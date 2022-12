Είδες την «ψωμιέρα» των Beatles και τρελάθηκες; Είδες το «ψυγείο» των Residents και είπες «αυτό πρέπει να το αποκτήσω τώρα», Προσπάθησες να πιάσεις σταθμούς με το «ραδιόφωνο» της Mercury; Το ξύλινο κουτί με τα σύνεργα μαύρης μαγείας των Sepultura το ψάχνεις ακόμη; Τότε καταλαβαινόμαστε και… συνέχισε να διαβάζεις.

Η ποπ κουλτούρα ξέρει να παίζει με τα νεύρα μας και με το memorabilia. Να φτιάχνει κασετίνες, box sets και επανεκδόσεις που είναι αντικείμενα του πόθου, που συνοδεύονται από λευκώματα, από αφίσες, από flyers, από βιβλία, που τα θέλεις τώρα και τα θέλεις όλα.

Βέβαια τα περισσότερα από αυτά είναι σε τιμές απαγορευτικές, ενώ δεν είναι λίγα αυτά που ξεπουλάνε πριν καν κυκλοφορήσουν και άντε να τα βρεις μετά.

Όμως τίποτα δεν μας εμποδίζει να τα χαζεύουμε, να τα «ζαχαρώνουμε», να σκεφτόμαστε ότι κάποιος μπορεί να μας τα κάνει δώρο για τα Χριστούγεννα.

Λέμε τώρα...

Paul McCartney – The 7’’ Singles

Ένα ξύλινο κιβώτιο γεμάτο με 80 σινγκλάκια από την ιστορία μιας καριέρας που μετράει μισό αιώνα ζωής. Ε! και να μην σου αρέσει ιδιαίτερα ο καλλιτέχνης το κουτάκι το θέλεις σαν τρελός, αν με εννοείς…

Από την άλλη, αν είσαι φανατικός του Paul McCartney, κυκλοφόρησε κι αυτό…

Paul McCartney – McCartney I, II & III

Τα 3 άλμπουμ που φέρουν το όνομα του επανακυκλοφόρησαν φέτος σε CD, σε χρωματιστό και μαύρο βινύλιο με σχόλια γραμμένα από τον ίδιο.

Alan Parsons Project – Complete Albums Collection Box Set

Κι άλλο κουτάκι, αυτή τη φορά χάρτινο αλλά γεμάτο από τα 11 άλμπουμ του θρυλικού Alan Parsons και της παρέας του, επεξεργασμένα στα θρυλικά Abbey Road Studios (εκεί που ο κύριος αυτός πέρασε πολλά χρόνια της ζωής του). Όσα θα διατεθούν από το site του συγκροτήματος, είναι και υπογεγραμμένα!

Van Der Graaf Generator - H to He Who Am the Only One / Pawn Hearts / Godbluff / Still Life

Αν αξίζει να έχεις 4 άλμπουμ των Van Der Graff, τότε σίγουρα είναι αυτά. Αποτυπώνουν με τον καλύτερο τρόπο το δημιουργικό πνεύμα του γκρουπ, τις μουσικές τους αναζητήσεις, τον ποιητικό λόγο και την ιδιαίτερη φωνή του Peter Hammill και πιστοποιούν το πόσο σπουδαίο συγκρότημα υπήρξαν. Παρόλο που, γενικά, είναι καταχωρημένοι ως ένα συγκρότημα του progressive rock εν τούτοις είναι μία ιδιαίτερη περίπτωση, ένα μουσικό σύνολο που οι αναζητήσεις του έφτασαν ως την jazz, την avant garde, την πειραματική μουσική κι όλα αυτά συνδυασμένα με μία μελωδική και σκοτεινή τραγουδοποιία υψηλής αισθητικής. Παρά το υψηλό τους επίπεδο, το οποίο αποτυπώνεται απολύτως σε αυτούς τους 4 δίσκους, έμειναν στην ουσία ένα «περιθωριακό» συγκρότημα που στην Αγγλία δεν βρήκε ποτέ ιδιαίτερη ανταπόκριση αλλά έγινε αποδεκτό κυρίως έξω από την πατρίδα τους και σε χώρες όπως η Ιταλία ή η Ελλάδα.

