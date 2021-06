Πριν από 50 χρόνια η εμβληματική Trojan Records κυκλοφόρησε την πρώτη ever συλλογή με μουσική της Τζαμάικα. Όλα τα μουσικά είδη που κυριαρχούσαν στο νησί, από ska μέχρι reggae, βρέθηκαν σε αυτή την έκδοση που είχε τίτλο The Trojan Story και αποτυπώνει τον «ήχο της Τζαμάικα» πριν διαμορφωθεί όπως τον ξέρουμε από τον Bob Marley.

Αυτές τις μέρες κυκλοφορεί μία επετειακή επανέκδοση της θρυλικής συλλογής, σε 3πλό cd ή βινύλιο και στο βιβλίο των 50 σελίδων που την συνοδεύει μπορεί κάνεις να διαβάσει τις μαρτυρίες μουσικών της εποχής για τα όσα συνέβαιναν τότε: Jimmy Cliff, Lee ‘Scratch’ Perry, Desmond Dekker, Alton Ellis, The Maytals, The Ethiopians, μεταξύ άλλων.

Η απόλυτη συλλογή για τους Caravan, ενός από τα πιο χαρακτηριστικά συγκροτήματα της «σκηνής του Canterbury», έχει τίτλο Who Do You Think We Are? και θα κυκλοφορήσει σύντομα σε 2.500 υπογεγραμμένα αντίτυπα από όσα μέλη του γκρουπ είναι ακόμη στη ζωή: Ray Hastings, Richard Sinclair και David Sinclair.

Το box set περιλαμβάνει 35 cd και dvd με όλα τα άλμπουμ του συγκροτήματος αλλά και με πολύ ακυκλοφόρητο υλικό από συναυλίες και τηλεοπτικές εμφανίσεις καθώς και τα σόλο άλμπουμ του Steven Wilson.

Θα συνοδεύεται από ένα coffee table βιβλίο με 144 σελίδες που θα περιλαμβάνει γνωστές και άγνωστες φωτογραφίες, αφίσες και μαρτυρίες των μελών του γκρουπ.

Μπορεί όταν σκεφτόμαστε μουσική και Σιάτλ το μυαλό μας να πηγαίνει στο grunge αλλά οι Green Pajamas υπήρχαν πριν από αυτό και συνεχίζουν να υπάρχουν και μετά από αυτό. Είναι ένα από τα «καλύτερα κρυμμένα μυστικά του Σιάτλ» που εδώ και χρόνια έχουν ανακαλύψει οι έλληνες ακροατές, με αποτέλεσμα να είναι στα μέρη μας ιδιαίτερα δημοφιλείς, ένα συγκρότημα που συνδυάζει επιτυχώς και δημιουργικά την pop ψυχεδέλεια με το «κολεγιακό» rock, έχει κυκλοφορήσει πάνω από 40 δίσκους.

Ένα χαρακτηριστικό άλμπουμ της νεότερης περιόδου του γκρουπ είναι το Box of Secrets – Northern Gothic 2 που πρωτοκυκλοφόρησε το 2007 και τώρα επανακυκλοφορεί σε 2πλο βινύλιο.

Η μελαγχολική ποίηση του Jeff Kelly, η folk americana και το garage rock ‘n’ roll είναι παρόντα σε αυτόν τον χαρακτηριστικό δίσκο των Green Pajamas που θα μπορούσε να αποτελέσει μια καλή πρώτη επαφή για κάποιον που θα ανακαλύψει τώρα το γκρουπ αλλά και να επιβεβαιώσει, σε όποιον το ξέρει, το πόσο καλοί είναι αυτοί οι Αμερικάνοι που εδώ και 35 χρόνια μένουν μακριά από τη «μεγάλη» μουσική βιομηχανία.



Το καλοκαίρι του 1975 στο Nemu Jazz Inn (όταν ακόμη στην Ιαπωνία η «καλή» jazz παιζόταν σε κλαμπ ξενοδοχείων) εμφανίζεται ο σπουδαίος ντράμερ George Otsuka με το κουιντέτο του που περιλαμβάνει Fender Rhodes, κρουστά, σοπράνο και τενόρο σαξόφωνο και μπάσο.

