να χαζεύουμε (γιατί να τα αποκτήσουμε γίνεται όλο και πιο δύσκολο) αντικείμενα του πόθου, κασετίνες και πλούσια box sets, είναι ένας τρόπος να ξεχνιόμαστε για λίγο, βολτάροντας στο απέραντο μουσικό σύμπαν και στο ατελείωτο θησαυροφυλάκιο του.

Το ότι κοιτάμε τις βιτρίνες των δισκοπωλείων δεν σημαίνει ότι ξεχνάμε τι συμβαίνει γύρω μας.

1. Roxy Music – Reissue Series

Ξεκινώντας από το πρώτο τους ομότιτλο άλμπουμ, που φέτος συμπληρώνει 50 χρόνια από την πρώτη του κυκλοφορία, οι Roxy Music θα επανακυκλοφορήσουν και τα 8 στούντιο άλμπουμ που έχουν κυκλοφορήσει. Η αρχή θα γίνει την 1η Απριλίου και πολύ σύντομα θα ακολουθήσει ο δεύτερος δίσκος τους, For Your Pleasure. To remaster σε μισή ταχύτητα γίνεται στα θρυλικά Abbey Road Studios και τα εξώφυλλα θα είναι τα ίδια με τις αρχικές εκδόσεις.

2. Al Stewart – The Admiralty Lights: Complete Studio, Live and Rare 1964-2009

Μία καριέρα 60 χρόνων χρειάζεται 50 cd για να χωρέσει, σε μία κασετίνα που θα κυκλοφορήσει σε 2.000 αντίτυπα. Τα 21 στούντιο άλμπουμ του σπουδαίου τραγουδοποιού Al Stewart με τα αυθεντικά τους εξώφυλλα και με νέα ηχητική επεξεργασία από τις αρχικές μπομπίνες και ακόμη 18 cd με ζωντανά ηχογραφημένο υλικό, 3 με τις ηχογραφήσεις που έκανε για το BBC από το 1965 ως το 1972, καθώς και 8 cd με σπάνιο υλικό από demos και ακυκλοφόρητα. Και φυσικά μια τέτοια έκδοση δεν θα μπορούσε παρά να συνοδεύεται από ένα βιβλίο 160 σελίδων με πολλές και σπάνιες φωτογραφίες, αφίσες, flyer και πολλές πληροφορίες για αυτή την σπουδαία διαδρομή.

3. Suzi Quatro – The Rock Box 1973-1979: The Complete Recordings

Μία σύντομη αλλά έντονη καριέρα από μία εποχή που τα «ροκ κορίτσια» ήταν ακόμη ένα εξωτικό είδος, σε έναν απολύτως ανδροκρατούμενο χώρο. Μεγαλώνοντας στην «αυτοκινητούπολη» του Detroit, που -όπως έχει πει και ο Iggy Pop- ο θόρυβος από τα εργοστάσια τον ενέπνευσε για τον ήχο του, η Suzi έμπλεξε με την μουσική από μικρή και δημιούργησε ένα γκρουπ με τις 2 αδελφές της αλλά στις αρχές της δεκαετίας του ’70 ο παραγωγός Mickie Most την ξεχώρισε όταν έπαιζε μπάσο στους Cradle.

Μέσα στη δεκαετία του ’70 κυκλοφόρησε 6 δίσκους: Suzi Quatro (1973), Quatro (1974), Your Mamma Won’t Like Me (1975), Aggro-Phobia (1977) If You Knew Suzi (1978) and Suzi…and Other Four Letter Words (1979) και γνώρισε μεγάλη αποδοχή, κυρίως στην Αγγλία και την Ευρώπη αλλά λιγότερο στις ΗΠΑ. Με μια δεκάδα τραγούδια της να ανεβαίνουν στα charts, στην ουσία μέσα σε μία 5ετία, η Suzi Quatro έγινε το πιο πετυχημένο ροκ κορίτσι της εποχής και η αγαπημένη της mainstream πραγματικότητας. Σύντομα όλο αυτό τελείωσε, η Suzi πέρασε στο περιθώριο για να γίνει σταδιακά cult από τις επόμενες γενιές.

Η κασετίνα θα περιλαμβάνει 7 cd και ένα dvd και εκτός από τους 6 δίσκους της, θα υπάρχει επιπλέον υλικό, το live άλμπουμ Live and Kickin’ καθώς και οπτικό υλικό από τηλεοπτικές εμφανίσεις, βιντεοκλίπ και αποσπάσματα από την συναυλία της στην Ιαπωνία το 1975. Ένα βιβλίο 56 σελίδων με πολλά βιογραφικά στοιχεία, φωτογραφίες και αφίσες θα συνοδεύει την έκδοση που θα είναι υπογεγραμμένη από την Suzi.

4. Neil Young – Official Release Series Vol. 4

Η γνωστή επίσημη/ανεπίσημη σειρά κυκλοφοριών από το -πλούσιο απ’ ότι φαίνεται- σεντούκι του Neil Young φτάνει αισίως στο Νο4 και αφορά κυρίως στη δεκαετία του ’80, μία περίοδο δηλαδή που δεν τον βρίσκει και σε πολύ δημιουργική φόρμα. Υλικό και σπάνιες ηχογραφήσεις από την εποχή δίσκων όπως Hawks & Doves (1980), Re•ac•tor (1981) και This Note’s for You (1988) αλλά και από το ΕΡ Eldorado και είχε κυκλοφορήσει μόνο στην Ιαπωνία και την Αυστραλία. Η κασετίνα θα κυκλοφορήσει είτε με 4 δίσκους βινυλίου είτε με 4 cd και φυσικά με την ίδια αισθητική των προηγούμενων κυκλοφοριών.

Όπως είπαμε όμως το σεντούκι είναι μεγάλο. Συνεχίζεται λοιπόν και η σειρά Official Bootleg Series με 3 ακόμη δίσκους με ηχογραφήσεις από ζωντανές εμφανίσεις του Neil Young την δεκαετία του ’70. Πρόκειται για τους δίσκους Royce Hall (σόλο ακουστική εμφάνιση στο UCLA το 1971) και Dorothy Chandler Pavilion (η τελευταία εμφάνιση από την ίδια περιοδεία) καθώς και Citizen Kane Jr. Blues (από εμφάνιση του το 1974 στη Νέα Υόρκη).

5. Broadcast – Maida Vale Sessions/Microtronics Vol. 1&2/Mother Is the Milky Way

Μπορεί να μην έζησε πολύ και να μην άφησε πίσω του πλούσιο έργο αλλά αυτό το γκρουπ από το Birmingham που τράφηκε δημιουργικά από την σχέση της Trish Keenan και του James Cargill και συνεργάστηκε με την Warp, δημιούργησε ένα ενδιαφέρον και γοητευτικό μουσικό σύμπαν που περιλάμβανε pop ψυχεδέλεια, ηλεκτρονικές αναζητήσεις, σινεφίλ αναφορές και αισθητικό μοντερνισμό. Κυκλοφόρησαν (στην ουσία) 3 άλμπουμ στις αρχές του 21ου αιώνα και ο ξαφνικός θάνατος της Trish στην ουσία ακύρωσε το συγκρότημα.

Εδώ η Warp συγκεντρώνει διαφόρων ειδών και περιόδων ηχογραφήσεις και demo, αναζητήσεις και πειραματισμούς, πρωτόλεια τραγουδιών αλλά και σύντομα μουσικά θέματα (Microtronics) και μας προσφέρει μία εικόνα του ντουέτου/συγκροτήματος που δείχνει το βάθος, την ουσία και την γοητεία των μουσικών τους αναζητήσεων.