Η σύνθεση του γκρουπ στα συγκεκριμένα άλμπουμ έχει ως εξής: Peter Hammill – κιθάρα και φωνή, Hugh Banton - πλήκτρα, Guy Evans - τύμπανα και David Jackson - σαξόφωνα. Αυτή η ιδιότυπη σύνθεση χωρίς μπάσο (που το υποκαθιστούσαν κυρίως τα πλήκτρα και ενίοτε η κιθάρα), έδωσε στο συγκρότημα μία άλλου είδους ελευθερία για πειραματισμούς που αποδείχτηκαν πολύ πιστικοί και με αντοχή στο χρόνο.Η νέα τεχνική επεξεργασία, τα επί πλέον τραγούδια και το βιβλιαράκι που συνοδεύει την έκδοση, με πολλές σπάνιες φωτογραφίες, κάνουν αυτή την κυκλοφορία από τις πιο ενδιαφέρουσες της χρονιάς.

T. Rex – 1972

Χωρίς αμφιβολία το 1972 ήταν η χρονιά των T. Rex και του Mark Bolan. Το glam rock, το glitter, το ανδρογυνικό στιλ και η σκηνική θεατρικότητα έβγαιναν στο προσκήνιο. Τη χρονιά εκείνη το συγκρότημα κυκλοφορούσε το εμβληματικό του άλμπουμ The Slider και με αφορμή τα 50ά του γενέθλια επανακυκλοφορησε σε μία εντυπωσιακή κασετίνα των 5 CDs ή των 6 έγχρωμων βινυλίων, ενώ υπάρχει και μία περιορισμένη έκδοση υπογεγραμμένη από τον Tony Visconti που ήταν ο παραγωγός του δίσκου.

Το 1972 οι T. Rex γνώριζαν μεγάλη επιτυχία με τραγούδια του δίσκου όπως το “Metal Guru” και το "Telegram Sam”, έπαιζαν σε sold out συναυλίες στην Αγγλία (αποτυπωμένες και σε εικόνα με σκηνοθέτη τον Ringo Starr), περιόδευαν στην Αμερική, όπου ο Mark Bolan τραγουδούσε μικρά ακουστικά σετ σε ραδιοφωνικούς σταθμούς για promo, ενώ ηχογράφησαν και για το BBC ή το Top of the Pops.

Όλο αυτό το υλικό, από κάθε δραστηριότητα του γκρουπ το 1972, συνοδεύει την επανέκδοση του The Slider. Την έκδοση αυτής της κασετίνας συνοδεύει ένα βιβλιαράκι με πολλές ανέκδοτες φωτογραφίες του Keith Morris από αυτή την περίοδο του γκρουπ αλλά και επεξηγηματικά κείμενα από τον Tony Visconti και τον Mark Paytress που είναι ο εντεταλμένος βιογράφος του Mark Bolan.

Ornette Coleman – Round Trip

Ένας από τους πιο σπουδαίους και χαρισματικούς σαξοφωνίστες της jazz o Ornette Coleman έχει γράψει ιστορία με την προσωπική του μουσική δραστηριότητα αλλά και με τις συνεργασίες του. Ο -όχι και τόσο γενναιόδωρος- Miles Davis έχει πει γι’ αυτόν: «Το μεγάλο καλό που είχε ο Ornette Coleman ήταν ότι οι μουσικές ιδέες και οι μελωδίες του ήταν ανεξάρτητες από στυλ, κι έτσι ανεξάρτητες όπως ήτανε, σε κάνανε να βγάζεις πράγματα, λειτουργώντας αυθόρμητα…».

Την δεκαετία του ’60 ο Coleman ηχογραφούσε για την θρυλική Blue Note κυκλοφορόντας μερικά σπουδαία άλμπουμ τα οποία επανακυκλοφορούν σε μία κασετίνα. Πρόκειται για τους δίσκους: At the Golden Circle Vol. 1 & Vol. 2, The Empty Foxhole, New York Is Now, Love Call, ενώ περιλαμβάνεται και ο δίσκος του Jackie McLean: New and Old Gospel στο οποίο παίζει τρομπέτα και όχι σαξόφωνο (κάτι που φυσικά δεν άρεσε στον Davis).