Η εμφάνιση αυτή ηχογραφείται και κυκλοφορεί τότε σε δίσκο με τίτλo Loving You George, από την Bellwood μία από τις πολλές μικρές εταιρίες που τότε εμφανίζονταν (και γρήγορα εξαφανίζονταν) στην Ιαπωνία, προσπαθώντας να αποτυπώσουν ένα νέο κύμα μουσικής που κατέκλυζε την ασιατική χώρα με επιρροές από τη Δύση.

Το ξεχασμένο αυτό άλμπουμ επανακυκλοφορεί τώρα σε βινύλιο και αποτυπώνει έντονα το παίξιμο ενός πολύ καλού ντράμερ που συνεργαζόταν με κάθε σπουδαίο τζαζίστα που πήγαινε στην Ιαπωνία για συναυλίες αλλά και το μουσικό πνεύμα της jazz που επικρατούσε τότε στην Ιαπωνία. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο που το άλμπουμ κλείνει με μία funky εκτέλεση του all time classic: “Lovin’ You” της Minnie Riperton.

Ο κιθαρίστας Nile Rodgers και ο μπασίστας Bernard Edwards πριν δημιουργήσουν τους θρυλικούς Chic και πάρουν τον δρόμο για τη μεγάλη επιτυχία, συμμετείχαν στους βραχύβιους Big Apple Band με αρχηγό και τραγουδιστή τον Robert Cotter. Η μόνη ηχογράφηση αυτής της παρέας ήταν το άλμπουμ Missing You του 1976 από την εταιρία Tiger Lily της οποίας τα προβλήματα δεν επέτρεψαν τα περισσότερα αντίτυπα να φτάσουν καν στα δισκοπωλεία και καταστράφηκαν.

Αυτό ο σπανιότατος δίσκος νεοϋορκέζικου funk κυκλοφορεί -στην ουσία για πρώτη φορά- από αποκατεστημένες κόπιες και με ένα ένθετο που αφηγείται όλη αυτή την ασυνήθιστη ιστορία.

Οι Yuri Gagarin ξεκίνησαν στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας το 2012 συνδυάζοντας το progressive και το space rock με το doom και την ψυχεδέλεια. Το πρώτο τους άλμπουμ με τίτλο το όνομά τους κυκλοφόρησε σε ελάχιστα αντίτυπα το 2013 και με ένα καινούργιο remix το 2014, ενώ λίγο αργότερα κυκλοφόρησε και σε κασέτα, μαζί με τον δεύτερο δίσκο τους.

Τώρα αυτό το πρωτόλειο επανακυκλοφορεί σε άλμπουμ βινυλίου από την ελληνική Sound Effect σε συνεργασία με την σουηδική Κ(ommun)2.

Το 1977 οι Pink Floyd κυκλοφόρησαν το Animals, ένα από τα πιο ενδιαφέροντα άλμπουμ τους και μάλλον το τελευταίο που πραγματικά άξιζε τον κόπο. Με αφορμή τα 40 χρόνια του είχε προγραμματιστεί μία επετειακή επανακυκλοφορία το 2018 με ένα box set τεσσάρων δίσκων που θα περιλάμβανε επί πλέον υλικό, ζωντανές ηχογραφήσεις, τηλεοπτικές εμφανίσεις, κλπ.

Όμως μπλόκαρε -ως συνήθως- στην αδιάκοπη διαμάχη Waters – Gilmour και με αφορμή κάποιο σημείωμα που έγραψε ο Mark Blake γι’ αυτή την έκδοση, η κυκλοφορία έκτοτε δεν βρίσκει τρόπο να βγει.

Φαίνεται πως τα προβλήματα ξεπεράστηκαν, το σημείωμα δεν θα υπάρχει (όπως ήθελε ο Gilmour) αλλά θα μπορεί όποιος θέλει να το βρει στο site του Waters κι έτσι η κασετίνα του Animals θα κυκλοφορήσει σύντομα.