Madeleine Peyroux – Careless Love

Έχουν περάσει 15 χρόνια από την κυκλοφορία του άλμπουμ που έκανε γνωστή την Madeleine Peyroux και την βοήθησε να αλλάξει πίστα και από ένα κορίτσι που τραγουδούσε και έπαιζε στο δρόμο να γίνει το hot όνομα της nu-jazz. Σε μερικές εβδομάδες το Careless Love, το πιο πετυχημένο και αναγνωρίσιμο άλμπουμ της, το οποίο βασικά περιλαμβάνει διασκευές τραγουδιών (Elliott Smith - “Between the Bars”, Leonard Cohen - “Dance Me to the End of Love”, Hank Williams - “Weary Blues”, Bessie Smith - “Don’t Cry Baby”, Billie Holiday - “No More” και “I’ll Look Around” και Josephine Baker - “J’ai deux amours”), θα επανακυκλοφορήσει σε μία έκδοση 2πλου CD ή 3πλου βινυλίου που θα περιλαμβάνει ολόκληρο το άλμπουμ, μία συναυλία του 2005 σε ισπανικό jazz φεστιβάλ, αδημοσίευτες φωτογραφίες, καθώς και σημειώσεις για το making of του δίσκου αλλά και της εν λόγω συναυλίας στην Ισπανία. Θα υπάρξει και μία «ειδική έκδοση» από χρυσό/μαύρο βινύλιο που θα κυκλοφορήσει σε 1000 αντίτυπα μόνο.







Titus Andronicus – The Monitor

Όχι μόνο θα περιοδεύσουν για να παίξουν ολόκληρο το άλμπουμ, με αφορμή τα 10 χρόνια από την πρώτη του κυκλοφορία, αλλά θα το επανακυκλοφορήσουν σε μία επετειακή επανέκδοση από την XL. Ο λόγος για τον θαυμάσιο δίσκο The Monitor των Titus Andronicus που έρχεται στις αρχές του φθινοπώρου. Όπως δήλωσε σχετικά ο Patrick Stickles (ο οποίος φαίνεται αρχικά να μην ήταν τόσο πρόθυμος ούτε για την επανέκδοση, ούτε για την περιοδεία): «Αφού η 10h επέτειος ήρθε και έφυγε (σ.σ. Κανονικά η 10 επέτειος ήταν το 2020 καθώς το The Monitor πρωτοκυκλοφόρησε το 2010), σκέφτηκα να το αφήσω να περάσει χωρίς να γίνει τίποτα. Όμως μετά σκέφτηκα πως χρωστάω κάτι σε αυτό το κοινό που τόσο πολύ με στήριξε αυτή την δύσκολη περίοδο και σκέφτηκα να το ανταποδώσω. Τόσα χρόνια κάνω αυτό που θέλω, δεν πειράζει να κάνω και μία φορά αυτό που θέλει το κοινό μας».







Aztec Camera - Backwards and Forwards: The WEA Recordings 1984-1995

Ο τίτλος είναι εντελώς κατατοπιστικός για την επικείμενη κυκλοφορία. Τα πάντα όλα (ή σχεδόν όλα) για τους Aztec Camera. Τα 5 studio albums που κυκλοφόρησαν για την Wea και πιο συγκεκριμένα, τα Knife (1984), Love (1987), Stray (1990), Dreamland (1993) και Frestonia (1995).Το μόνο που λείπει είναι το ντεμπούτο τους High Land, Hard Rain (1983) που είχε κυκλοφορήσει από τη Rough Trade. Σε κάθε ένα από τα 5 άλμπουμ θα υπάρχουν επιπλέον τραγούδια, ενώ η κασετίνα θα περιλαμβάνει ακόμα 2 CD με remixes, B-sides και ακυκλοφόρητα κομμάτια καθώς και 2 με live, το ένα του 1984 και το άλλο στου Ronnie Scott. Συνολικά τα 9 CD θα περιλαμβάνουν 112 συνθέσεις των Aztec Camera.

The Anthology of Hip-Hop and Rap

Όσοι αγαπούν πραγματικά το hip-hop και ενδιαφέρονται ουσιαστικά γι’ αυτό, θα πρέπει να βάζουν από τώρα λεφτά στην άκρη γι’ αυτή την εμβληματική κυκλοφορία για την οποία δουλεύουν εδώ και χρόνια δύο πολύ σημαντικοί φορείς, το φημισμένο Ινστιτούτο Smithsonian και το Εθνικό Μουσείο της Αφροαμερικάνικης Ιστορίας και Κουλτούρας (NMAAHC). Η κασετίνα που ετοιμάζουν με τη βοήθεια των μουσικών Chuck D, Questlove και MC Lyte, των συγγραφέων και επιστημόνων Adam Bradley, Jeff Chang, Cheryl Keyes και Mark Anthony Neal, των ιδρυτικών στελεχών της Def Jam Bill Adler και Bill Stephney και του παραγωγού 9th Wonder, θα περιλαμβάνει 9 CD με 129 τραγούδια της περιόδου 1979-2013 και θα καλύπτει όλο το φάσμα και όλα τα είδη και ιδιώματα της hip-hop κουλτούρας και της rap μουσικής. Η έκδοση θα συνοδεύεται από ένα (coffee table) βιβλίο 300 σελίδων με εκατοντάδες φωτογραφίες και αναλυτικά κείμενα για όλο το φάσμα του hip-hop. Όλα δείχνουν πως πρόκειται για μία ανεκτίμητη κυκλοφορία που έρχεται τον Αύγουστο.