Robert Fripp – Music for Quiet Moments

Μπορεί όταν σκεφτόμαστε την ambient πρωτοπορία ο Brian Eno να μας έρχεται πιο εύκολα στο μυαλό αλλά ο σπουδαίος Robert Fripp έχει κάνει εξ ίσου σημαντική δουλειά σε αυτό το είδος και δεν είναι τυχαίο που οι δυo τους έχουν συνεργαστεί στα εξαιρετικά άλμπουμ No Pussyfooting και Evening Star.

Την εποχή της καραντίνας ο Fripp έκανε έντονη την παρουσία του με τις «σπιτικές» εμφανίσεις μέσω διαδικτύου είτε μόνος είτε με την γυναίκα του Toyah Willcox. Μέρος αυτών των εμφανίσεων βασίστηκε στη δουλειά που έχει κάνει πάνω στην ambient μουσική, παρουσιάζοντας κάθε εβδομάδα και μία σύνθεση του, για τις 52 εβδομάδες του χρόνου, από την άνοιξη του 2020 ως την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Φέτος κυκλοφόρησε μία κασετίνα με 52 συνθέσεις του σε 8 CD που περιλαμβάνουν ambient μουσική ηχογραφημένη ζωντανά σε διάφορες συναυλίες του στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ (Παρίσι, Ρώμη, Ανόβερο, Όσλο, Άμστερνταμ, Βοστώνη, Σικάγο, Νάσβιλ, κλπ.) την περίοδο από το 2004 ως το 2015. Η συλλογή είναι εξαιρετική και αναδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο τη θαυμάσια δουλειά που έχει κάνει ο Robert Fripp πάνω σε αυτό το μουσικό είδος και επειδή είναι -ως γνωστόν- ένας πολυσχιδής μουσικός είτε μόνος του είτε με τους King Crimson και τις ενδιάμεσες συνεργασίες, κυκλοφόρησε και μία ακόμη πλούσια κασετίνα με 28 (!) CDs που έχει τίτλο: “The Exposure”, αφορά την περίοδο 1978-1980 και τις ηχογραφήσεις που έκανε εκείνη την εποχή για τον ομότιτλο δίσκο.

Roxy Music – Reissue Series

Ξεκινώντας από το πρώτο τους ομότιτλο άλμπουμ, που φέτος συμπληρώνει 50 χρόνια από την πρώτη του κυκλοφορία, οι Roxy Music θα επανακυκλοφορήσουν και τα 8 στούντιο άλμπουμ που έχει ηχογραφήσει το συγκρότημα. Η αρχή έγινε την 1η Απριλίου και μέσα στη χρονιά ακολούθησε και ο δεύτερος δίσκος τους: For Your Pleasure. To remaster σε μισή ταχύτητα γίνονται στα θρυλικά Abbey Road Studios και τα εξώφυλλα θα είναι τα ίδια με τις αρχικές εκδόσεις.

Al Stewart – The Admiralty Lights: Complete Studio, Live and Rare 1964-2009

Μία καριέρα 60 χρόνων χρειάζεται 50 CD για να χωρέσει, σε μία κασετίνα που κυκλοφόρησε μόλις σε 2.000 αντίτυπα. Τα 21 στούντιο άλμπουμ του σπουδαίου τραγουδοποιού Al Stewart με τα αυθεντικά τους εξώφυλλα και με νέα ηχητική επεξεργασία από τις αρχικές μπομπίνες και ακόμη 18 CD με ζωντανά ηχογραφημένο υλικό, 3 με τις ηχογραφήσεις που έκανε για το BBC από το 1965 ως το 1972, καθώς και 8 cd με σπάνιο υλικό από demos και ακυκλοφόρητα. Και φυσικά μια τέτοια έκδοση δεν θα μπορούσε παρά να συνοδεύεται από ένα βιβλίο 160 σελίδων με πολλές και σπάνιες φωτογραφίες, αφίσες, flyer και πολλές πληροφορίες για αυτή την σπουδαία διαδρομή.

