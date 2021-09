Buena Vista Social Club - Buena Vista Social Club

Πέρασαν ήδη είκοσι πέντε χρόνια από την κυκλοφορία αυτής της -θρυλικής πιά- συλλογής που επιμελήθηκε ο Ry Cooder και συγκέντρωσε μερικές εξίσου θρυλικές (αλλά ξεχασμένες) προσωπικότητες της κουβανέζικης μουσικής παράδοσης όπως: Omara Portuondo, Ibrahim Ferrer, Compay Segundo, Orlando ‘Cachaito’ Lopez, Ruben Gonzalez και Eliades Ochoa. Τόσα χρόνια μετά και ο δίσκος ακούγεται τόσο φρέσκος και απολαυστικός όσο όταν πρωτοκυκλοφόρησε και προφανώς του αξίζει η επετειακή επανέκδοση που έρχεται σε λίγες μέρες. Και για όσους θέλουν να εμβαθύνουν, απολαυστικό είναι και το ντοκιμαντέρ του Wim Wenders με θέμα τις ηχογραφήσεις του δίσκου και τις συναυλίες που ακολούθησαν.

Metallica - The Metallica Blacklist

Τριάντα χρόνια από το περίφημο Black Album των Metallica και για να το γιορτάσουν, είπαν να το διασκευάσουν. Εκτός από την τυπική επανακυκλοφορία, προχώρησαν και στη συλλογή The Metallica Blacklist με 53 τραγούδια και διάρκεια, ούτε λίγο ούτε πολύ, 4 ώρες (!). Ο σκοπός της κυκλοφορίας είναι φιλανθρωπικός και περιλαμβάνει διασκευές τραγουδιών τους από πολλούς και διάφορους, όπως: Phoebe Bridgers, Weezer, St. Vincent, J Balvin, Miley Cyrus, Kamasi Washington, Rina Sawayama, The Neptunes, Mac DeMarco, Moses Sumney και Mickey Guyton. Μια συλλογή που μόλις κυκλοφόρησε και θα συζητηθεί.

Various Artists - I’ll Be Your Mirror: A Tribute to the Velvet Underground & Nico

Κυκλοφορεί σύντομα μια "μεταλλαγμένη" μπανάνα, παρότι η original όχι μόνο δεν έχει χαλάσει ακόμη και τρώγεται κανονικότατα -πενήντα πέντεχρόνια μετά από τη στιγμή που κόπηκε από το δένδρο- αλλά έχει ωριμάσει και ευωδιάζει ακόμη περισσότερο. Το θρυλικό πρώτο άλμπουμ των Velvets διασκευάζεται από τους Kurt Vile, Michael Stipe, Iggy Pop, St. Vincent, Courtney Barnett, Matt Berninger (The National), Sharon Van Etten, και Angel Olsen. Σημειωτέον ότι είναι η τελευταία δουλειά του παραγωγού του Saturdany Night Live, Hal Willner που πέθανε από κορωναϊό .

Van Der Graaf Generator - The Charisma Years (1970 – 1978)

Ένα αντικείμενο του πόθου, μία κασετίνα που περιλαμβάνει 17 cds και 3 blu-ray discs συγκεντρώνοντας την πιο δημιουργική περίοδο ενός συγκροτήματος που άφησε εποχή στο (λεγόμενο) progressive rock και ανέδειξε τον Peter Hammill ως έναν από τους πιο σπουδαίους δημιουργούς, τραγουδοποιούς και ποιητές του 20ου αιώνα. Επτά studio albums κι ένα διπλό live, ζωντανές ηχογραφήσεις, ακυκλοφόρητα τραγούδια, BBC sessions και κάθε άλλο ηχητικό και οπτικό υλικό που μπορεί να φανταστεί κανείς από αυτήν την περίοδο. Περιλαμβάνονται οι δίσκοι The Least We Can Do is Wave to Each Other (1970), H to He Who Am the Only One (1970), Pawn Hearts (1971), Godbluff (1975), Still Life (1976), World Record (1976) και The Quiet Zone / The Pleasure Dome (1977) καθώς και το ζωντανά ηχογραφημένο Vital του 1978.Η έκδοση συνοδεύεται από βιβλίο 68 σελίδων με φωτογραφίες και πληροφορίες και κυκλοφορεί ήδη.

Doors - L.A. Woman

Πενήντα χρόνια πέρασαν από το κύκνειο άσμα των Doors με τον Jim Morrison και η γοητεία του παραμένει ζωντανή. Ο δίσκος ηχογραφήθηκε μέσα σε μία εβδομάδα, προς το τέλος του 1970, στο προβάδικο του συγκροτήματος στη Santa Monica Boulevard. Η επετιακή επανέκδοση (μία ακόμη) περιέχει το άλμπουμ σε βινύλιο και 3 ακόμη cds με demos, τραγούδια που ηχογραφήθηκαν την ίδια περίοδο και διαφορετικές εκτελέσεις γνωστών τραγουδιών όπως τα “The Changeling”, “Love Her Madly”, “Riders On The Storm” και “L.A. Woman”. Περιλαμβάνονται ακόμη διασκευές των Doors σε αγαπημένα τους blues όπως τ0 “Mystery Train” του Junior Parker, το “Crawling King Snake” του John Lee Hooker, το “Baby Please Don’t Go” του Big Joe Williams και το “Get Out Of My Life Woman” του Lee Dorsey.

The Waterboys - The Magnificent Seven

Η περιοδεία και οι εμφανίσεις των Waterboys το 1989 για το all time classic Fisherman’s Blues με επταμελή σύνθεση (εξ ου και το The Magnificent Seven) και η προετοιμασία και ηχογράφηση του πέμπτου album τους Room to Roam που κυκλοφόρησε το 1990 κυκλοφορούν σε μία κασετίνα με 5 cds και ένα dvd. Εκτός από το επανεπεξεργασμένο Room to Roam υπάρχουν ακόμη 80 τραγούδια (demos, ακυκλοφόρητες εκτελέσεις, ζωντανές ηχογραφήσεις και jam sessions) καθώς και δύο εμφανίσεις του γκρουπ στο Glastonbury και στο Μιλάνο το 1989, ερασιτεχνικά βίντεο και αρχειακό υλικό.

Radiohead – KID A MNESIA

Σε μερικές εβδομάδες οι Radiohead μας γυρνάνε στις αρχές του 21ου αιώνα όταν κυκλοφόρησαν τα albums Kid A το 2000 και Amnesiac το 2001, τα οποία επανακυκλοφορούν σε «πακέτο» σε 3 cds ή σε 3 LPs βινυλίου με τον τίτλο KID A MNESIA. Εκτός από τα δύο albums, θα περιλαμβάνεται και τρίτος, νέος δίσκος με τίτλο Kid Amnesiae με ηχογραφήσεις του συγκροτήματος από την ίδια περίοδο, διαφορετικές εκτελέσεις από τα τραγούδια των albums, b-sides και ανέκδοτο υλικό.