Suzi Quatro – The Rock Box 1973-1979: The Complete Recordings

Μία σύντομη αλλά έντονη καριέρα από μία εποχή που τα «ροκ κορίτσια» ήταν ακόμη ένα εξωτικό είδος, σε έναν απολύτως ανδροκρατούμενο χώρο. Μεγαλώνοντας στην «αυτοκινητούπολη» του Detroit, που -όπως έχει πει και ο Iggy Pop- ο θόρυβος από τα εργοστάσια τον ενέπνευσε για τον ήχο του, η Suzi έμπλεξε με την μουσική από μικρή και δημιούργησε ένα γκρουπ με τις δύο αδελφές της αλλά στις αρχές της δεκαετίας του ’70 ο παραγωγός Mickie Most την ξεχώρισε όταν έπαιζε μπάσο στους Cradle.

Μέσα στη δεκαετία του ’70 κυκλοφόρησε 6 δίσκους: Suzi Quatro (1973), Quatro (1974), Your Mamma Won’t Like Me (1975), Aggro-Phobia (1977), If You Knew Suzi (1978) και Suzi…and Other Four Letter Words (1979) και γνώρισε μεγάλη αποδοχή, κυρίως στην Αγγλία και την Ευρώπη αλλά λιγότερο στις ΗΠΑ. Με μια δεκάδα τραγούδια της να ανεβαίνουν στα charts, στην ουσία μέσα σε μία 5ετία, η Suzi Quatro έγινε το πιο πετυχημένο ροκ κορίτσι της εποχής και η αγαπημένη της mainstream πραγματικότητας. Σύντομα όλο αυτό τελείωσε, η Suzi πέρασε στο περιθώριο για να γίνει σταδιακά cult από τις επόμενες γενιές.

Η κασετίνα περιλαμβάνει 7 CD και ένα DVD και εκτός από τους 6 δίσκους της, θα υπάρχει επιπλέον υλικό, το live άλμπουμ Live and Kickin’ καθώς και οπτικό υλικό από τηλεοπτικές εμφανίσεις, βιντεοκλίπ και αποσπάσματα από την συναυλία της στην Ιαπωνία το 1975. Ένα βιβλίο 56 σελίδων με πολλά βιογραφικά στοιχεία, φωτογραφίες και αφίσες θα συνοδεύει την έκδοση που είναι υπογεγραμμένη από την ίδια.

Neil Young – Official Release Series Vol. 4

Η γνωστή επίσημη/ανεπίσημη σειρά κυκλοφοριών από το -πλούσιο απ’ ότι φαίνεται- σεντούκι του Neil Young έφτασε αισίως στο Νο4 και αφορά κυρίως στη δεκαετία του ’80, μία περίοδο δηλαδή που δεν τον βρίσκει και σε πολύ δημιουργική φόρμα. Υλικό και σπάνιες ηχογραφήσεις από την εποχή δίσκων όπως Hawks & Doves (1980), Re•ac•tor (1981) και This Note’s for You (1988) αλλά και από το ΕΡ Eldorado που είχε κυκλοφορήσει μόνο στην Ιαπωνία και την Αυστραλία. Η κασετίνα κυκλοφορεί είτε με 4 δίσκους βινυλίου είτε με 4 cd και φυσικά με την ίδια αισθητική των προηγούμενων κυκλοφοριών.

Όπως είπαμε όμως το σεντούκι είναι μεγάλο. Συνεχίζεται λοιπόν και η σειρά Official Bootleg Series με 3 ακόμη δίσκους με ηχογραφήσεις από ζωντανές εμφανίσεις του Neil Young την δεκαετία του ’70. Πρόκειται για τους δίσκους Royce Hall (σόλο ακουστική εμφάνιση στο UCLA το 1971) και Dorothy Chandler Pavilion (η τελευταία εμφάνιση από την ίδια περιοδεία) καθώς και Citizen Kane Jr. Blues (από εμφάνιση του το 1974 στη Νέα Υόρκη).

Broadcast – Maida Vale Sessions/Microtronics Vol. 1&2/Mother Is the Milky Way

Μπορεί να μην έζησε πολύ και να μην άφησε πίσω του πλούσιο έργο αλλά αυτό το γκρουπ από το Birmingham που τράφηκε δημιουργικά από την σχέση της Trish Keenan και του James Cargill και συνεργάστηκε με την Warp, δημιούργησε ένα ενδιαφέρον και γοητευτικό μουσικό σύμπαν που περιλάμβανε pop ψυχεδέλεια, ηλεκτρονικές αναζητήσεις, σινεφίλ αναφορές και αισθητικό μοντερνισμό. Κυκλοφόρησαν (στην ουσία) 3 άλμπουμ στις αρχές του 21ου αιώνα και ο ξαφνικός θάνατος της Trish ακύρωσε το συγκρότημα.

Εδώ η Warp συγκεντρώνει διαφόρων ειδών και περιόδων ηχογραφήσεις και demo, αναζητήσεις και πειραματισμούς, πρωτόλεια τραγουδιών αλλά και σύντομα μουσικά θέματα (Microtronics) και μας προσφέρει μία εικόνα του ντουέτου/συγκροτήματος που δείχνει το βάθος, την ουσία και την γοητεία των μουσικών τους αναζητήσεων.

Various Artists - Notes from the Underground: Radical Music Of The 20th Century

Το τι είναι “radical music” είναι μια υπόθεση που σηκώνει πολύ συζήτηση και -εν πολλοίς- έχει και αρκετά υποκειμενικά στοιχεία κι έτσι η απόπειρα της Cherry Red να δημιουργήσει μία συλλογή 4ων CD με την «πρωτοποριακή» μουσική του 20ου αιώνα, εύκολα μπορεί να αμφισβητηθεί αλλά σαφώς πιο εύκολα μπορεί να χαρακτηριστεί ενδιαφέρουσα και περιεκτική. Υποθέτω πως η πρόθεση της εταιρίας και όσων επιμελήθηκαν την συλλογή αυτή, ήταν να φανερώσουν στο σύνηθες ακροατήριο της ποπ κουλτούρας και των κυκλοφοριών της Cherry Red κάτι έξω από τα αναμενόμενα που θα μπορούσε να είναι π.χ. ο Frank Zappa, o Brian Eno ή ο Captain Beefheart.

Σε αυτήν την συλλογή όμως συναντάμε από τον Stravinsky το “Rite of Spring”, το “Déserts” του Edgard Varèse, από τον Edith Sitwell το “Façade”, από τον Arnold Schoenberg το “Pierrot Lunaire”, καθώς και ηχογραφήσεις για προπαρασκευασμένο πιάνο του John Cage από την δεκαετία του 1940. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά καθώς η συλλογή περιλαμβάνει ακόμη και Μίκη Θεοδωράκη από την Ηλέκτρα, κινηματογραφική μουσική από την συνεργασία του Luis Buñuel με τον Salvador Dalí, το ποίημα του Allen Ginsberg: “Howl”, καθώς και συνθέσεις από τους: Miles Davis, Karlheinz Stockhausen, John Coltrane, Pierre Boulez, Bill Evans, Ravi Shankar, Pierre Schaeffer, Erik Satie, Gustav Mahler, Claude Debussy και Charles Ives. Χωρίς αμφιβολία μία πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση, ειδικά για τον «μέσο ακροατή» της pop/rock/indie/alternative πραγματικότητας, για το τι -μπορεί να- είναι πρωτοποριακός ήχος στον 20ό αιώνα.

Blondie - Against the Odds: 1974-1982

Όλη η μουσική ιστορία των Blondie στην κασετίνα Against the Odds: 1974 – 1982 που κυκλοφόρησε τον περασμένο Αύγουστο και περιλαμβάνει και τα 6 studio albums του συγκροτήματος: Blondie, Plastic Letters, Parallel Lines, Eat to the Beat, Autoamerican και The Hunter. Στο box-set περιέχονται ακόμη 50 demos -ανάμεσα τους και η πρώτη ever ηχογράφηση του γκρουπ-, διαφορετικές εκτελέσεις και σπάνια τραγούδια, αναλυτική παρουσίαση όλων των τραγουδιών από τα μέλη του συγκροτήματος, σχόλια από τους παραγωγούς των δίσκων και πλούσιο φωτογραφικό υλικό.

NEU! – NEU!

Με αφορμή την συμπλήρωση 50 χρόνων από την κυκλοφορία του θρυλικού πρώτου άλμπουμ των NEU! (με τίτλο το όνομα τους), κυκλοφόρησε μία επετειακή επανέκδοση για των δίσκο των Michael Rother και Klaus Dinger. Το box-set (σε βινύλιο και CD) περιλαμβάνει τους 3 πρώτους δίσκους του γκρουπ καθώς και έναν ακόμη δίσκο/αφιέρωμα με γνωστά συγκροτήματα και μουσικούς να κάνουν remix σε συνθέσεις των NEU! (δες παρακάτω την λίστα).

Αξίζει να αναφέρουμε πως -επίσης φέτος- έγινε και η κυκλοφορία του πρώτου τους άλμπουμ σε κασέτα και picture disc.

Neu! Tribute Album Tracklist

01 Im Glück - (The National)

02 Weissensee - (Fink)

03 Super - (Mogwai)

04 4+1=5 – (Alexis Taylor)

05 Hallogallo - (Stephen Morris και Gabe Gurnsey)

06 Lieber Honig - (Yann Tiersen)

07 Super - (Man Man)

08 Negativland - (Idles)

09 Zum Herz - (Guerilla Toss)

10 After Eight - (They Hate Change)

Lou Reed – Words & Music, May 1965

Αν ζούσε θα συμπλήρωνε 80 χρόνια ζωής, όμως είναι από τις περιπτώσεις μουσικών που το αποτύπωμα του θα κάνει πολλά χρόνια να ξεχαστεί ούτως ή άλλως. Με την φροντίδα της Laurie Anderson κυκλοφόρησε αρχειακό υλικό του Lou Reed που μας πάει πίσω στα πρώτα δύσκολα χρόνια, τότε που αυτό το οποίο ήθελε να κάνει, το αντιμετώπιζαν όλοι με επιφύλαξη.

Μέσα στο 2022 κυκλοφόρησε αυτό το πολύ ενδιαφέρον άλμπουμ με πρώιμες εκτελέσεις γνωστών -από τους Velvets- τραγουδιών που ηχογραφήθηκαν σε κασέτες από τον John Cale, όπως είναι τα “Heroin”, “Pale Blue Eyes” και “I’m Waiting For The Man”. Ακόμη περιέχονται τραγούδια εντελώς ακυκλοφόρητα όπως τα “Buttercup Song”, “Buzz Buzz Buzz” και “Stockpile”. Το album Words & Music, May 1965 κυκλοφόρησε σε όλα τα γνωστά φορμά, βινύλιο, CD, κασέτα, ακόμη και 8 track! Αλλά και μία ειδική έκδοση τριπλού βινυλίου σε 7.500 κόπιες με δύο 12ιντσα και ένα έξτρα 7ιντσο που περιέχει 6 τραγούδια που δεν είναι γνωστά όπως η διασκευή του “Don’t Think Twice, It’s All Right” του Dylan.

Όλα συνοδεύονται από βιβλιαράκι 28 σελίδων με στίχους, αρχειακό υλικό και φωτογραφίες καθώς και μία επιστολή του Lou Reed στον ποιητή Delmore Schwartz που ήταν και καθηγητής του.

Η έκδοση των 2LP και του 7ιντσου θα περιλαμβάνει τα εξής:

“I’m Waiting For The Man (May 1965 Demo)”

“Men Of Good Fortune (May 1965 Demo)”

“Heroin (May 1965 Demo)”

“Too Late (May 1965 Demo)”

“Buttercup Song (May 1965 Demo)”

“Walk Alone (May 1965 Demo)”

“Buzz Buzz Buzz (May 1965 Demo)”

“Pale Blue Eyes (May 1965 Demo)”

“Stockpile (May 1965 Demo)”

“Wrap Your Troubles In Dreams (May 1965 Demo)”

“I’m Waiting For The Man (May 1965, διαφορετική εκτέλεση)”

7ιντσο:

“Gee Whiz (1958 δοκιμή)”

“Baby, Let Me Follow You Down (1963/4 σπιτική ηχογράφηση)”

“Michael, Row The Boat Ashore (1963/4 σπιτική ηχογράφηση)”

“Don’t Think Twice, It’s All Right (1963/4 σπιτική ηχογράφηση)”

“W & X, Y, Z Blues (1963/4 σπιτική ηχογράφηση)”

“Lou’s 12-Bar Instrumental (1963/4 σπιτική ηχογράφηση)



Little Feat – Waiting for Colombus

Μία επετιακή -για τα 45 χρόνια του- επανέκδοση του διπλού live άλμπουμ των Little Feat: Waiting For Columbus, που πρωτοκυκλοφόρησε το 1978.

Το box-set περιέχει συνολικά 8 CD με τα 2 να περιέχουν το άλμπουμ και τα υπόλοιπα 6 να περιλαμβάνουν ηχογραφήσεις από συναυλίες που έγιναν την ίδια περίοδο. Φυσικά υπάρχει και έκδοση βινυλίου με 2 LP, όπως αρχικά είχε κυκλοφορήσει. Τo “Waiting For Colombus” βασίζεται σε συναυλίες των Little Feat στο Λονδίνο και την Ουάσιγκτον το καλοκαίρι του 1977, ενώ στο επιπλέον υλικό υπάρχουν αποσπάσματα από συναυλίες τους σε άλλες πόλεις από την ίδια περιοδεία.

Αξίζει να αναφέρουμε πως η σύνθεση του σπουδαίου αυτού συγκροτήματος -που κατά τη γνώμη μου του άξιζε μεγαλύτερη αναγνώριση από όση κέρδισε- ήταν η καλύτερη που είχε ποτέ και συγκεκριμένα: Lowell George (φωνή και κιθάρα), Paul Barrere (κιθάρα και φωνητικά), Bill Payne (πλήκτρα και φωνητικά), Richie Hayward (τύμπανα και φωνητικά), Sam Clayton (κρουστά και φωνητικά) και Kenny Gradney (μπάσο), ενώ τους συνόδευε και το σύνολο πνευστών, Tower of Power.

Joni Mitchell - The Asylum Albums (1972-1975)

Η πρόσφατη επανεμφάνιση επί σκηνής της Joni Mitchell, παρά τα προβλήματα υγείας, έδειξε ότι και υπό αυτές τις συνθήκες παραμένει ένα εμβληματικό πρόσωπο της γυναικείας τραγουδοποιίας που γνωρίζει τώρα ευρεία αποδοχή από τις νεότερες γενιές και δικαίως. Η επιδραστικότητα της στην παρουσία αλλά και την έμπνευση των γυναικών μουσικών ήταν πάντα μεγάλη και είναι από τις δημιουργούς που άνοιξαν την πόρτα για να περάσουν πολλές σπουδαίες γυναίκες της μουσικής από την δεκαετία του ’70 ως και τις μέρες μας.

Η εκτεταμένη επανακυκλοφορία των δίσκων της και του αρχειακού της υλικού συνεχίστηκε και το 2022 με τους δίσκους που κυκλοφόρησε μετά το θρυλικό άλμπουμ: Blue και πιο συγκεκριμένα: For The Roses (1972), Court And Spark (1974), το διπλό live Miles Of Aisles (1974) και The Hissing Of Summer Lawns (1975).

Τα 4 άλμπουμ κυκλοφορήσαν σε μία κασετίνα της οποίας το εξώφυλλο έχει ζωγραφήσει η ίδια η Joni Mitchell (άλλωστε εδώ και χρόνια τα εξώφυλλα των δίσκων της προέρχονται από ζωγραφιές της), σε 4απλό CD ή 5απλό βινύλιο. Στα σκαριά και η συνέχεια της σειράς αρχειακού υλικού με το Joni Mitchell Archives Vol. 3, που θα κυκλοφορήσει το 2023 και θα περιλαμβάνει ηχογραφήσεις που έγιναν την ίδια περίοδο με τα 4 αυτά άλμπουμ.

Tom Waits – Alice και Blood Money

Ακριβώς 20 χρόνια πριν ο Tom Waits -σε συνεργασία με την γυναίκα του Kathleen Brennan- κυκλοφορούσε 2 από τα πιο χαρακτηριστικά άλμπουμ της νεότερης περιόδου του. Προσπάθησε να διαφοροποιήσει τον ήχο του όσον αφορά στα έγχορδα και στον τρόπο που αυτά ακούγονταν αλλά και να περιγράψει -όπως έλεγε ο ίδιος- «τρομερά πράγματα με τραγούδια που ακούγονται όμορφα». Οι επανακυκλοφορίες έγιναν αποκλειστικά σε βινύλιο, ένα μπλε και ένα κόκκινο και περιλαμβάνουν επιπλέον υλικό από ζωντανές ηχογραφήσεις όπως το: “All the World Is Green” από το Blood Money, ηχογραφημένο ζωντανά στο Μιλάνο ή μια πιάνο εκδοχή του: “Fish and Bird” από το Alice, ηχογραφημένο στο Λονδίνο το 2004.

Sandy Denny – Four Studio Albums

Παρ'ότι δεν ζει εδώ και χρόνια (ανήκει σε αυτή την μυθική κατηγορία των μουσικών που πέθαναν γύρω στα 30), ο χρόνος είναι ανίκανος να την νικήσει και πάντα θα μνημονεύεται σαν μία από τις σπουδαιότερες γυναίκες τραγουδοποιούς της Γηραιάς Αλβιώνος.

Μετά το σύντομο πέρασμα της από τους Fairport Convention στα τέλη της δεκαετίας του ’60 κι αφού δημιούργησε και διέλυσε τους Fotheringay τόσο γρήγορα που δεν το κατάλαβε κανείς, ακολούθησε σόλο καριέρα και πρόλαβε να κυκλοφορήσει 4 άλμπουμ πριν φύγει από τη ζωή το 1978.

Αυτοί οι 4 δίσκοι επανακυκλοφορούν σε βινύλιο μετά από χρόνια κι αυτό έχει αρχίσει να πραγματοποιείται φέτος.

Πρόκειται για τους δίσκους: The North Star Grass Man And The Ravens, Sandy, Like An Old-Fashioned Waltz και Rendezvous.

Elvis Presley – Elvis on Tour

Ο Elvis ζει… αλλά δεν κάνει πιά συναυλίες. Έχει το ενδιαφέρον της λοιπόν μία κασετίνα που αποτυπώνει μέρος μιας περιοδείας του το 1972. Σε 6 CD και ένα Blu-ray έχει συγκεντρωθεί ζωντανά ηχογραφημένο (και μαγνητοσκοπημένο) υλικό από τις εμφανίσεις του σε Virginia, North Carolina και Texas.

Τα 4 CDs περιλαμβάνουν αντίστοιχες συναυλίες του, το 5ο και το 6ο ζωντανές ηχογραφήσεις που έγιναν στο στούντιο της RCA λίγο πριν ξεκινήσει η περιοδεία, ενώ το Blu-ray περιέχει το βραβευμένο ντοκιμαντέρ (με τον ίδιο τίτλο) των Pierre Adidge και Robert Abel που ακολούθησαν τον Elvis και κατέγραψαν αυτή την περιοδεία. Επειδή σε αυτές τις συλλογές/επανακυκλοφορίες συχνά υπάρχει πολύ υλικό που έχει εμφανιστεί και στο παρελθόν, είναι ενδιαφέρον πως εδώ τα 96 από τα 145 συνολικά τραγούδια που περιλαμβάνονται στην κασετίνα, είναι ακυκλοφόρητα σε αυτή την εκδοχή που εμφανίζονται. Το box-set έχει ως εξώφυλλο την επίσημη αφίσα του ντοκιμαντέρ: Elvis On Tour που πρωτοκυκλοφόρησε το 1973.

Eric Clapton - The Complete Reprise Studio Albums Volume 1

Πριν από λίγο καιρό κυκλοφόρησε μία κασετίνα που περιλαμβάνει 6 άλμπουμ βινυλίου (τα 5 διπλά) που αφορούν επίσημους δίσκους του εμβληματικού κιθαρίστα και ένα ακόμη με τίτλο “Rarities Volume 1” (1983-1998) με σπάνιο υλικό από την περίοδο της δεκαετίας του ’80 αλλά και του ’90 που ο Clapton δημιουργούσε προσπαθώντας να παλέψει και με τους δαίμονες του.

Πρόκειται για το μονό Money & Cigarettes (1983) και για τα διπλά άλμπουμ: Behind The Sun (1985) , August (1986), Journeyman (1989), From The Cradle (1994) και Pilgrim (1998).

Το ότι η κυκλοφορία χαρακτηρίζεται ως: Vol.1 προφανώς σημαίνει πως στο επόμενο διάστημα πρέπει να περιμένουμε και το Vol.2 με τις πιο πρόσφατες κυκλοφορίες του.